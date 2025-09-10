Ft
Joao Cancelo Magyarország Cristiano Ronaldo csokoládé Budapest Portugália Puskás aréna

Magyarország–Portugália: a portugál sajtó megnevezte a meccs emberét – a csokoládé is eszükbe jutott

2025. szeptember 10. 08:45

A portugál sajtó a mindent eldöntő találat szerzőjét, João Cancelót látta a keddi világbajnoki selejtezőmérkőzés legjobbjának. A szakírók ugyanakkor azon keseregnek, hogy a végig fölényben játszó Portugália nem tudta megállítani Magyarország legveszélyesebb játékosát, Varga Barnabást, aki két helyzetből kétszer is eredményes volt.

2025. szeptember 10. 08:45
null

Bár a 84. percben Varga Barnabás második góljával sikerült kiegyenlítenie a magyar labdarúgó-válogatottnak a Nemzetek Ligája-győztes, korábbi Európa-bajnok Portugália ellen a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, Magyarország mégis pont nélkül maradt. Nem sokkal később ugyanis elveszítettük a labdát a saját kapunk előtt, a vendégek 31 éves szélsőhátvédje, João Cancelo pedig azonnal megbüntette a hibát. A szaúdi Al-Hilal légiósa hanyag mozdulattal tekerte el a labdát az egyébként remekül védő Tóth Balázs mellett.

Magyarország–Portugália
Magyarország–Portugália: a portugál sajtó szerint a mindent eldöntő gól szerzője, João Cancelo (labdával) volt a keddi meccs legjobbja / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A portugál sajtó egyöntetűen Cancelót látta a meccs emberének, akit sokoldalúsága és eredményessége miatt méltatnak. A mindent eldöntő találat szerzője szerint „egyénileg egyértelműen jobb csapattal rendelkeznek a csoport többi ellenfelénél”. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a futball manapság már nem csak erről szól. 

„Kollektíven is erősnek kell lennünk, ahogy ezúttal is azok voltunk. Nem voltunk ugyan annyira erősek, mint szerettük volna, mert nem akartunk gólokat kapni, de sikerült leküzdenünk a nehézségeket, és a három pontunk megérdemelt. 

Szerencsére sikerült megnyernünk a meccset, és összességében fölényben is futballoztunk a magyarokkal szemben, ami várható volt. Azonban irányíthattuk volna jobban a játékot, és nem kellett volna két gólt kapnunk”

– fogalmazott az O Jogo portugál lapnak.

Az A Bola is a bekk sokoldalúságát domborította ki: 

  • „Játszik hátvédként, 
  • szélsőként, 
  • jobb oldali középpályásként... 

Szükség esetén még más posztokon is bevethető, de a jobb oldalon a legboldogabb. Kimeríthetetlen állóképességgel rendelkezik és ritka jó érzékkel tud gyors döntéseket hozni” – szemlézte a cikket a Nemzeti Sport Online.

Az A Bola azt is megemlíti, hogy 

a fölényben lévő portugálok nem tudták megállítani Varga Barnabást, aki két helyzetből kétszer is betalált. 

A Récord című portugál lap ugyanakkor egy szellemes címmel foglalta össze a mérkőzést: 

A csokoládét mindig a végére tartogatják.

Érdekesség, hogy az elemzőoldalak miként látták a duplázó Varga és az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo külön versenyét: 

  • A WhoScored 8,2 : 7,3
  • a Sofascore 8,2 : 7
  • az eredmenyek.com 7,7 : 7,1

arányban ítélte jobbnak a Fradi-csatárt a portugál szupersztárnál.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

madre79
2025. szeptember 10. 11:54
Portugáliában mi sokkal dominánsabbak vagyunk, hogy őszinte legyek, de ez egy nagyon jó küzdelem tőletek, nagyon klinikailag és nagyszerű védekezésben😅 Gratulálok Portugáliának, de szerintem Magyarországnak meg kellett volna nyernie ezt a meccset. Könnyű gólhelyzeteket hagytak ki, és egy szerencsétlen, véletlen kézilabdával büntetőt adtak ki. Még két látványos gólt is szereznek. Sok szerencsét Magyarországnak. Ezt a két posztot két portugál írta le!
konzekvencia
2025. szeptember 10. 11:10
Most Varga hozta azt, amit Ronaldotól vártak. Fejes gólokat szerzett. Szép volt. Azonban meg kell jegyeznem, mezőny játékban nem jeleskedett, néha bosszantóan eladta a labdát. Mindenesetre szégyenkeznünk nem kell. Ahhoz képest, hogy a Portugálok uralták a pályát, az eredmény jelző izgalmas számot jelez végeredményként.
muanyag-tojas-23
2025. szeptember 10. 09:11
Szép volt fiúk!
