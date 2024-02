„Milyen világban élünk? Ha elmondod a véleményedet, rögtön megbélyegeznek!” – Petry Zsolt a Mandinernek

Gulácsi Péterrel beszélt az eset óta?

Persze, az utóbbi időben többször beszéltünk, jóban vagyunk, kölcsönösen tiszteljük egymást. Azt mondta, ő sem gondolta volna, hogy ennyire elharapódzik ez az ügy. Engem nagyon zavart, hogy megpróbáltak szembe állítani vele, miközben a védelmében szólaltam fel. Ebből is tanultam. Bántott a tény, hogy többeket akaratomon kívül megbántottam, azzal, hogy a hangyából nem is elefántot, hanem dinoszauruszt csináltak, és beskatulyáztak. Én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét, azt kértem, hogy az enyémet is tartsák tiszteletben.

Petry Zsolt korábban védett Törökországban, most kapusedzőként dolgozik

Fotó: Petry Zsolt magánarchívum

Mit csinált két és fél éven át?

Amíg le nem zárult az ügy, nem nagyon tudtam mocorogni. A Herthával peren kívül egyeztünk meg, az Axel Springer és dpa elleni per azonban most közeledik a végéhez. Első fokon mindkettőt megnyertem, másodfokon azonban február végén lesz döntés. Az hamar kikristályosodott, hogy Németországban nehéz lesz elhelyezkednem. Pedig bőven vannak terveim. Szeretnék egy kapusiskolát csinálni és szélesebb körben továbbadni a tapasztalatomat. Hoffenheim környéken van 60-70 kiscsapat, ahol az ottani kapusoknak nem megoldott az egyéni képzése. Otthon is szeretnék valamilyen szinten belefolyni a kapus- és kapusedző-képzésbe. Ezek a gondolatok cikáznak a fejemben, és úgy érzem, elég jól előre is léptem, de a Jóisten úgy alakította, hogy az életem harmadik szakaszában is visszakeveredtem a pályára.

Amikor Markus Gisdol aláírt ősszel a török Samsunsporhoz, küldtem neki egy üzenetet, hogy gratulálok a kinevezéséhez. Egyből üzent, hogy szívesen látna a csapatában.

Korábban már dolgoztunk együtt a Hoffenheimnél, ismertük egymást, keresett valakit, aki felépítené a kapusképzés rendszerét. A szívemre hallgattam és belevágtam.

Nem ismeretlen terep Törökország, hisz korábban játszott is az ország élvonalában. A Fekete-tenger partján, Samsun városa nem tűnik rossz helynek. Lehet, hogy jobban is járt, mintha a német fővárosban marad?

A körülmények tényleg szuperek. Van egy hagyományos, sármos edzőközpontunk, reggeli közben rálátunk a Fekete-tengerre. Nem egy rossz látvány. Érdekes és élhető város, ötvöződik a vallásos iszlám és az újdonságokra való nyitottság. A sportág is rengeteget fejlődött itt, sok új stadion épült, és olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik büszkék a vallásukra, az országukra, a családközpontú életükre.

A változatosság gyönyörködtet

Fotó: Petry Zsolt magánarchívum

Újoncként a szezonjukra sem lehet panasz.

Öt kapussal foglalkozom, a Samsunspor pedig a 20 csapatos bajnokságban a 13. helyen áll. Mióta újraindult a bajnokság, szépen gyűjtögetjük a pontokat. Markus nagyon jó edzői csapatot hozott össze. Jól kiegészítjük egymást, mindent meg tudunk beszélni, és szakmailag is inspiráló közegben dolgozunk. Szoros lesz a bajnoki hajrá, de vehetőnek érzem az akadályt. Jó formában vagyunk.

Decemberben az Ankaragücü elnöke, Faruk Koca behúzott egyet Halil Umut Meler játékvezetőnek, miután a Rizespor a meccs 97. percében egyenlítő gólt szerzett. Az eset után a bajnokságot is felfüggesztették. Milyen visszhangja volt ennek az országban?

Azt tudni kell, hogy itt az elnököknek sokkal nagyobb a befolyása a csapatok életébe, mint máshol a világban. Sokkal dominánsabbak, a részletekben is véleményt mondanak. Egy ilyen akció normális helyzetben nem történhet meg, főleg nem a pályán. Ez sajnos rossz fényt vetett a török futballra, de bízom benne, hogy a közeljövőben inkább a szakmai szempontok miatt kerül előtérbe az ország labdarúgása.

Nálunk jó a helyzet, mert mindenki kedveli a tulajdonost. Yuksel Yildirim a harmadosztályba való kieséstől mentette meg a klubot, épített egy új akadémiát, tavaly megnyerték a második osztályt, és a csapatot is úgy erősítette meg, hogy méltó legyen az élvonalra.

Itt jók az arányok, a szakmai részbe csak annyira szól bele, amennyire egészséges, és hallgat a szakmai stábjára.