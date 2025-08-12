„Sosem hibázom” – nagyot fordult a világ a könyörtelen Szoboszlai Dominikkal

Így reagált Slot arra, hogy Szoboszlai végre tizenegyest rúghatott
Egy pillanatig sem voltak kérdőjelek.
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a pályán és azon kívül is lubickol a különböző szerepekben.
Szoboszlai Dominik vasárnap a Wembley-ben is tartotta magát a korábbi megállapításához, hogy ő bizony nem hibázik a tizenegyespontról. Nem rajta múlt tehát, hogy a Liverpool labdarúgócsapata lemaradt a 2025–2026-is idény első trófeájáról, az angol Szuperkupáról. Mint ismert, a Crystal Palace ellen finálé 2–2-es döntetlennel zárult, így jöhetett a szétlövés, amelyben a bajnoki címvédőtől az eddigi első számú tizenegyesrúgó Mohamed Szalah mellett Alexis Mac Allister és Harvey Elliott is hibázott – ez pedig már nem fért bele.
A mindig biztos lábakon álló Szoboszlai ötödik rúgóként szokásához híven kíméletlenül bevarrta a sajátját, a kapusnak jobbra, ám ez most kevés volt az üdvösséghez. Arra viszont jók voltak a látottak, hogy megerősítsék Arne Slotban, kiélezett helyzetekben is számíthat a magyar középpályására.
Az elmúlt néhány hétben hatalmasat fordult a világ válogatottunk csapatkapitányával: az előző évadban már a bajnoki cím megszerzésével történelmet írt Angliában, miután első magyar futballistaként PL-t nyert, de arra is büszke lehet, hogy ellentmondást nem tűrő, fáradhatatlan játéka miatt a korábbi vezetőedző Jürgen Klopp után gyakorlatilag a holland szakvezető is a kihagyhatatlanok közé emelte.
Ám mostantól az eddigiektől eltérően számtalan új szerepben kell helyt állnia Szoboszlai Dominiknak: irányítóként, mentorként és édesapaként egymást érik az új feladatok.
A nyári szünetben távozott Liverpoolból a pontrúgások angol specialistája, Trent Alexander-Arnold, akitől a magyar klasszis átveheti a rögzített helyzeteket. A szögletekhez néha eddig is odafért, de a kapu előtti szabadrúgásokat ritkábban bízták rá.
A Wembleyben nézett farkasszemet a bajnoki címvédő a FA-kupa győztesével, a szünetben még vezetett a magyarokkal felálló Pool, de a hajrában egyenlített a Crystal Palace.
A német szupersztár, Florian Wirtz érkezése után sokan féltették Szoboszlai helyét a kezdő tizenegyben, ám arról már a Szuperkupa-mérkőzésen képet kaptunk, hogy Slot nem tervezi a jegelését – a középpályán betöltött szerepén azonban némiképp változtatott. Láttuk már 10-esként a támadók mögött, a szélen, illetve 8-asként is, a Wembley-ben pedig mélységi irányítóként tündökölt. Szeme volt a labdáinak, a Vörösök második góljánál olyan keresztlabdát adott Jeremie Frimpongnak, amely után a szakírók is elismerően csettintettek. Az elnyűhetetlen magyar folyamatosan bizonyítja sokoldalúságát, nagyban megkönnyítve ezzel „főnöke” dolgát.
„Minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval, ott játszom, ahova éppen raknak. Úgy gondolom, ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok fölfele menni, vagy egy az egyekben megverni valakit, vagy akár lőni 30-on belül.
Meglátjuk, a mester hol számol velem, a lényeg, hogy számoljon”
– állapította meg Szoboszlai Dominik a találkozó után.
A londoni szétlövést az eddigi első számú tizenegyesrúgó, Mohamed Szalah kezdte a Palace ellen, ám az egyiptomi az égbe lőtte a labdát, így felerősödtek azok a hangok, akik Szoboszlait jelölnék ki a büntetők elvégzésére. A válogatottban csapatkapitányként ő áll a labda mögé, ám a klubjában eddig nem kapott lehetőséget, holott minden képessége megvan hozzá. A technikai tudása és a mentális felkészültsége is adott, még a kritikus szituációkban is kizökkenthetetlen. Emlékezetes, Neymar is hiába próbálkozott nála. Szoboszlai még az RB Leipzig színeiben szerepelt, amikor a PSG brazil sztárja provokálni próbálta a hosszabbításban elvégzett büntetője előtt, ám ő sem tudta kizökkenteni a magyart, aki végül 2–2-es döntetlenre mentette a BL-mérkőzést.
Íme, az őszinte értékelés Szoboszlaitól még 2021-ből – a Neymarral való emlékezetes párbeszéd után:
Stressztűrő képességét remekül támasztja alá Geir Jordet norvég pszichológus vizsgálata, aki évek óta elemzi a tizenegyesrúgások metodikáját a topfutballban. A szakember gyakran állítja példaként Szoboszlai Dominikot, akinek a felnőtt pályafutása során eddig soha, egyik vele szemben álló kapus sem védte még a büntetőjét tétmeccsen. Egyszer hibázott: 2021 novemberében, a Leverkusen elleni bajnoki meccs hajrájában kapufára lőtt. Ezt jelzi az alábbi grafikán a piros pont, a zöldek pedig az értékesített büntetőket.
Vasárnap Dean Hendersont is felavatta, holott az angol kapus a világ egyik leghatékonyabb tizenegyesölője az európai topligákban, eddigi karrierje során mindössze 62 százalékos hatékonysággal lőttek neki büntetőt az ellenfelek.
Szoboszlai Dominik felnőtt pályafutása során a 20 büntetőjéből 19-et értékesített. Érdekesség, hogy a PL-történetében mindössze négy olyan játékos akad, aki lőtt legalább kilenc tizenegyest, és nem hibázott:
Ha Szalah helyett mostantól mással lövetné a tizenegyeseket Slot, vélhetően Szoboszlai lesz az első választása.
Őszinte szavak a liverpooli középpályástól.
A nyáron magyar csapattársakat is kapott Liverpoolban Szoboszlai, a Bournemouth magyar válogatott szélsője, Kerkez Milos és a Puskás Akadémia ifjú kapusa, Pécsi Ármin is a Vörösökhöz szerződött, akik idősebb és tapasztaltabb honfitársukra egyfajta mentorként is felnéznek.
Figyelek rájuk, és amennyire tudok, segítek nekik. Inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin kicsit nyugisabb típus. Próbálok ott lenni nekik, ha szükségük van rám, de profik mindketten, úgyhogy megoldják szerintem”
– fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya a Szuperkupa-döntőt követően.
A magánéletében is van egy új szerepe: a tavaszi esküvője után már nem csak ifjú férjként, de édesapaként is helyt kell állnia. Augusztus elején megszületett a kislánya, aki teljesen átalakította a család időbeosztását.
„Az alvásomra oda tudok figyelni, hála a feleségemnek, éjszaka leginkább ő van porondon, kivéve, ha szünnap van, akkor besegítek. Nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap, mert nem akarok megsérülni, és oda kell tennem magam mindennap az edzésen, hogy hétvégén számoljanak velem. Szerintem jó csapatot alkotunk, ő éjszaka van, én meg nappal” – mosolygott Szoboszlai.
Az angol Premier League új idénye péntek este az Anfielden a Liverpool–Bournemouth találkozóval kezdődik!
A néhány napos csecsemő liverpooli mezben szorított édesapjáért.
Fotó: Oli Scarff/AFP