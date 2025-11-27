Nyögvenyelős volt, de megvan: a magyar válogatott győzelemmel rajtolt a világbajnokságon

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A magyar válogatott keretéből a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Csíkos Luca maradt ki a nyitókörös mérkőzésen. Ott volt viszont a jobbszélső Falusi-Udvardi Laura, aki csereként hétfőn került be a vb-csapatba és első mérkőzésére készült nemzeti színekben.

A két csapat eddigi két egymás elleni mérkőzésén, 2019-ben Jacusiróban és 2023-ban Göteborgban egyformán 30-20-as siker született Szenegál ellen. Amint Golovin Vlagyimir előzetesen rámutatott, az afrikai együttes erősödött és fiatalodott az elmúlt két esztendőben. Ráadásul ott volt a rivális keretében a francia színekben világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Gnonsiane Niombla. A 35 esztendős játékos korábban a Siófok együttesét erősítette, akárcsak Hawa N’Diaye. A szenegáliak szokásukhoz híven kiabálva, tapsolva és táncolva kezdtek neki a melegítésnek.

A kihelyezett piros-fehér-zöld zászlók szerint érkeztek magyar szurkolók Vácról, Körmendről, Ózdról, Gyöngyösről és Püspökladányból is, első rigmusuk ötven perccel a kezdés előtt hangzott el a Maaspoort Den Boschban. A drukkerek lelkesen fogadták a helyi műsorközlő erősen tört magyar köszönését és „Ria, ria, Hungária!” kiáltását.

Mindkét oldalon sok hibával indult a támadójáték, az első gólt a magyar csapatkapitány, Klujber Katrin a negyedik percben szerezte. A határozott magyar védekezésre nem találta az ellenszert Szenegál, a hetedik percben tudta először bevenni Szemerey Zsófi kapuját. A nemzeti csapat az 1965-ben világbajnok elődök pólója által ihletett fehér mezben játszott, középen a nemzeti lobogó sávjaival. Az afrikai együttes két emberelőnyös periódusra alapozva 3–0-s sorozattal fordított (2–3), ám vezetése nem tartott sokáig, a cserékkel frissítő Eb-bronzérmes sorozatban négyszer volt eredményes, Falusi-Udvardi megszerezte első találatát nemzeti színekben. Hat-hatnál egyenlített Szenegál, innen hármas magyar széria következett (9–6), a háromgólos előnyét megőrizte a szünetig Golovin együttese.