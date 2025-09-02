Petry Zsoltnál nem Dibusz védene az írek ellen – meg is indokolta, hogy miért

Marco Rossi meghúzta a váratlant: négy újonc a magyar válogatott keretében!
Ötvös Bence, Lukács Dániel, Molnár Rajmund és Tóth Barna is szeptemberben mutatkozhat be a nemzeti csapatban.
A török dobogós Samsunspor kapusedzője személy szerint a brusztolós brit stílust jól ismerő Tóth Balázzsal a kapunkban állna föl a pénteki, írországi vb-selejtezőn.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a szeptemberi nemzetközi szünetben megkezdi világbajnoki selejtezős szereplését: péntek este Írországban nyitja a csoportküzdelmeket, három nappal később pedig a Puskás Arénában fogadja a portugálokat.
A selejtezők kapcsán az M1 készített hosszabb interjút Petry Zsolttal, a török bajnoki dobogósként a Konferencia-liga főtáblájára jutó Samsunspor kapusedzőjével. A szakember pedig el is mondta véleményét a kapusposzt kapcsán:
kijelentette, az írek ellen ő személy szerint nem a Fradi hálóőrével, Dibusz Dénessel állna fel, hanem a Championshipben védő Blackburn-kapussal, Tóth Balázzsal, mondván, ő a brit másodosztályban pontosan azt a közeget és stílust tapasztalja meg hétről hétre, amelyben az ír csapat is futballozni fog.
(Erről a fajta stílusról egyébként maga Tóth is részletesen mesélt a lapunknak adott nyári nagyinterjújában, amelyet itt olvashat el.)
Petry Zsolt hozzátette, ő óvatos optimista: az első két vb-selejtezős meccsen a két szerzett ponttal is elégedett lenne, hiszen emlékeztetett rá, hogy noha
az íreket sokan hajlamosak könnyebben kezelni, tavaly felkészülési meccsen 2–1-re kikaptunk tőlük, míg a Nemzetek Ligája-győztes portugál sztárcsapat egyértelmű favorit, őket legfeljebb gyenge napjaikon lehet megszorítani.
A Németországból anno emlékezetes módon elküldött Petry legutóbb áprilisban fejtette ki a véleményét a magyar labdarúgásról, akkor azt mondta, 50-50% esélyt lát a mieink 2026-os világbajnoki szereplésére.
A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:
09.06., 20:45: Írország–Magyarország
09.09., 20:45: Magyarország–Portugália
10.11., 18:00: Magyarország–Örményország
10.14., 20:45: Portugália–Magyarország
11.13., 18:00: Örményország–Magyarország
11.16., 15:00: Magyarország–Írország
