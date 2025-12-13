Ft
12. 13.
szombat
hajléktalan turista babáját pelenkázó New York támadás

Horror a karácsonyi vásáron: a pelenkázóban, babája mellett szúrta hátba a fiatal anyát az őrjöngő nő

2025. december 13. 11:35

Vérfagyasztó jelenetek játszódtak le New York egyik legnépszerűbb áruházában. A pszichiátriáról aznap szabadult támadó hangokat hallott, és úgy érezte, ölnie kell.

2025. december 13. 11:35
null

Sokkoló támadás rázta meg New Yorkot a karácsonyi bevásárlási időszak közepén: egy hajléktalan nő egy babáját pelenkázó turistára támadt a Macy’s Herald Square ikonikus áruházának mosdójában – számolt be a Fox News

A 39 éves kaliforniai áldozat épp a hetedik emeleti női mosdóban cserélte csecsemője pelenkáját, amikor a támadó többször hátba szúrta, és megvágta a karját.

 A rendőrség szerint az eset teljesen „provokáció nélküli” volt, a két nő között semmilyen kapcsolat nem volt a támadást megelőzően.

A gyanúsítottat, a 43 éves Kerri Aherne-t a helyszínen tartották vissza a sértett férje segítségével, aki a Los Angeles megyei seriffhivatal munkatársa. Mindketten turistaként látogattak New Yorkba.

 A sérült nőt stabil állapotban szállították kórházba, várhatóan teljesen felépül. 

Aherne-t azonnal őrizetbe vették, majd emberölési kísérlettel, többszörös testi sértéssel, fegyverbirtoklással és gyermek veszélyeztetésével vádolták meg – óvadék nélkül tartják fogva.

A nyomozás során kiderült: Aherne aznap reggel szabadult egyéves bentlakásos kezelés után a Manhattan Psychiatric Centerből.

A nő a hatóságoknak azt mondta, a támadás előtt a Macy’sben vásárolt kést, és „valakit meg kellett ölnie, különben őt ölik meg” – állítólag ezt súgták neki a fejében hallott hangok. 

Az eset újra ráirányította a figyelmet New York hajléktalan- és mentálhigiénés válságára, amely az elmúlt években egyre súlyosabb közbiztonsági problémákat okoz.

A Macy’s közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy a vásárlók és dolgozók biztonsága elsődleges számukra, a további kérdéseket pedig a hatóságokhoz irányították. Az ikonikus áruház – amely 1902 óta működik – minden évben a turisták egyik kedvenc ünnepi célpontja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pedro Pascual / AFP

cutcopy
2025. december 13. 12:03
„valakit meg kellett ölnie, különben őt ölik meg” Ez a brüsszeli háborús pszichózis mottója is..
Kovács József
2025. december 13. 11:58
Az ilyen veszélyes figurákat egyszer s mindenkorra el kell távolítani a társadalomból. Így, vagy úgy nem érdekel.
vakiki
2025. december 13. 11:58
Remélem soha többé nem engedik szabadon!
Dunhill67
2025. december 13. 11:57
ez ott minimum 75 év sitt
