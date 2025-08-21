Pánik tört ki Milánóban: szétverték a repteret

Sokan ki fognak akadni a BKK-ra: még hónapokba telik, mire érvénybe lép ez a kedvezmény
Annak ellenére húzódik az ügy, hogy a közgyűlés már márciusban megszavazta az erről szóló javaslatot.
Fejvesztve menekültek az utasok, miután egy férfi tüzet gyújtott a terminálon.
Turisták menekültek sikítva a milánói Malpensa repülőtérről szerda reggel, miután egy férfi tüzet gyújtott a terminálon, valamint utasfelvételi képernyőket rongált meg – írja a Daily Mail.
A gyanúsítottat a terminál dolgozói fékezték meg, miután állítólag kalapáccsal vonult végig a repülőtéren.
A helyszínről készült felvételeken fekete füst gomolygott a terminálból, miközben az utasok pánikolva menekültek.
Mint írják, a gyanúsított egy Olaszországban élő, húszas évei végén járó mali férfi, akinek nem volt beszállókártyája, és nem utasként tartózkodott a repülőtéren. A férfi motivációi eddig ismeretlenek.
Tűzoltók, reptéri dolgozók és a biztonsági személyzet is a helyszínre vonult. A repülőteret részben evakuálni kellett.
A füst miatt a terminál kiürítése biztonsági okokból szükségessé vált. Az érintett területet gyorsan elértük és biztonságossá tettük”
– közölte a tartományi tűzoltóság szóvivője.
