Petry Zsoltnál nem Dibusz védene az írek ellen – meg is indokolta, hogy miért

A selejtezők kapcsán az M1 készített hosszabb interjút Petry Zsolttal, a török bajnoki dobogósként a Konferencia-liga főtáblájára jutó Samsunspor kapusedzőjével. A szakember pedig el is mondta véleményét a kapusposzt kapcsán:

kijelentette, az írek ellen ő személy szerint nem a Fradi hálóőrével, Dibusz Dénessel állna fel, hanem a Championshipben védő Blackburn-kapussal, Tóth Balázzsal, mondván, ő a brit másodosztályban pontosan azt a közeget és stílust tapasztalja meg hétről hétre, amelyben az ír csapat is futballozni fog.

(Erről a fajta stílusról egyébként maga Tóth is részletesen mesélt a lapunknak adott nyári nagyinterjújában, amelyet itt olvashat el.)