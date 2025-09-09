Ft
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Örményország vb-selejtező Írország

Bírói segítség nélkül már nem megy: megégtek Örményországban az elbizakodott írek

2025. szeptember 09. 20:36

Máris foszlani látszanak az ír vb-álmok: az örmények meglepetésre teljesen megérdemelten győzték le a mieink ellen pontot mentő szigetországiakat, a hazaiaktól még egy gólt is elvettek a végén.

2025. szeptember 09. 20:36
null

A mieink világbajnoki selejtezőcsoportjának másik keddi mérkőzésén Örményország 2–1-re legyőzte Írország válogatottját.

A Tóth Balázzsal a kapujában felálló magyar válogatott azzal a tudattal futhat ki Portugália ellen a Puskás Aréna gyepére 20:45-től, hogy a csoport korábbi meccsén Írország pont nélkül maradt Jerevánban. 

A házigazda örmények kedden mindenben felülmúlták a szombati, jelentős bírói közreműködéssel kiharcolt dublini pontmentés után még roppant elbizakodott íreket, akik ismét 2–0-s hátrány után tudtak szépíteni, 

ám ezúttal annak is örülhettek, hogy csak egy góllal kaptak ki – a 88. percben ugyanis Artur Szerobjan találatát videózás után érvénytelenítették. 

Érdekesség, az örmények az 5–0-s portugálok elleni pofon után álltak fel a padlóról, s 

győzték le úgy a csupa Premier League-játékosból álló íreket, hogy a keret messze legértékesebb játékosa a krasznodar középpályása, Eduard Szpertszjan: az első örmény gólt büntetőből megszerző spíler egymaga teszi ki a mindössze 45 milliós örmény összkeret több mint felét, 24,5 millió eurót.

 Örményország így –4-es gólkülönbsége ellenére fellépett pillanatnyilag a második helyre 3 szerzett pontjával az egyelőre azonos pontszámmal álló portugálok mögé, míg a csoport 3-4. helyén jelenleg Magyarország és Írország áll 1-1 egységgel az esti meccs előtt. 

(Nyitókép: AFP/Karen Minaszjan)

