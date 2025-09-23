Továbbra sem csitul a futball-láz Magyarországon

Az augusztus 20-i tűzijátékot is lekörözték Szoboszlaiék: brutális nézettségi rekordot döntött a magyar–portugál
A Magyarország–Portugália vb-selejtező több mint egymillió nézőt ültetett a képernyők elé.
Telt ház, 65 ezer néző előtt rendezik meg a soron következő világbajnoki selejtezőnket a Puskás Arénában. Az október 11-i Magyarország–Örményország mérkőzésre a szurkolók egy nap alatt az összes belépőt megvásárolták.
A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdte árusítani a belépőket, s kedden kora délután jelezte is, hogy valamennyi jegyet értékesítette, így hozzávetőlegesen 65 ezer néző előtt rendezik meg az október 11-i Magyarország–Örményország elleni mérkőzést. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az F csoportban szerepel, miután szeptemberben, Írországban 2–2-es döntetlent ért el, majd hazai pályán 3–2-re kikapott Portugáliától, így a harmadik helyen áll. A két említett meccs a legtöbb nézőt vonzó összecsapás volt Európában a szeptemberi vb-selejtezők közül, a portugálok elleni drámát 61,473 szurkoló látta a helyszínen, és a televízióban is nézettségi rekordokat döntött.
A Covid óta eltelt időszakban általánosságban elmondható, hogy a magyar válogatott hazai tétmérkőzésein nagyrészt telt ház közeli, rendre 50 ezer fölötti nézőszámot produkált, beleértve a 2021-es Európa-bajnokság budapesti csoportmeccseit, a vb- és Eb-selejtezőket és a Nemzetek Ligája-mérkőzéseket is. A második legnézettebb összecsapás ebben az érában
az emlékezetes, angolok elleni vb-selejtező volt 2021. szeptember 2-án, akkor 58,260 drukker látogatott ki a Puskás Arénába.
Avagy hol van már a kétezres évek eleje, amikor egy hazai válogatott meccsen történelmi mélypontot jelentő 457 ember szenvedte végig az észtek elleni vereséget...?
(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)