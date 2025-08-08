Ft
08. 08.
péntek
Ruszwurm Szamos Miklós Korona Cukrászda

A Ruszwurm bezárása után a Korona cukrászdát is megszállták a végrehajtók

2025. augusztus 08. 08:18

A Dísz tér sarkán működő Korona Cukrászdát is elfoglalták a hatóságok.

2025. augusztus 08. 08:18
null

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök reggel végrehajtók jelentek meg a budai Várnegyed egyik leghíresebb vendéglátóhelye, a Ruszwurm Cukrászda előtt. A több mint másfél évszázados múltra visszatekintő édességházat – bírósági ítélet alapján – bezárták. Alig néhány órával később a cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós rosszul lett, szívrohamot kapott, és a kórházban életét vesztette

Péntek reggel újabb fordulat következett: a Szamos család másik cukrászdáját, 

a Dísz tér sarkán működő Korona Cukrászdát is elfoglalták a végrehajtók – ezúttal rendőri kíséret mellett.

A hatóságok már a kora reggeli órákban megjelentek a helyszínen. A Ruszwurm Kft. ügyvezetője, Gálné Kis Mária Zsuzsanna könnyek között nyilatkozott a Blikknek a fejleményekről: 

A Ruszwurm Kft. vezetősége fenntartja az álláspontját, hogy átveszi a cukrászdák üzemeltetését. Rengeteg kérelmet küldtünk, amire nem érkeztek válaszok. Miklósnak is az volt a lényeg, hogy megmaradjon az emberek munkája és működjön tovább a két cukrászda, mint a világörökség része.”

A Ruszwurm bezárása mögött egy 15 éve húzódó jogvita állt. A Budavári Önkormányzat szerint a Ruszwurm Kft. 2009 óta piaci ár alatti bérleti díjat fizetett az önkormányzati tulajdonú helyiségekért, és a szerződés felmondását követően évekig tartó pereskedés indult. A Kúria végül az önkormányzatnak adott igazat, kötelezve a céget a helyiségek visszaadására és a több mint 300 millió forintos tartozás megfizetésére. 

Az új önkormányzati vezetés – Böröcz László polgármester szerint – idén tavasszal két megoldási javaslatot is tett a cukrászda megmentésére, ám azokat a cég elutasította. 

Nyitókép: MTI/Jászai Csaba

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
remi
2025. augusztus 08. 09:01
Nekem elég kusza ez az egész, akárhogy nézem ez a Szamos úr is felelős ezért, meg alighanem az önkormányzat(ok) is. Ha jól tudom Szamos Miklós (RIP) az amúgy dúsgazdag Szamos (-marcipán) család egyik kegyvesztett vagy nemtom milyen szó kéne ide, tagja. Annyit látok, hogy ez egy 200 éves vállalkozás, ha úgy tetszik egy jelkép. Ezt valahogy meg kellene őrizni.
Válasz erre
2
2
mysstes
•••
2025. augusztus 08. 08:59 Szerkesztve
mindkét fél nyomatja a maga narratíváját - amik egymással összeegyeztethetetlenek. mindkét fél baromi jót akar, és ég a vágytól, hogy megoldja az ügyet... itt valaki nagyon hazudik! aki nem ismeri az ügyet, annak nehéz megállapítani, hogy ki, de szerintem a Szamos.
Válasz erre
2
2
Sróf
•••
2025. augusztus 08. 08:54 Szerkesztve
"Könnyek között nyilatkozott... Miklósnak is az volt a lényeg, hogy megmaradjon az emberek munkája és működjön tovább a két cukrászda, mint a világörökség része." Akkor mi a búbánatért nem fizették rendesen 15 éven keresztül a bérleti díjat? Most meg a hírolvasók sajnálkoznak, sírdogálnak és háborognak, hogy mekkora igazságtalanság az önkormányzat jogérvényesítése. Ez a felhajtás kicsit annak a gödöllői cukrászbácsinak az esetére emlékeztet, akinek a cukrászdáját évekkel ezelőtt a NÉBIH bezáratta, mert valami förtelmes állapotok uralkodtak a konyhájában, az emberek meg a bezárás hírére föl voltak háborodva, sajnálták és petíciózni kezdtek a bácsiért. Csak épp ha látták volna, hogy milyen körülmények között készülnek a finomságok, kihányták volna a belüket.
Válasz erre
5
2
Error404PageNotFound
2025. augusztus 08. 08:46
Azt hitték, a törvények felett állnak és egy kis 10-20 milliós kenőpénzecske megoldja a dolgokat.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!