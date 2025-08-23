Ft
politikus lemondás házastárs utazás nyaralás állás miniszterelnök

Biztosan van olyan uniós tagállam, ahol azonnal távozna a miniszterelnök, ha egy ingatlanpiaci szereplő repülőjén menne nyaralni

2025. augusztus 23. 20:43

Olyan uniós tagállam csak egy van, ahol ellenzéki vezető lehet az, aki attól világosodott meg, hogy már nem tölthet be a házastársára/barátaira tekintettel vezető állásokat.

2025. augusztus 23. 20:43
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„Ja, biztosan van olyan uniós tagállam, ahol azonnal távozna a miniszterelnök, ha egy ingatlanpiaci szereplő repülőjén menne nyaralni.

Olyan uniós tagállam viszont biztosan csak egy van, ahol ellenzéki vezető lehet az, aki attól világosodott meg, hogy már nem tölthet be a házastársára/barátaira tekintettel vezető állásokat állami/állam-közeli cégeknél.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

nagymester-b-2
2025. augusztus 23. 21:00
Van olyan is hogy az sms-ben rendelt vakcinák nem érik el 450m ember ingerküszöbét. Ilyen ez az únió.
k
2025. augusztus 23. 20:59
Pro-kontra....: SZUPER Csak sántít a fenti párosítás, mert én például nem látok semmi problémát abban, hogy egy miniszterelnök beszáll a legjobb barátja repülőgépébe vagy autójába. De hát egy Schiffer Andrástól nem várható az hogy megértse a barátság lényegét, ő is kiesett a politikából, és a partvonalon kívülről kiabál be.
Hohokam
2025. augusztus 23. 20:56
Bár soha nem támogatnám Schiffer neomarxista elképzeléseit, erről az egész magyarpéteres abszurdról és benne a megvett ballib média-propagandisták brüsszelita-globalista behódoló cinkos együttműködéséről közzétett véleményével teljesen egyetértek.
