Az augusztus 20-i tűzijátékot is lekörözték Szoboszlaiék: brutális nézettségi rekordot döntött a magyar–portugál

Nézettségi rekord: rengetegen nézték az augusztus 20-i tűzijáték közvetítését
Több mint 1 millió néző követte az eseményeket a Dunán.
A Magyarország–Portugália vb-selejtező több mint egymillió nézőt ültetett a képernyők elé.
A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező nézettsége minden eddigi sportközvetítést lekörözött:
az M4 Sport élő adását 1 millió 29 ezer ember követte televízión, miközben online is több százezren csatlakoztak a közvetítéshez.
Ezzel a meccs nemcsak az írek elleni rekordot döntötte meg, hanem még az augusztus 20-i tűzijáték hagyományosan kiemelkedő nézettségét is maga mögé utasította.
Ezt is ajánljuk a témában
Több mint 1 millió néző követte az eseményeket a Dunán.
A fordulatokkal teli találkozón a sztárjátékosokkal felálló portugálok végül 3–2-re nyertek a Puskás Arénában kedden, de a vereség ellenére is óriási figyelem kísérte a válogatott teljesítményét. A közvetítés csúcspontja az első félidő végén volt,
amikor 1 millió 243 ezren szurkoltak egyszerre a magyar csapatnak a képernyők előtt.
A közmédia sportcsatornája ezzel toronymagasan uralta a hazai tévés piacot, hiszen a találkozó 30 százalékos közönségarányt ért el, a nézők pedig szokatlanul hosszú ideig, átlagosan 75 percen keresztül követték a mérkőzést.
Ezt is ajánljuk a témában
Ilyen a hangulat a válogatott meccsén, amikor nincs szurkolás.
Nyitókép: Robert Szaniszlo / NurPhoto / NurPhoto via AFP