halála Szamos Miklós önkormányzat cukrászmester Böröcz László levél

Megdöbbent Szamos Miklós halálhírén a kerület polgármestere

2025. augusztus 07. 12:49

Böröcz László levélben nyilvánított részvétet a Ruszwurm cukrászda tulajdonosának családjának.

2025. augusztus 07. 12:49
null

Ahogy arról már csütörtök reggel beszámoltunk, nem sokkal az I. kerületi Ruszwurm cukrászda bezárása után tragikus hirtelenséggel elhunyt annak tulajdonosa Szamos Miklós.

A kerület polgármestere Böröcz László – a saját és az önkormányzata nevében – egy, a tulajdonos feleségének címzett nyílt levélben fejezte ki részvétét a cukrászmester halálával kapcsolatban. 

„Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. A Budavári Önkormányzat és a magam nevében részvétet nyilvánítottam a család felé” – írta a polgármester Facebookon.

Nyitókép: Böröcz László hivatalos Facebook-oldala 

Összesen 15 komment

fatolvaj
•••
2025. augusztus 07. 14:08 Szerkesztve
tonton 2025. augusztus 07. 14:01 Oszt mi az a félmilliárd "adósság",amikor csak a Deák Danika többet kapott csak facebook kampányra...? egy olyan világba ,ahol a miniszterelnöknek üvegliftes, 50 szobás haciendája van ,zebrákkal,antilopokkal, bölényekkel, ott egy ilyen kisvállalkozó adótartozása, nem éri el az ingerküszöböt...
Válasz erre
0
0
kbs-real
2025. augusztus 07. 14:04
A cukrászda tulajdonosa az önkormányzat. Az nem tud meghalni.
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. augusztus 07. 14:04 Szerkesztve
HÁT AHOGY EGYRE TÖBB INFÓT SZEDEK FEL -- AZON VAGYOK MEGDÖBBENVE, HOGY VALAKI ENNYI IDEIG NEM FIZET BÉRLETI DÍJAT ...INKÁBB AZT KÉNE VIZSGÁLNI MI TARTOTT ENNYI IDEIG--? KI A FELELŐS EZÉRT?
Válasz erre
0
0
tonton
2025. augusztus 07. 14:01
Mondjuk félmilliárd adósságot nem 1 - 2 év alatt szedhetett össze. És az nem okozott infarktust.
Válasz erre
1
1
