Megdöbbent Szamos Miklós halálhírén a kerület polgármestere

Ahogy arról már csütörtök reggel beszámoltunk, nem sokkal az I. kerületi Ruszwurm cukrászda bezárása után tragikus hirtelenséggel elhunyt annak tulajdonosa Szamos Miklós.

A kerület polgármestere Böröcz László – a saját és az önkormányzata nevében – egy, a tulajdonos feleségének címzett nyílt levélben fejezte ki részvétét a cukrászmester halálával kapcsolatban.

„Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. A Budavári Önkormányzat és a magam nevében részvétet nyilvánítottam a család felé” – írta a polgármester Facebookon.