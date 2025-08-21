Ft
turista Malpensa repülőtér Milánóban kalapács tűz füst

Pánik tört ki Milánóban: szétverték a repteret

2025. augusztus 21. 12:40

Fejvesztve menekültek az utasok, miután egy férfi tüzet gyújtott a terminálon.

2025. augusztus 21. 12:40
null

Turisták menekültek sikítva a milánói Malpensa repülőtérről szerda reggel, miután egy férfi tüzet gyújtott a terminálon, valamint utasfelvételi képernyőket rongált meg – írja a Daily Mail.

A gyanúsítottat a terminál dolgozói fékezték meg, miután állítólag kalapáccsal vonult végig a repülőtéren.

A helyszínről készült felvételeken fekete füst gomolygott a terminálból, miközben az utasok pánikolva menekültek. 

Mint írják, a gyanúsított egy Olaszországban élő, húszas évei végén járó mali férfi, akinek nem volt beszállókártyája, és nem utasként tartózkodott a repülőtéren. A férfi motivációi eddig ismeretlenek.

Tűzoltók, reptéri dolgozók és a biztonsági személyzet is a helyszínre vonult. A repülőteret részben evakuálni kellett.

A füst miatt a terminál kiürítése biztonsági okokból szükségessé vált. Az érintett területet gyorsan elértük és biztonságossá tettük” 

– közölte a tartományi tűzoltóság szóvivője.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X / Aviation News Israel

***

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
OneiroNauta
2025. augusztus 21. 14:40
A multikulturális társadalom előnyei...
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. augusztus 21. 14:26
massive, te elmebeteg bolsevik állat... Az igazi (OPNI-ba illő) bravúr, hogy erről a hírröl Budaházy-ra (!) asszociálsz...
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. augusztus 21. 14:25
Bezzeg-Nyugat.
Válasz erre
1
0
titi77
2025. augusztus 21. 14:07
"csak a körülmények áldozata"
Válasz erre
2
0
