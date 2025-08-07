Tragédia: néhány órával a Ruszwurm cukrászda bezárását követően elhunyt a tulajdonos

Mint arról beszámoltunk, szerdán végrehajtók zárták be a budai Ruszwurm cukrászdát. Néhány órával ezt követően Szamos Miklós, a cukrászda tulajdonosa rosszul lett, kórházba szállították, ahol elhunyt – írta a Blikk.

Sajtóinformációk szerint szívinfarktus okozta a halálát.

Mint ismert, a cukrászdát tulajdonoló Ruszwurm Kft. 15 éve egy a piaci áron aluli bérleti díjat fizet az önkormányzat felé, és ennek az összegnek a korrekciójáról 2015-ig tartott a vita, amikor is az önkormányzat felmondta a bérleti szerződést a Kft.-vel és perre vitte az ügyet.