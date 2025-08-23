Itt a kétharmad: azonnal elzavarnák a kormányt!

A Bild am Sonntag megbízásából az INSA szociológiai intézet által nemrégiben végzett közvélemény-kutatás szerint a németek több mint 60 százaléka elégedetlen a kereszténydemokrata-szociáldemokrata (CDU/CSU-SPD) koalíciós kormány teljesítményével.

Nagyon elégedetlenek Merz kormányzásával a németek

Forrás: John MACDOUGALL / POOL / AFP

A közvélemény-kutatás eredményei szerint a válaszadók 62 százaléka elégedetlen a német kormánykoalíció munkájával, míg csak 26 százalék értékeli pozitívan a kabinet teljesítményét.

Eközben a németek 57 százaléka nem ért egyet Merz kancellárságával, míg 28 százalék kedvezően ítéli meg.

A politikai pártok támogatottságát tekintve az Alternatív Németországért (AfD) párt jelenleg 25 százalékkal áll, ami megegyezik a CDU/CSU blokk eredményével – ez a konzervatív pártok legrosszabb eredménye az elmúlt hónapokban. A CDU/CSU legutóbb idén május 12-én ért el hasonló eredményt. Hat hónappal ezelőtt, a szövetségi választásokon a CDU/CSU 28,5 százalékot ért el, ami 3,5 százalékpontos veszteséget jelent az elmúlt időszakban.

Így áll a pártok támogatottsága Németországban

A felmérés rávilágít a tágabb politikai helyzetre is.

A CDU/CSU és az SPD koalíciója – együttesen konzervatív-vörös blokk néven ismert – jelenleg csak 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, ami nem elegendő a parlamenti többséghez.

Az SPD támogatottsága 15 százalékra csökkent, ami enyhe visszaesést jelent a legutóbbi szövetségi választásokon elért 16,4 százalékhoz képest, amely a párt eddigi legrosszabb eredménye volt. Az egyéb pártok támogatottsága szerény: a Zöldek 11, a Baloldali Párt 11, a Szabad Demokrata Párt (FDP) 3, a Sahra Wagenknecht Szövetség pedig 4 százalékra számíthatna.

A felmérést augusztus 21. és 22. között végezték, 1001 válaszadó bevonásával. A pártpreferenciákra vonatkozó adatokat augusztus 18. és 22. között gyűjtötték, 1201 résztvevő bevonásával.

Az AfD erősödése már korábban is látszott: az augusztus 12-én közzétett adatokban is megelőzték Friedrich Merz kancellár pártját, a CDU/CSU-t. Ez különösen figyelemre méltó, mivel az AfD legutóbb áprilisban vezetett országos felmérést. Akkor az Ipsos április 9-én publikált kutatása volt az első alkalom, hogy a pártot a lista élére mérték.