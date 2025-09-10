Magyarország–Portugália: tüntettek a magyar szurkolók a meccs alatt – ez az 5 perc megmutatta, mit veszíthetünk

Ahogy azt a Mandiner is megírta több cikkben, a Magyarország–Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés João Cancelo 86. percben szerzett góljával dőlt el: 3–2 nyertek a világsztárokat felvonultató portugálok. Arról is beszámoltunk, hogy a meccs előtt felhívást tett közzé a magyar labdarúgó-válogatott vezető törzsszurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán arról, hogy ismét koreográfiával fogadja majd mieinket a telt házas Puskás Arénában. Emellett arra kérték a találkozóra kilátogatókat, hogy a 20-21. perc között róják le tiszteletüket a portugálok tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. Kiemelték: a vastapshoz várják a teljes publikum csatlakozását. Így is lett, csakhogy éppen abban a percben szereztük meg a vezetést Varga Barnabás révén.

Magyarország–Portugália: tüntettek a magyar szurkolók a keddi meccs alatt / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert