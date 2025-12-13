Horror a karácsonyi vásáron: a pelenkázóban, babája mellett szúrta hátba a fiatal anyát az őrjöngő nő

A sérült nőt stabil állapotban szállították kórházba, várhatóan teljesen felépül.
Aherne-t azonnal őrizetbe vették, majd emberölési kísérlettel, többszörös testi sértéssel, fegyverbirtoklással és gyermek veszélyeztetésével vádolták meg – óvadék nélkül tartják fogva.
A nyomozás során kiderült: Aherne aznap reggel szabadult egyéves bentlakásos kezelés után a Manhattan Psychiatric Centerből.
A nő a hatóságoknak azt mondta, a támadás előtt a Macy’sben vásárolt kést, és „valakit meg kellett ölnie, különben őt ölik meg” – állítólag ezt súgták neki a fejében hallott hangok.
Az eset újra ráirányította a figyelmet New York hajléktalan- és mentálhigiénés válságára, amely az elmúlt években egyre súlyosabb közbiztonsági problémákat okoz.