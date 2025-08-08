Ft
08. 08.
péntek
Villarreal Thomas Partey Arsenal

A klub legsötétebb napjaként emlegetik a szurkolók, hogy nemi erőszakkal vádolt játékost igazoltak

2025. augusztus 08. 09:21

Thomas Partey a Villarrealban folytatja pályafutását – de miután nemi erőszak vádja miatt jelenleg is eljárás folyik ellene Angliában, a szurkolók nem fogadták kitörő örömmel.

2025. augusztus 08. 09:21
null

Alaposan felkorbácsolta a kedélyeket Spanyolországban a Villarreal egyik új igazolása. No nem a képességei miatt: a ghánai válogatott csapatkapitánya, Thomas Partey ugyanis már az Atlético Madridban és az Arsenalban is bizonyított pályafutása során – a probléma inkább a magánéletével adódik, hiszen a 32 éves játékost öt rendbeli nemi erőszakkal és egyrendbeli szexuális zaklatással vádolták meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A westminsteri városi bíróságon is meg kellett jelennie, ahonnan végül óvadék ellenében feltételesen szabadlábra került. A védekező középpályás tagadja az ellene felhozott vádakat. Ilyen körülmények között tényleg példa nélküli, hogy a Villarrealtól kétéves szerződést kapott – de a klub kitért erre hivatalos oldalán.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a játékos ellen jogi eljárás zajlik jelenleg Angliában. A játékos határozottan tagadja az ellene felhozott vádakat, fenntartja ártatlanságát. 

Klubunk tiszteletben tartja az ártatlanság vélelmét, és megvárja a bírósági eljárás eredményét.”

A spanyol szurkolók viszont messze nem ennyire megengedőek, szerintük, ha a Villarreal valóban elítéli az erőszak minden formáját, ahogyan azt közleménye végén leszögezi, akkor nem kéne olyan játékost igazolnia, aki ellen éppen nemi erőszak vádja miatt van eljárás.

Partey leigazolását a klub „legsötétebb napjaként” emlegetik, ezért több százan írták már alá a petíciót a The Guardian szerint, ami a szerződés felbontását követeli.

A közösségi médiában számos szurkoló hangot adott a lépéssel szembeni ellenérzésének a „No to Thomas Partey”, azaz a „Nem Thomas Partey-ra” hashtag használatával. Mások megosztották a klub hivatalos csatornáinak elérhetőségeit, panasztételre buzdítva az embereket.

Egy La Liga-szakértő angol újságíró, Rahul Lakhani szerint a Villarreal egy családias klub, amely rengeteget segít városa közösségének, ezért félnek a szurkolók attól, hogy Partey érkezésével ez a kép megváltozik róluk, és a klub neve összefonódhat a játékossal.

A petícióban – melyet már közel 1000 ember írt alá – az esetet nemcsak a szurkolók, hanem a szexuális zaklatások minden áldozatának „arcul csapásaként” jellemzik. A szerződést a legnagyobb árulásnak nevezik a szurkolók és a Villarreal értékei ellen.

A klub történetének legsötétebb napja másodpercről másodpercre közelebb kerül”

 – áll a petícióban.

Fotó: Ilyas Tayfun Salci / ANADOLU / Anadolu via AFP

