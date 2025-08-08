A Ruszwurm bezárása után a Korona cukrászdát is megszállták a végrehajtók

A Ruszwurm bezárása mögött egy 15 éve húzódó jogvita állt. A Budavári Önkormányzat szerint a Ruszwurm Kft. 2009 óta piaci ár alatti bérleti díjat fizetett az önkormányzati tulajdonú helyiségekért, és a szerződés felmondását követően évekig tartó pereskedés indult. A Kúria végül az önkormányzatnak adott igazat, kötelezve a céget a helyiségek visszaadására és a több mint 300 millió forintos tartozás megfizetésére.

Az új önkormányzati vezetés – Böröcz László polgármester szerint – idén tavasszal két megoldási javaslatot is tett a cukrászda megmentésére, ám azokat a cég elutasította.