Pánik tört ki Milánóban: szétverték a repteret

Turisták menekültek sikítva a milánói Malpensa repülőtérről szerda reggel, miután egy férfi tüzet gyújtott a terminálon, valamint utasfelvételi képernyőket rongált meg – írja a Daily Mail.

A gyanúsítottat a terminál dolgozói fékezték meg, miután állítólag kalapáccsal vonult végig a repülőtéren.

A helyszínről készült felvételeken fekete füst gomolygott a terminálból, miközben az utasok pánikolva menekültek.

Mint írják, a gyanúsított egy Olaszországban élő, húszas évei végén járó mali férfi, akinek nem volt beszállókártyája, és nem utasként tartózkodott a repülőtéren. A férfi motivációi eddig ismeretlenek.

Tűzoltók, reptéri dolgozók és a biztonsági személyzet is a helyszínre vonult. A repülőteret részben evakuálni kellett.

A füst miatt a terminál kiürítése biztonsági okokból szükségessé vált. Az érintett területet gyorsan elértük és biztonságossá tettük”

– közölte a tartományi tűzoltóság szóvivője.