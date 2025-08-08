„Igazán meglep, hogy Navracsics Tibor – az előterjesztő – teljes mértékben kiáll és azonosul azzal a törvénnyel, amit már a parlament el is fogadott, és amelyet önazonosságinak hívnak. Mármint a települési önazonosság jogszabályának. Ócska és értelmetlen szabály ez, amely csak túlkapásokra ösztönzi a a helység vezetőit. Nem véletlen, hogy az eddig megismert lépések diszkriminatívak; kiket is nem akarnak beengedni egy-egy faluba. Van ahol végzettséghez, van ahol büntetlen előélethez kötik a betelepülési engedélyt, és tartok tőle, hogy a legdurvább megoldások még hátra vannak. Az sem véletlen, hogy a tárca csak nagyon általános, és dodonai választ adott a 24.hu kérdésére. Ezt írta: »A helyi önazonosság védelméről szóló törvény lényege, hogy az önkormányzatok bármikor élhetnek az autonómiájukkal. A törvény alkalmazása nem kötelező, és nem ad útmutatást sem arra, hogy milyen döntéseket hozzanak az egyes települések. Magyarország Alaptörvényét azonban mindenkinek be kell tartania,tehát diszkriminatív intézkedést egyetlen önkormányzat sem alkalmazhat.«

Arra a kérdésre, hogy a felsorolt példák – amelyeket itt csak megemlítettünk – diszkriminatívak-e, már nem válaszolt a minisztérium. Miért is tenné, hisz akkor véleményt kellene mondani olyan emberjogi kérdésekben, amelyek egyértelműen sértik az emberi méltóságot, márpedig a Fidesz-érában csak a hatalom érdekei védendőek, mindenki mást ki-, vagy el lehet üldözni. Vagy az országból, vagy a településről, mindenki mást ki lehet zárni, szabad üldözni. A vélemény is csak a a kormányzati megközelítésben szabad, lásd Fleck Zoltáné, akit most éppen előbb a katedráról akarnának száműzni, később pedig a szabadságától is megfosztanák. Őazonosságuk.”

