Bírói segítség nélkül már nem megy: megégtek Örményországban az elbizakodott írek

Magyarország–Portugália: Dibusz kiesett, megvan, ki védhet helyette Ronaldóék ellen
Voltak, akik már az írek ellen is őt játszatták volna.
Máris foszlani látszanak az ír vb-álmok: az örmények meglepetésre teljesen megérdemelten győzték le a mieink ellen pontot mentő szigetországiakat, a hazaiaktól még egy gólt is elvettek a végén.
A mieink világbajnoki selejtezőcsoportjának másik keddi mérkőzésén Örményország 2–1-re legyőzte Írország válogatottját.
A Tóth Balázzsal a kapujában felálló magyar válogatott azzal a tudattal futhat ki Portugália ellen a Puskás Aréna gyepére 20:45-től, hogy a csoport korábbi meccsén Írország pont nélkül maradt Jerevánban.
A házigazda örmények kedden mindenben felülmúlták a szombati, jelentős bírói közreműködéssel kiharcolt dublini pontmentés után még roppant elbizakodott íreket, akik ismét 2–0-s hátrány után tudtak szépíteni,
ám ezúttal annak is örülhettek, hogy csak egy góllal kaptak ki – a 88. percben ugyanis Artur Szerobjan találatát videózás után érvénytelenítették.
Ezért nem ünnepelte meg Heimir Hallgrímsson a bravúros pontszerzést.
Érdekesség, az örmények az 5–0-s portugálok elleni pofon után álltak fel a padlóról, s
győzték le úgy a csupa Premier League-játékosból álló íreket, hogy a keret messze legértékesebb játékosa a krasznodar középpályása, Eduard Szpertszjan: az első örmény gólt büntetőből megszerző spíler egymaga teszi ki a mindössze 45 milliós örmény összkeret több mint felét, 24,5 millió eurót.
Örményország így –4-es gólkülönbsége ellenére fellépett pillanatnyilag a második helyre 3 szerzett pontjával az egyelőre azonos pontszámmal álló portugálok mögé, míg a csoport 3-4. helyén jelenleg Magyarország és Írország áll 1-1 egységgel az esti meccs előtt.
