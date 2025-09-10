Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
demonstráció Magyarország tüntetés Portugália szurkolók

Magyarország–Portugália: tüntettek a magyar szurkolók a meccs alatt – ez az 5 perc megmutatta, mit veszíthetünk

2025. szeptember 10. 12:07

Ötperces demonstrációt tartott a magyar tábor az MLSZ szurkolóellenes intézkedései ellen. A tüntetésre a Magyarország–Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzésen került sor. Ilyen a hangulat a válogatott meccsén, amikor nincs szurkolás.

2025. szeptember 10. 12:07
null

Ahogy azt a Mandiner is megírta több cikkben, a Magyarország–Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés João Cancelo 86. percben szerzett góljával dőlt el: 3–2 nyertek a világsztárokat felvonultató portugálok. Arról is beszámoltunk, hogy a meccs előtt felhívást tett közzé a magyar labdarúgó-válogatott vezető törzsszurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán arról, hogy ismét koreográfiával fogadja majd mieinket a telt házas Puskás Arénában. Emellett arra kérték a találkozóra kilátogatókat, hogy a 20-21. perc között róják le tiszteletüket a portugálok tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. Kiemelték: a vastapshoz várják a teljes publikum csatlakozását. Így is lett, csakhogy éppen abban a percben szereztük meg a vezetést Varga Barnabás révén.

Magyarország–Portugália
Magyarország–Portugália: tüntettek a magyar szurkolók a keddi meccs alatt / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ezt is ajánljuk a témában

A TrollFoci szerint azonban volt egy időszak, amikor nem szurkoltak:

Ötperces demonstrációt tartott a magyar tábor a Portugália elleni mérkőzésen az MLSZ szurkolóellenes intézkedései ellen. Ilyen, amikor nincs hangulat a válogatott-meccsen

– írja a portál.

Az ok részben a hazai sportági szövetség kampányfilmjeiben keresendő: 

  • az egyikben a portugálok ellen duplázó Varga kéri a drukkereket, hogy ne cigányozzanak, valamint a homoszexualitásra utaló rigmusokat is kerüljék, 
  • a másikban Mucsi Zoltán színész egy erősen korhatáros videóban próbálja meg egy kocsmában felhívni a figyelmet a magyar válogatott sportszerű buzdítására. 

Mucsi egy olyan szimpatizánst alakít, aki viselkedésével elüldözi a kocsmából a többi meccsnézőt. Az MLSZ állítása szerint a kocsmás kampányfilm a szurkolók beleegyezésével készült, ám a Carpathian Brigade tagadja ezt:  

A szurkolók elleni peres gyűjtés még tovább zajlik, a szóban forgó társaink pedig nem járultak hozzá semmilyen videó támogatásához. Ez hazugság

írták közleményben

Másrészt a Magyar Labdarúgó-szövetség az úgynevezett lelátói agresszió, így a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások elleni kemény fellépése is kiverte a biztosítékot a szurkolóknál, akik ráadásul a pirotechnikai eszközök használata miatt is sok pénzbüntetést „szedtek össze” a magyar kluboknak. 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. szeptember 10. 13:25
A FIFA büntetéseket is a szurkolók okozzák. Miért jó ez?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!