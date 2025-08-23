„Ja, biztosan van olyan uniós tagállam, ahol azonnal távozna a miniszterelnök, ha egy ingatlanpiaci szereplő repülőjén menne nyaralni.

Olyan uniós tagállam viszont biztosan csak egy van, ahol ellenzéki vezető lehet az, aki attól világosodott meg, hogy már nem tölthet be a házastársára/barátaira tekintettel vezető állásokat állami/állam-közeli cégeknél.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd