Ezúttal nincs meglepetés: újoncok nélküli keretet hirdetett Marco Rossi

A férfi A-válogatott Örményország és Portugália elleni keretébe visszatér Balogh Botond, újoncot viszont most nem hívott meg Marco Rossi. A szövetségi kapitány 27 játékost nevezett az októberi vb-selejtezőkre, mivel az első mérkőzésen az eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás sem állhat rendelkezésre – olvasható az mlsz.hu-n.

„Nincs igazán változás a keretben, pláne, hogy az elmúlt három hétben nem hívta fel magára új játékos a figyelmem. Szalai Gábor helyét vette át Balogh Botond, aki a klubváltása után újra rendszeresen játszik csapatában. A másik kimaradó Dárdai Bence, aki az előző összetartás óta egy percet sem játszott a klubjában. A csapat teljesítményével elégedett voltam szeptemberben, így nem is nagyon lenne indokolt változtatnom.

Elöl van két hiányzónk, nekem pedig az a feladatom, hogy megtalálja a megoldást erre a helyzetre, és megszerezzük a három pontot Örményország ellen

– beszélt a keret kialakításáról Marco Rossi. A válogatott október 11-én a telt házas Puskás Arénában fogadja Örményországot, majd három nappal később Lisszabonban, az Estádio José Alvalade stadionban lép pályára Portugália ellen.

„Az örmények papíron gyengébbek, mint mi, ennek ellenére nem becsüljük őket alá, hiszen az írek ellen megmutatták, mennyire veszélyesek, van három-négy kifejezetten jó játékosuk. A célunk természetesen a győzelem megszerzése ellenük. Portugáliában visszatér már Varga és Sallai is, szeretnénk hasonló meccset játszani ellenük, mint ebben a hónapban a Puskás Arénában annyi különbséggel, hogy kedvezőbb legyen az eredmény. Természetesen tudjuk, mit jelent, hogy Portugália lesz az ellenfelünk, tisztában vagyunk a ellenfelünk erősségével” – fogalmazott a szövetségi kapitány.