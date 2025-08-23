Kiderült: ennyit keresett Magyar Péter az „ébredése előtt”
Sokan szívesen cseréltek volna vele pénztárcát akkor is, hiszen 2019 és 2024 között bevételei meghaladták a 240 millió forintot.
Olyan uniós tagállam csak egy van, ahol ellenzéki vezető lehet az, aki attól világosodott meg, hogy már nem tölthet be a házastársára/barátaira tekintettel vezető állásokat.
„Ja, biztosan van olyan uniós tagállam, ahol azonnal távozna a miniszterelnök, ha egy ingatlanpiaci szereplő repülőjén menne nyaralni.
Olyan uniós tagállam viszont biztosan csak egy van, ahol ellenzéki vezető lehet az, aki attól világosodott meg, hogy már nem tölthet be a házastársára/barátaira tekintettel vezető állásokat állami/állam-közeli cégeknél.”
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
