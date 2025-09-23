Ft
Továbbra sem csitul a futball-láz Magyarországon

2025. szeptember 23. 18:22

Telt ház, 65 ezer néző előtt rendezik meg a soron következő világbajnoki selejtezőnket a Puskás Arénában. Az október 11-i Magyarország–Örményország mérkőzésre a szurkolók egy nap alatt az összes belépőt megvásárolták.

2025. szeptember 23. 18:22
magyar szurkolók

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdte árusítani a belépőket, s kedden kora délután jelezte is, hogy valamennyi jegyet értékesítette, így hozzávetőlegesen 65 ezer néző előtt rendezik meg az október 11-i Magyarország–Örményország elleni mérkőzést. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az F csoportban szerepel, miután szeptemberben, Írországban 2–2-es döntetlent ért el, majd hazai pályán 3–2-re kikapott Portugáliától, így a harmadik helyen áll. A két említett meccs a legtöbb nézőt vonzó összecsapás volt Európában a szeptemberi vb-selejtezők közül, a portugálok elleni drámát 61,473 szurkoló látta a helyszínen, és a televízióban is nézettségi rekordokat döntött. 

Varga Barnabás második gólja a Magyarország–Portugália vb-selejtezőn
Varga Barnabás szerzi meg önmaga és Magyarország második gólját a portugálok ellen a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Covid óta eltelt időszakban általánosságban elmondható, hogy a magyar válogatott hazai tétmérkőzésein nagyrészt telt ház közeli, rendre 50 ezer fölötti nézőszámot produkált, beleértve a 2021-es Európa-bajnokság budapesti csoportmeccseit, a vb- és Eb-selejtezőket és a Nemzetek Ligája-mérkőzéseket is. A második legnézettebb összecsapás ebben az érában 

az emlékezetes, angolok elleni vb-selejtező volt 2021. szeptember 2-án, akkor 58,260 drukker látogatott ki a Puskás Arénába. 

Avagy hol van már a kétezres évek eleje, amikor egy hazai válogatott meccsen történelmi mélypontot jelentő 457 ember szenvedte végig az észtek elleni vereséget...?

SZOBOSZLAI Dominik
A csapatkapitány Szoboszlai Dominik és a válogatott köszöni meg a biztatást a hatvanezer magyar szurkolónak a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

