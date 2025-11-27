„A papírforma alapján könnyedén kellene nyernünk Szenegál ellen, de...” – új vezérrel vág neki a vb-nek a magyar válogatott

„Reméltem, nem nyűgnek fogják fel, hogy két órával korábban kell jönni, hanem meglátják benne, hogy egyrészt regenerálódunk a hétvégi klubmeccsek után, másrészt nagyon sokat tudunk beszélgetni” – mondta a Mandinernek a jobbátlövő. – „Fontosnak tartom, hogy a pályán kívül is próbáljak ilyen programokkal egységet teremteni. Ezt tanultam Blanitól is, ráadásul láttam, hogy vele ez működött, azon vagyok, hogy folytassam ezt a folyamatot.”

Bár ez lesz az első világverseny, ahol Klujber csapatkapitányként lép pályára, volt már ideje belerázódni új szerepkörébe: Golovin szeptemberben nevezte ki, azóta pedig már hat hivatalos meccset játszott a válogatott (és mindössze a már említett norvégok ellenin szenvedett vereséget).

„Az elején nyilván furcsa volt, de már beleszoktam a szerepbe. Tartottam tőle, hogy jól fogom-e megoldani a feladatot, megfelelek-e a lányoknak, tudom-e teljesíteni a kéréseiket. Ott kell lennem mindig, ha valakinek egy beszélgetésre van szüksége, jól ki kell találnom a csapatprogramokat. De úgy érzem, bíznak bennem a csajok, és ez a legfontosabb – így a feladatom is egyszerűbb.”

Felkészültek a kézilabda-világbajnokságra

Mint már utaltunk is rá, a keret azért átalakult az Eb-bronzérmes csapathoz képest. Vajon sokat változott emiatt a válogatott?