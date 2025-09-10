Magyarország–Portugália: Már megszoktam, hogy Varga Barnabás hülyeség miatt kap sárgát – Tóth Alex

„Igazából azt mondta a szövetségi kapitány, hogy csináljak taktikai faultot, meg, hogy keményen csináljam. Hát, őszintén szólva nem értem úgy oda, hogy tényleg odaverjek nekik. Ezen kívül kérte, hogy stabilizáljam a középpályát. Csalódottak vagyunk, mert ahhoz képest, hogy a világ egyik legjobb válogatottja volt az ellenfél, a csapat felvette a ritmust, ezért úgy gondolom, a döntetlen reális lett volna.”

Magyarország–Portugália: Tóth Alex is a példaképe ellen játszott

A Ferencváros középpályása, Tóth Alex 19 éves korára lett alapember a válogatottban.

„Mindenki beletett apait, anyait, le a kalappal az egész csapat előtt, mert nagyon megszorongattuk a portugálokat, főleg, hogy a végén kaptuk a gólt. Van még négy meccsünk, azokat kell behúznunk, szerintem ez a két találkozó remek alapot adhat ehhez, mert jó játékot nyújtottunk, még ha sajnos ez csak egy pontban mutatkozik is meg.”

Amikor Cristiano Ronaldóról kérdezték az újságírók, gyorsan kiderült, hogy nem Szoboszlai Dominik volt az egyetlen, aki a gyerekkori példaképe ellen lépett pályára…