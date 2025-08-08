Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
infláció cukor árak étolaj kolbász kávé

Eljött a fordulat, amire a magyar kormány már régóta felhívta a figyelmet

2025. augusztus 08. 08:43

Júliusban az infláció éves alapon mérséklődésnek indult, két hónap után megállt a fogyasztói árak emelkedése. Havi alapon ugyanakkor még van mint javítani.

2025. augusztus 08. 08:43
null
Ferentzi András

Idén júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez azt jelenti, hogy a májusi 4,4 százalék és a júniusi 4,6 százalék után ismét lefelé indult az infláció mértéke éves alapon. Erre egyébként már Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is felhívta a figyelmet egy júliusi háttérbeszélgetés során

Ezt is ajánljuk a témában

A KSH adatai szerint 2024. júliushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,6 százalékkal), ezen belül a csokoládé, kakaóé 20,4, a kávéé 19,6, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 18,1 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 32,0, az őszibaracké 85,4), a tojásé 17,7, az édesipari lisztesárué 13,8, a gyümölcs- és zöldségléé 13,2, az étolajé 10,8, a büféáruké 10,2, a vaj, vajkrémé 8,2, a péksüteményeké, valamint az alkoholmentes üdítőitaloké 7,0-7,0 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 30,1, a liszté 10,4, a cukoré 9,0, a párizsi, kolbászé 8,6, a tejtermékeké 5,6, a sertéshúsé 4,2 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 10,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,1, a palackos gáz 4,6 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 6,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,8 százalékkal.

A jelentésből kiderül, hogy a szolgáltatások 5,3 százalékkal drágultak, ezen belül a testápolási szolgáltatások 10,1, a sport, múzeumi belépők, valamint a lakásjavítás és -karbantartás 10,0-10,0, a járműjavítás és -karbantartás 9,8, a lakbér 9,5, az egészségügyi szolgáltatások 8,3 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,1 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,5, a szobabútorok 4,4, a konyha- és egyéb bútorok 3,8, az új személygépkocsik 2,2 százalékkal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 4,3 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 4,8 százalékkal drágultak.

Havi alapon kis növekedés

Egy hónap alatt, júniushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,3 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4 százalékkal). A friss hazai és déligyümölcs 8,4, az édesipari lisztesáru 5,8, a csokoládé, kakaó 2,4, a baromfihús, valamint a kávé 1,8-1,8, a vaj, vajkrém 1,6, a cukor 1,1, az alkoholmentes üdítőitalok 0,8, a tejtermékek 0,7 százalékkal többe kerültek. A termékcsoporton belül a tojás ára 2,6, a péksüteményeké 1,7, a párizsi, kolbászé, valamint az étolajé 1,1-1,1, a kenyéré 1,0, a tejé 0,8, a liszté 0,6 százalékkal mérséklődött.

Ezt is ajánljuk a témában

A legnagyobb mértékben a háztartási energia drágult, 1,2 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázért 2,3 százalékkal többet, a palackos gázért 1,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A szolgáltatások ára átlagosan 1,0 százalékkal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatások 8,9, a sport, múzeumi belépők 1,7 százalékkal drágultak. A járműüzemanyagok ára 0,3 százalékkal nőtt, a gyógyszer, gyógyáruké 0,3 százalékkal mérséklődött - ismertette a KSH.

Az adatokkal kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: a kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelések ellen. Az árréscsökkentés továbbra is védi a családokat és a nyugdíjasokat, az érintett élelmiszerek 20,3 százalékkal lettek olcsóbbak, míg a drogériai termékek ára 26,1 százalékkal lett kedvezőbb. 

A kormány itt nem állt meg, önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is. 

Július 1-től pedig 34 nagy forgalmú vény nélküli szabadáras és 10 vényköteles nem támogatott készítmény ára vált kedvezőbbé a gyógyszeripari szereplők önkéntes árkorlátozásával. Ősszel a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak 30 ezer forint értékű élelmiszer- utalvány formájában.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
istvanpeter
2025. augusztus 08. 09:16
Az infláció legfőbb rugói a kapzsiság és a spekuláció sőt, még a tudatos manipuláció is megjelenik.
Válasz erre
0
0
kadhafi
2025. augusztus 08. 08:48
"""A háztartási energiáért 10,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,1, a palackos gáz 4,6 százalékkal drágult.""" A vezetékes gáz drágulását magyarázza el nekem valamelyik narancsbolsevik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!