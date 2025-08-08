„Szerencsére ez nem jött össze nekik, mind Dopeman, mind Orbán Viktor beleállt ebbe a küzdelembe, amit meg is nyertek. Ráadásul Magyar Péter elkövette a sokadik straté­giai hibáját is, ugyanis ő emelte fel a nők elleni erőszak ügyét, amiben valójában neki van takargatnivalója. Ugyanis míg Dopeman miatt egyetlen nő sem akart kimenekülni még az ablakon, addig Magyar Pétert mind a volt felesége, mind a volt barátnője agresszív és erőszakos viselkedéssel vádolja. Tehát Magyar Péter egy olyan ügyben indított petíciót és egy olyan témát erősít a politikai napirenden, ami számára hátrányos.

Ez a stratégiai hiba is rámutatott arra, hogy minden eddigi állítással ellentétben Magyar Péter egyáltalán nem olyan kommunikációs zseni, mint amilyennek megpróbálják lefesteni a baloldalon. Érezhetően kapkod és egyre több hibát követ el, ami egyre többször olyan komikus jeleneteket eredményez, mint a napraforgónak hitt gaz vagy az, amikor arról beszélt, hogy kétharmados fideszes győzelem várható a választáson.

Ugyancsak félresikerült az országjárása is, amelynek eseményein pár tucatnyian, jó esetben pár százan vesznek részt, de például az erdélyi utazása kínosan gyengére sikeredett, az élő közvetítésben még saját maga is arra utasította a stábját, hogy ne mutassák azt, milyen kevesen vannak. Ami pedig kiváló ötlet volt a jobboldaltól, hogy ezekről az eseményekről rendre készülnek drónfotók, amelyek bemutatják a valóságot a manipulatív fotókkal szemben.

Mindez oda vezetett, hogy ma már Magyar Péter egyre jobban hasonlít Márki-Zay Péterre. Ő is gyakran beszélt marhaságokat, be sem állt a szája, nem volt mögötte valódi párt és országos szervezet és a kampányrendezvényein sem jelentek meg tömegek. Márki-Zay annyiban különbözött, hogy neki legalább voltak jelöltjei, hiszen azokat adták a széteső baloldali pártok, amelyeknek a tagjai elindultak egyéni jelöltként a választáson.

Magyar Péternek ugyanakkor még ők sincsenek.”

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

