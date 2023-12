Védelmi pénz, politika, végrehajtók – gengszterfilmbe illő állításokat tett egy cukrászda tulaja a baloldali polgármesterről

A Mandiner is beszámolt korábban a Ruzswurm cukrászda körüli kálkváriáról. A cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós korábban azt állította, hogy az önkormányzati választások előtt V. Naszályi Márta anyagi támogatást, védelmi pénzt kért tőle cserébe azért, hogy ne veszítse el az üzleteit,

a vesztegetési kísérletben állítólag 20–30 millió forintot kért a polgármester.

Szamos Miklós ezért be is perelte V. Naszályi Mártát.

A polgármester most a Magyar Nemzet stábjának azt mondta, hogy Szamos hazudik, és rágalmazásért be fogja perelni, ez azonban, mint most kiderült, nem történt meg.

Azt hazudta, hogy beperel, de alig várom, hogy bepereljen, mert akkor végre mindent el lehet mondani a nyilvánosság előtt.

– fogalmazott a cukrász, aki továbbra sem tudja, meddig lehet még nyitva az ország egyik leghíresebb cukrászata.

A Célpont legfrissebb videója az ügyről alább tekinthető meg: