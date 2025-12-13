Horror a karácsonyi vásáron: a pelenkázóban, babája mellett szúrta hátba a fiatal anyát az őrjöngő nő

Sokkoló támadás rázta meg New Yorkot a karácsonyi bevásárlási időszak közepén: egy hajléktalan nő egy babáját pelenkázó turistára támadt a Macy’s Herald Square ikonikus áruházának mosdójában – számolt be a Fox News.

A 39 éves kaliforniai áldozat épp a hetedik emeleti női mosdóban cserélte csecsemője pelenkáját, amikor a támadó többször hátba szúrta, és megvágta a karját.

A rendőrség szerint az eset teljesen „provokáció nélküli” volt, a két nő között semmilyen kapcsolat nem volt a támadást megelőzően.