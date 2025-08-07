Megdöbbent Szamos Miklós halálhírén a kerület polgármestere

Tragédia: néhány órával a Ruszwurm cukrászda bezárását követően elhunyt a tulajdonos
Sajtóinformációk szerint szívinfarktus okozta a halálát.
Böröcz László levélben nyilvánított részvétet a Ruszwurm cukrászda tulajdonosának családjának.
Ahogy arról már csütörtök reggel beszámoltunk, nem sokkal az I. kerületi Ruszwurm cukrászda bezárása után tragikus hirtelenséggel elhunyt annak tulajdonosa Szamos Miklós.
A kerület polgármestere Böröcz László – a saját és az önkormányzata nevében – egy, a tulajdonos feleségének címzett nyílt levélben fejezte ki részvétét a cukrászmester halálával kapcsolatban.
„Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. A Budavári Önkormányzat és a magam nevében részvétet nyilvánítottam a család felé” – írta a polgármester Facebookon.
Nyitókép: Böröcz László hivatalos Facebook-oldala