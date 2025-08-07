Ft
Tragédia: néhány órával a Ruszwurm cukrászda bezárását követően elhunyt a tulajdonos

2025. augusztus 07. 07:19

Sajtóinformációk szerint szívinfarktus okozta a halálát.

2025. augusztus 07. 07:19
null

Mint arról beszámoltunk, szerdán végrehajtók zárták be a budai Ruszwurm cukrászdát. Néhány órával ezt követően Szamos Miklós, a cukrászda tulajdonosa rosszul lett, kórházba szállították, ahol elhunyt – írta a Blikk.

Sajtóinformációk szerint szívinfarktus okozta a halálát.

Mint ismert, a cukrászdát tulajdonoló Ruszwurm Kft. 15 éve egy a piaci áron aluli bérleti díjat fizet az önkormányzat felé, és ennek az összegnek a korrekciójáról 2015-ig tartott a vita, amikor is az önkormányzat felmondta a bérleti szerződést a Kft.-vel és perre vitte az ügyet.

Fotó: Ruszwurm Cukrászda honlapja

kbexxx
2025. augusztus 07. 08:05
Abban a korban élünk amikor 5 évenként Bizonytalanná válhat bármilyen vállalkozás A Polg.m választás eredménye alapján. Kinézhetik..eladhatják.. szerződést bonthatnak A tulaj készségesen fizetett volna tovább és többet is. A hivatal hajthatatlan volt A jogigépezet bedarálta megszakadt a szíve látván az élet munkájának megszünését.. Nyugodjon békében
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 07. 08:01
Több évtizedes, rendkívül sötét történet ez. :-( "Böröcz László szerint fontos, hogy ezek a legendás cukrászdák az első kerületben tovább működhessenek, azonban Szamos Miklósék tartoznak az önkormányzatnak csaknem háromszázmillió forinttal. " "Böröcz László elárulta: két lehetőségről tárgyaltak a Ruszwurm Kft. ügyvezetőjével, az egyik az lett volna, hogy az önkormányzat átveszi magát a céget, és üzemelteti tovább a cukrászdákat. Ugyanakkor erre az ajánlatra a cég vezetésétől semmilyen válasz nem érkezett, a végrehajtó pedig október 22-én reggel ki kellett volna, hogy ürítse a helyeket. A polgármester szerint így egy lehetőség maradt, mégpedig az, hogy az önkormányzat átveszi az üzemeltetést a végrehajtást követően."
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. augusztus 07. 07:55
Naponta névtelen magyarok százai halnak meg, az 1945 óta tartó rendszerhibás rendszer jóvátehetetlen sérelmeivel sújtva! -talán a mellőzött, magyar halottainkért kellene imádkoznunk...
Válasz erre
1
1
lesmiserables
2025. augusztus 07. 07:52
Ideje beszántani az önkormányzati rendszert. Állam üzemeltesse az önkormányzatokat!
Válasz erre
1
0
