„Sosem hibázom” – nagyot fordult a világ a könyörtelen Szoboszlai Dominikkal

A büntetők specialistája

A londoni szétlövést az eddigi első számú tizenegyesrúgó, Mohamed Szalah kezdte a Palace ellen, ám az egyiptomi az égbe lőtte a labdát, így felerősödtek azok a hangok, akik Szoboszlait jelölnék ki a büntetők elvégzésére. A válogatottban csapatkapitányként ő áll a labda mögé, ám a klubjában eddig nem kapott lehetőséget, holott minden képessége megvan hozzá. A technikai tudása és a mentális felkészültsége is adott, még a kritikus szituációkban is kizökkenthetetlen. Emlékezetes, Neymar is hiába próbálkozott nála. Szoboszlai még az RB Leipzig színeiben szerepelt, amikor a PSG brazil sztárja provokálni próbálta a hosszabbításban elvégzett büntetője előtt, ám ő sem tudta kizökkenteni a magyart, aki végül 2–2-es döntetlenre mentette a BL-mérkőzést.

Íme, az őszinte értékelés Szoboszlaitól még 2021-ből – a Neymarral való emlékezetes párbeszéd után:

Stressztűrő képességét remekül támasztja alá Geir Jordet norvég pszichológus vizsgálata, aki évek óta elemzi a tizenegyesrúgások metodikáját a topfutballban. A szakember gyakran állítja példaként Szoboszlai Dominikot, akinek a felnőtt pályafutása során eddig soha, egyik vele szemben álló kapus sem védte még a büntetőjét tétmeccsen. Egyszer hibázott: 2021 novemberében, a Leverkusen elleni bajnoki meccs hajrájában kapufára lőtt. Ezt jelzi az alábbi grafikán a piros pont, a zöldek pedig az értékesített büntetőket.

Forrás: X/Geir Jordet

Vasárnap Dean Hendersont is felavatta, holott az angol kapus a világ egyik leghatékonyabb tizenegyesölője az európai topligákban, eddigi karrierje során mindössze 62 százalékos hatékonysággal lőttek neki büntetőt az ellenfelek.

Szoboszlai Dominik felnőtt pályafutása során a 20 büntetőjéből 19-et értékesített. Érdekesség, hogy a PL-történetében mindössze négy olyan játékos akad, aki lőtt legalább kilenc tizenegyest, és nem hibázott:

Yaya Touré (11/11),

Raúl Jimenez (10/10),

Bryan Mbeumo (10/10),

Dimitar Berbatov (9/9).

Ha Szalah helyett mostantól mással lövetné a tizenegyeseket Slot, vélhetően Szoboszlai lesz az első választása.