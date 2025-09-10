Magyarország–Portugália: a portugál sajtó megnevezte a meccs emberét – a csokoládé is eszükbe jutott

Magyarország–Portugália: Már megszoktam, hogy Varga Barnabás hülyeség miatt kap sárgát – Tóth Alex
Tóth Balázs: Próbáltam Ronaldóval játszadozni.
A portugál sajtó a mindent eldöntő találat szerzőjét, João Cancelót látta a keddi világbajnoki selejtezőmérkőzés legjobbjának. A szakírók ugyanakkor azon keseregnek, hogy a végig fölényben játszó Portugália nem tudta megállítani Magyarország legveszélyesebb játékosát, Varga Barnabást, aki két helyzetből kétszer is eredményes volt.
Bár a 84. percben Varga Barnabás második góljával sikerült kiegyenlítenie a magyar labdarúgó-válogatottnak a Nemzetek Ligája-győztes, korábbi Európa-bajnok Portugália ellen a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, Magyarország mégis pont nélkül maradt. Nem sokkal később ugyanis elveszítettük a labdát a saját kapunk előtt, a vendégek 31 éves szélsőhátvédje, João Cancelo pedig azonnal megbüntette a hibát. A szaúdi Al-Hilal légiósa hanyag mozdulattal tekerte el a labdát az egyébként remekül védő Tóth Balázs mellett.
Ezt is ajánljuk a témában
A portugál sajtó egyöntetűen Cancelót látta a meccs emberének, akit sokoldalúsága és eredményessége miatt méltatnak. A mindent eldöntő találat szerzője szerint „egyénileg egyértelműen jobb csapattal rendelkeznek a csoport többi ellenfelénél”. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a futball manapság már nem csak erről szól.
„Kollektíven is erősnek kell lennünk, ahogy ezúttal is azok voltunk. Nem voltunk ugyan annyira erősek, mint szerettük volna, mert nem akartunk gólokat kapni, de sikerült leküzdenünk a nehézségeket, és a három pontunk megérdemelt.
Szerencsére sikerült megnyernünk a meccset, és összességében fölényben is futballoztunk a magyarokkal szemben, ami várható volt. Azonban irányíthattuk volna jobban a játékot, és nem kellett volna két gólt kapnunk”
– fogalmazott az O Jogo portugál lapnak.
Az A Bola is a bekk sokoldalúságát domborította ki:
Szükség esetén még más posztokon is bevethető, de a jobb oldalon a legboldogabb. Kimeríthetetlen állóképességgel rendelkezik és ritka jó érzékkel tud gyors döntéseket hozni” – szemlézte a cikket a Nemzeti Sport Online.
Az A Bola azt is megemlíti, hogy
a fölényben lévő portugálok nem tudták megállítani Varga Barnabást, aki két helyzetből kétszer is betalált.
A Récord című portugál lap ugyanakkor egy szellemes címmel foglalta össze a mérkőzést:
A csokoládét mindig a végére tartogatják.
Érdekesség, hogy az elemzőoldalak miként látták a duplázó Varga és az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo külön versenyét:
arányban ítélte jobbnak a Fradi-csatárt a portugál szupersztárnál.
„Hihetetlen! Gratulálok a magyar újságírónak!”
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor