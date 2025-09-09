Magyarország–Portugália: Dibusz kiesett, megvan, ki védhet helyette Ronaldóék ellen

Magyarország–Portugália: Tóth Balázs Cristiano Ronaldo és a többi világsztár ellen nézhet farkasszemet a Puskásban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Érdekesség, voltak, akik már az írek elleni mérkőzésre is a fiatal – a PAFC-nál korábban ugyancsak megforduló, ám Hornyák Zsolttal összekülönböző – hálóőrrel álltak volna fel. A válogatottban eddig egyszer védő Tóthnak most még nehezebb dolga lesz: a portugálokat Marco Rossi szövetségi kapitány is a világ egyik legerősebb válogatottjának nevezte, mondván, a szerencsére is szükségünk lesz kedd este 20:45-től a Puskás Arénában.