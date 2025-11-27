„A papírforma alapján könnyedén kellene nyernünk Szenegál ellen, de...” – új vezérrel vág neki a vb-nek a magyar válogatott

Súlyos csapás érte a magyar válogatottat: lemarad a vb-ről a négyszeres BL-győztes alapember
Csütörtökön, Szenegál ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon az Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat. Női kézilabda-válogatottunk újdonsült csapatkapitánya, Klujber Katrin a Mandinernek nyilatkozott az esélyekről.
Győzelem Szerbia és Spanyolország ellen, vereség Norvégiától – rangos tornán zárta felkészülését az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott a szerdán kezdődött világbajnokságra. A mieink csütörtökön lépnek pályára először, az ellenfél Szenegál lesz az első fordulóban.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kerete alaposan átalakult az egy évvel ezelőtti tornához képest: mindössze nyolcan maradtak az Eb-harmadik együttesből, a többiek között az akkori csapatkapitány, Böde-Bíró Blanka sem tagja az állománynak, helyette új „vezére” lesz a csapatnak a holland-német közös rendezésű vb-n, méghozzá a tavalyi kontinenstorna gólkirálya, Klujber Katrin személyében.
Az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosa a pályán kívül is nagyon komolyan veszi új feladatkörét: amikor a világbajnoki rajt előtt bő egy héttel találkoztak, két órával korábbra hívta be a lányokat, hogy csapatépítő jelleggel egy közös wellnessezésen vegyenek részt a stáb érkezése előtt.
„Reméltem, nem nyűgnek fogják fel, hogy két órával korábban kell jönni, hanem meglátják benne, hogy egyrészt regenerálódunk a hétvégi klubmeccsek után, másrészt nagyon sokat tudunk beszélgetni” – mondta a Mandinernek a jobbátlövő. – „Fontosnak tartom, hogy a pályán kívül is próbáljak ilyen programokkal egységet teremteni. Ezt tanultam Blanitól is, ráadásul láttam, hogy vele ez működött, azon vagyok, hogy folytassam ezt a folyamatot.”
Bár ez lesz az első világverseny, ahol Klujber csapatkapitányként lép pályára, volt már ideje belerázódni új szerepkörébe: Golovin szeptemberben nevezte ki, azóta pedig már hat hivatalos meccset játszott a válogatott (és mindössze a már említett norvégok ellenin szenvedett vereséget).
„Az elején nyilván furcsa volt, de már beleszoktam a szerepbe. Tartottam tőle, hogy jól fogom-e megoldani a feladatot, megfelelek-e a lányoknak, tudom-e teljesíteni a kéréseiket. Ott kell lennem mindig, ha valakinek egy beszélgetésre van szüksége, jól ki kell találnom a csapatprogramokat. De úgy érzem, bíznak bennem a csajok, és ez a legfontosabb – így a feladatom is egyszerűbb.”
Mint már utaltunk is rá, a keret azért átalakult az Eb-bronzérmes csapathoz képest. Vajon sokat változott emiatt a válogatott?
„Sokat nem. Valóban hiányoznak rutinos játékosok abból a keretből, akiknek nemcsak a bronzéremben volt nagy szerepük, de a korábbi években is meghatározók voltak a válogatottban. Az élet ugyanakkor ilyen, most nélkülük kell megoldani a feladatot. Vova pedig nyilván mindig az elérhető legjobb játékosokat hívja be, úgyhogy most is azok vannak itt. Az Eb után azért sok idő kimaradt összetartás nélkül, és tényleg változott a keret, úgyhogy ez a torna a vébé előtt tökéletes lehetőség volt az összecsiszolódásra ilyen erős ellenfelekkel szemben.
Felkészültünk a világbajnokságra!”
Olyannyira erősek voltak ezek a riválisok, hogy Szerbiánál, Spanyolországnál és Norvégiánál csak könnyebb együttesek ellen lépnek pályára a csoportkörben:
Az igazi vb viszont a középdöntővel kezdődik, amelynél a dán, japán, román, horvát négyesből érkezik három ellenfél a mieink számára.
„Én azt gondolom, egy világversenyt sosem könnyű elkezdeni, bárki is az ellenfél. Oké, a papírforma alapján könnyedén kellene nyernünk Szenegál ellen, de mi sohasem nézzük le az ellenfelet, ugyanúgy készülünk, ahogy a legerősebb csapatok ellen is. Meccsről meccsre haladunk, nem a középdöntőn agyalunk, meg, hogy kiket kaphatunk ott.”
A szövetség hivatalos célkitűzése az első hat hely valamelyikének megszerzése – ugyanakkor jól tudjuk, hogy a lányok egymást közt már a tavalyi Eb előtt is kitűzték maguk elé a dobogót. Vajon a vb előtt is így tettek?
„Egy profi sportoló mindig az éremre vágyik, legyen szó bármelyik sportágról.
Egymás közt mi nyilván el is hisszük, hogy meg tudjuk ezt csinálni. Persze, ez az első hat hely valamelyike nagyon reális célkitűzés, de ezúttal is szeretnénk érmet szerezni, főleg, hogy az Európa-bajnokságon láttuk: meg tudjuk csinálni. Miért ne tudnánk most is?”
A magyar válogatott csütörtök este fél 9-kor kezdi meg szereplését a női kézilabda-világbajnokságon Hollandiában Szenegál legjobbjai ellen.
