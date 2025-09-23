Továbbra sem csitul a futball-láz Magyarországon

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdte árusítani a belépőket, s kedden kora délután jelezte is, hogy valamennyi jegyet értékesítette, így hozzávetőlegesen 65 ezer néző előtt rendezik meg az október 11-i Magyarország–Örményország elleni mérkőzést. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az F csoportban szerepel, miután szeptemberben, Írországban 2–2-es döntetlent ért el, majd hazai pályán 3–2-re kikapott Portugáliától, így a harmadik helyen áll. A két említett meccs a legtöbb nézőt vonzó összecsapás volt Európában a szeptemberi vb-selejtezők közül, a portugálok elleni drámát 61,473 szurkoló látta a helyszínen, és a televízióban is nézettségi rekordokat döntött.

Varga Barnabás szerzi meg önmaga és Magyarország második gólját a portugálok ellen a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)