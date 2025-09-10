Magyarország–Portugália: tüntettek a magyar szurkolók a meccs alatt – ez az 5 perc megmutatta, mit veszíthetünk

Magyarország–Portugália: Szoboszlai zsenialitása a legnehezebb pillanatban is megmutatkozott (VIDEÓ)
Micsoda klasszis!
Ötperces demonstrációt tartott a magyar tábor az MLSZ szurkolóellenes intézkedései ellen. A tüntetésre a Magyarország–Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzésen került sor. Ilyen a hangulat a válogatott meccsén, amikor nincs szurkolás.
Ahogy azt a Mandiner is megírta több cikkben, a Magyarország–Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés João Cancelo 86. percben szerzett góljával dőlt el: 3–2 nyertek a világsztárokat felvonultató portugálok. Arról is beszámoltunk, hogy a meccs előtt felhívást tett közzé a magyar labdarúgó-válogatott vezető törzsszurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán arról, hogy ismét koreográfiával fogadja majd mieinket a telt házas Puskás Arénában. Emellett arra kérték a találkozóra kilátogatókat, hogy a 20-21. perc között róják le tiszteletüket a portugálok tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. Kiemelték: a vastapshoz várják a teljes publikum csatlakozását. Így is lett, csakhogy éppen abban a percben szereztük meg a vezetést Varga Barnabás révén.
A TrollFoci szerint azonban volt egy időszak, amikor nem szurkoltak:
Az ok részben a hazai sportági szövetség kampányfilmjeiben keresendő:
Mucsi egy olyan szimpatizánst alakít, aki viselkedésével elüldözi a kocsmából a többi meccsnézőt. Az MLSZ állítása szerint a kocsmás kampányfilm a szurkolók beleegyezésével készült, ám a Carpathian Brigade tagadja ezt:
A szurkolók elleni peres gyűjtés még tovább zajlik, a szóban forgó társaink pedig nem járultak hozzá semmilyen videó támogatásához. Ez hazugság”
Másrészt a Magyar Labdarúgó-szövetség az úgynevezett lelátói agresszió, így a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások elleni kemény fellépése is kiverte a biztosítékot a szurkolóknál, akik ráadásul a pirotechnikai eszközök használata miatt is sok pénzbüntetést „szedtek össze” a magyar kluboknak.