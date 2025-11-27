Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Rendkívüli!

Mandiner: Díjazzuk a példaképeket!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
válogatott Klujber Katrin kézilabda

„A papírforma alapján könnyedén kellene nyernünk Szenegál ellen, de...” – új vezérrel vág neki a vb-nek a magyar válogatott

2025. november 27. 05:58

Csütörtökön, Szenegál ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon az Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat. Női kézilabda-válogatottunk újdonsült csapatkapitánya, Klujber Katrin a Mandinernek nyilatkozott az esélyekről.

2025. november 27. 05:58
null
Nagy-Pál Tamás

Győzelem Szerbia és Spanyolország ellen, vereség Norvégiától – rangos tornán zárta felkészülését az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott a szerdán kezdődött világbajnokságra. A mieink csütörtökön lépnek pályára először, az ellenfél Szenegál lesz az első fordulóban.

kézilabda
Klujber Katrin először Svédország ellen volt a magyar női kézilabda-válogatott csapatkapitánya / Fotó: MTI/MTI Fotószerkesztőség/ Bodnár Boglárka

Ezt is ajánljuk a témában

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kerete alaposan átalakult az egy évvel ezelőtti tornához képest: mindössze nyolcan maradtak az Eb-harmadik együttesből, a többiek között az akkori csapatkapitány, Böde-Bíró Blanka sem tagja az állománynak, helyette új „vezére” lesz a csapatnak a holland-német közös rendezésű vb-n, méghozzá a tavalyi kontinenstorna gólkirálya, Klujber Katrin személyében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosa a pályán kívül is nagyon komolyan veszi új feladatkörét: amikor a világbajnoki rajt előtt bő egy héttel találkoztak, két órával korábbra hívta be a lányokat, hogy csapatépítő jelleggel egy közös wellnessezésen vegyenek részt a stáb érkezése előtt. 

„Reméltem, nem nyűgnek fogják fel, hogy két órával korábban kell jönni, hanem meglátják benne, hogy egyrészt regenerálódunk a hétvégi klubmeccsek után, másrészt nagyon sokat tudunk beszélgetni” – mondta a Mandinernek a jobbátlövő. – „Fontosnak tartom, hogy a pályán kívül is próbáljak ilyen programokkal egységet teremteni. Ezt tanultam Blanitól is, ráadásul láttam, hogy vele ez működött, azon vagyok, hogy folytassam ezt a folyamatot.”

Bár ez lesz az első világverseny, ahol Klujber csapatkapitányként lép pályára, volt már ideje belerázódni új szerepkörébe: Golovin szeptemberben nevezte ki, azóta pedig már hat hivatalos meccset játszott a válogatott (és mindössze a már említett norvégok ellenin szenvedett vereséget).

„Az elején nyilván furcsa volt, de már beleszoktam a szerepbe. Tartottam tőle, hogy jól fogom-e megoldani a feladatot, megfelelek-e a lányoknak, tudom-e teljesíteni a kéréseiket. Ott kell lennem mindig, ha valakinek egy beszélgetésre van szüksége, jól ki kell találnom a csapatprogramokat. De úgy érzem, bíznak bennem a csajok, és ez a legfontosabb – így a feladatom is egyszerűbb.”

Felkészültek a kézilabda-világbajnokságra

Mint már utaltunk is rá, a keret azért átalakult az Eb-bronzérmes csapathoz képest. Vajon sokat változott emiatt a válogatott?

„Sokat nem. Valóban hiányoznak rutinos játékosok abból a keretből, akiknek nemcsak a bronzéremben volt nagy szerepük, de a korábbi években is meghatározók voltak a válogatottban. Az élet ugyanakkor ilyen, most nélkülük kell megoldani a feladatot. Vova pedig nyilván mindig az elérhető legjobb játékosokat hívja be, úgyhogy most is azok vannak itt. Az Eb után azért sok idő kimaradt összetartás nélkül, és tényleg változott a keret, úgyhogy ez a torna a vébé előtt tökéletes lehetőség volt az összecsiszolódásra ilyen erős ellenfelekkel szemben. 

Felkészültünk a világbajnokságra!”

Olyannyira erősek voltak ezek a riválisok, hogy Szerbiánál, Spanyolországnál és Norvégiánál csak könnyebb együttesek ellen lépnek pályára a csoportkörben: 

  • a nyitó meccsen Szenegál, 
  • aztán Irán, 
  • majd Svájc vár rájuk. 

Az igazi vb viszont a középdöntővel kezdődik, amelynél a dán, japán, román, horvát négyesből érkezik három ellenfél a mieink számára.

„Én azt gondolom, egy világversenyt sosem könnyű elkezdeni, bárki is az ellenfél. Oké, a papírforma alapján könnyedén kellene nyernünk Szenegál ellen, de mi sohasem nézzük le az ellenfelet, ugyanúgy készülünk, ahogy a legerősebb csapatok ellen is. Meccsről meccsre haladunk, nem a középdöntőn agyalunk, meg, hogy kiket kaphatunk ott.”

A szövetség hivatalos célkitűzése az első hat hely valamelyikének megszerzése – ugyanakkor jól tudjuk, hogy a lányok egymást közt már a tavalyi Eb előtt is kitűzték maguk elé a dobogót. Vajon a vb előtt is így tettek?

„Egy profi sportoló mindig az éremre vágyik, legyen szó bármelyik sportágról. 

Egymás közt mi nyilván el is hisszük, hogy meg tudjuk ezt csinálni. Persze, ez az első hat hely valamelyike nagyon reális célkitűzés, de ezúttal is szeretnénk érmet szerezni, főleg, hogy az Európa-bajnokságon láttuk: meg tudjuk csinálni. Miért ne tudnánk most is?”

A magyar válogatott csütörtök este fél 9-kor kezdi meg szereplését a női kézilabda-világbajnokságon Hollandiában Szenegál legjobbjai ellen.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. november 27. 08:21
Fel kell kötni a bugyogót, de ha úgy állnak a lányok hozzá, mint az EB-hez még csoda is történhet! Minden feltétel adott, a szakmai stáb kiváló immár csak a lányokon múlik. Hajrá Magyarország, hajrá lányok!
Válasz erre
1
0
creasy
2025. november 27. 06:26
"a papírforma alapján könnyedén kellene nyernünk Szenegál ellen, de".. de könnyedén fogunk nyerni..:)
Válasz erre
1
0
pollip
2025. november 27. 06:23
Az első félidőt melyik csatorna közvetíti? A másodikat az M4.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2025. november 27. 06:21
Ennél idiótább "sport" talán csak a gyeplabda.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!