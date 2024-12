Azért nem mindegy, hogy a zsebtolvajoktól tart az ember, vagy terroristáktól retteg – karácsonyi vásárok Berlintől Budapestig

A karácsonyi vásárok Európa ünnepi időszakának legkedveltebb rendezvényei közé tartoznak, azonban az elmúlt évek eseményei rávilágítottak arra, hogy az ünnepi hangulat mellett a biztonság is kulcsfontosságú. Augsburgban idén egy iraki származású férfit tartóztattak le, aki

iszlamista nézeteket hirdetett az interneten, és autós támadást tervezett a helyi karácsonyivásáron.

A rendőrség gyors reakcióját egy külföldi titkosszolgálattól érkező információ tette lehetővé, amely segített megakadályozni a tragédiát.

Ez az eset nemcsak Németországban, hanem egész Európában ismét ráirányította a figyelmet a karácsonyi vásárok sebezhetőségére, különösen a 2016-os berlini és a 2018-as strasbourgi terrortámadások tükrében.

Fotó: Ina FASSBENDER / AFP

A német hatóságok idén minden eddiginél szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be a karácsonyi vásárok védelmében. Az októberben elfogadott új törvények értelmében teljes késelési tilalom lépett életbe, amely nemcsak a vásárokon, hanem minden nagyobb nyilvános rendezvényen, például piacokon és fesztiválokon is érvényes.

Nancy Faeser belügyminiszter kijelentette, hogy a szabályszegőkre akár 10 000 eurós bírság is várhat. A rendőrség és a katonai erők megerősített jelenléttel biztosítják a vásárok nyugalmát, miközben modern védelmi eszközöket telepítenek a helyszínekre.

Fotó: THOMAS MULLER / AFP

Frankfurtban például speciális mobil „terrorgátakat” helyeztek el, amelyek nemcsak hatékonyan akadályozzák meg az esetleges járműves támadásokat, hanem esztétikusan is illeszkednek a városi környezetbe.

Strasbourg, amely korábban szintén terrortámadás célpontja volt, idén drónokkal, kutyás egységekkel és háromszoros katonai jelenléttel próbálja megelőzni a tragédiákat.

Az ilyen fokú védelem célja, hogy a közel hárommillió látogató biztonságban érezze magát, és gondtalanul élvezhesse az ünnepi forgatagot. A rendőrség további videómegfigyelést sürget, bár a szigorú adatvédelmi szabályok Németországban korlátozzák ennek széles körű alkalmazását.

Fotó: SOEREN STACHE / AFP

Nemcsak Németország, hanem más európai országok is jelentős biztonsági intézkedéseket vezettek be az idei vásárokra. Belgiumban a rendőrség fokozott fegyverzettel és nagyobb létszámmal van jelen, miután az októberi brüsszeli támadás ismét sokkolta a közvéleményt. Az országban továbbra is magas a terrorkészültségi szint, és a hatóságok mindent megtesznek, hogy elrettentsék az esetleges „utánzókat”.