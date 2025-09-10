Ft
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
nézettség Magyarország Portugália M4 Sport tűzijáték

Az augusztus 20-i tűzijátékot is lekörözték Szoboszlaiék: brutális nézettségi rekordot döntött a magyar–portugál

2025. szeptember 10. 14:53

A Magyarország–Portugália vb-selejtező több mint egymillió nézőt ültetett a képernyők elé.

2025. szeptember 10. 14:53
null

A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező nézettsége minden eddigi sportközvetítést lekörözött: 

az M4 Sport élő adását 1 millió 29 ezer ember követte televízión, miközben online is több százezren csatlakoztak a közvetítéshez.

Ezzel a meccs nemcsak az írek elleni rekordot döntötte meg, hanem még az augusztus 20-i tűzijáték hagyományosan kiemelkedő nézettségét is maga mögé utasította.

A fordulatokkal teli találkozón a sztárjátékosokkal felálló portugálok végül 3–2-re nyertek a Puskás Arénában kedden, de a vereség ellenére is óriási figyelem kísérte a válogatott teljesítményét. A közvetítés csúcspontja az első félidő végén volt, 

amikor 1 millió 243 ezren szurkoltak egyszerre a magyar csapatnak a képernyők előtt. 

A közmédia sportcsatornája ezzel toronymagasan uralta a hazai tévés piacot, hiszen a találkozó 30 százalékos közönségarányt ért el, a nézők pedig szokatlanul hosszú ideig, átlagosan 75 percen keresztül követték a mérkőzést. 

Nyitókép: Robert Szaniszlo / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!