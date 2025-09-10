Magyarország–Portugália: a portugál sajtó megnevezte a meccs emberét – a csokoládé is eszükbe jutott

A portugál sajtó egyöntetűen Cancelót látta a meccs emberének, akit sokoldalúsága és eredményessége miatt méltatnak. A mindent eldöntő találat szerzője szerint „egyénileg egyértelműen jobb csapattal rendelkeznek a csoport többi ellenfelénél”. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a futball manapság már nem csak erről szól.

„Kollektíven is erősnek kell lennünk, ahogy ezúttal is azok voltunk. Nem voltunk ugyan annyira erősek, mint szerettük volna, mert nem akartunk gólokat kapni, de sikerült leküzdenünk a nehézségeket, és a három pontunk megérdemelt.