Bírói segítség nélkül már nem megy: megégtek Örményországban az elbizakodott írek

Érdekesség, az örmények az 5–0-s portugálok elleni pofon után álltak fel a padlóról, s

győzték le úgy a csupa Premier League-játékosból álló íreket, hogy a keret messze legértékesebb játékosa a krasznodar középpályása, Eduard Szpertszjan: az első örmény gólt büntetőből megszerző spíler egymaga teszi ki a mindössze 45 milliós örmény összkeret több mint felét, 24,5 millió eurót.

Örményország így –4-es gólkülönbsége ellenére fellépett pillanatnyilag a második helyre 3 szerzett pontjával az egyelőre azonos pontszámmal álló portugálok mögé, míg a csoport 3-4. helyén jelenleg Magyarország és Írország áll 1-1 egységgel az esti meccs előtt.