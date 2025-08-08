A Ruszwurm bezárása után a Korona cukrászdát is megszállták a végrehajtók

Tragédia: néhány órával a Ruszwurm cukrászda bezárását követően elhunyt a tulajdonos
Sajtóinformációk szerint szívinfarktus okozta a halálát.
A Dísz tér sarkán működő Korona Cukrászdát is elfoglalták a hatóságok.
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök reggel végrehajtók jelentek meg a budai Várnegyed egyik leghíresebb vendéglátóhelye, a Ruszwurm Cukrászda előtt. A több mint másfél évszázados múltra visszatekintő édességházat – bírósági ítélet alapján – bezárták. Alig néhány órával később a cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós rosszul lett, szívrohamot kapott, és a kórházban életét vesztette.
Péntek reggel újabb fordulat következett: a Szamos család másik cukrászdáját,
a Dísz tér sarkán működő Korona Cukrászdát is elfoglalták a végrehajtók – ezúttal rendőri kíséret mellett.
A hatóságok már a kora reggeli órákban megjelentek a helyszínen. A Ruszwurm Kft. ügyvezetője, Gálné Kis Mária Zsuzsanna könnyek között nyilatkozott a Blikknek a fejleményekről:
A Ruszwurm Kft. vezetősége fenntartja az álláspontját, hogy átveszi a cukrászdák üzemeltetését. Rengeteg kérelmet küldtünk, amire nem érkeztek válaszok. Miklósnak is az volt a lényeg, hogy megmaradjon az emberek munkája és működjön tovább a két cukrászda, mint a világörökség része.”
Az I. kerületi önkormányzat mindent megtett a hely fennmaradásáért.
A Ruszwurm bezárása mögött egy 15 éve húzódó jogvita állt. A Budavári Önkormányzat szerint a Ruszwurm Kft. 2009 óta piaci ár alatti bérleti díjat fizetett az önkormányzati tulajdonú helyiségekért, és a szerződés felmondását követően évekig tartó pereskedés indult. A Kúria végül az önkormányzatnak adott igazat, kötelezve a céget a helyiségek visszaadására és a több mint 300 millió forintos tartozás megfizetésére.
Az új önkormányzati vezetés – Böröcz László polgármester szerint – idén tavasszal két megoldási javaslatot is tett a cukrászda megmentésére, ám azokat a cég elutasította.
Böröcz László levélben nyilvánított részvétet a Ruszwurm cukrászda tulajdonosának családjának.
Nyitókép: MTI/Jászai Csaba