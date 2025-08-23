Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bundestag AfD eredmények

Itt a kétharmad: azonnal elzavarnák a kormányt!

2025. augusztus 23. 18:01

A németek nagy többségének nagyon elege van a Friedrich Merz vezette kabinetből.

2025. augusztus 23. 18:01
null
Kovács András
Kovács András

A Bild am Sonntag megbízásából az INSA szociológiai intézet által nemrégiben végzett közvélemény-kutatás szerint a németek több mint 60 százaléka elégedetlen a kereszténydemokrata-szociáldemokrata (CDU/CSU-SPD) koalíciós kormány teljesítményével. 

Nagyon elégedetlenek Merz kormányzásával a németek
Forrás: John MACDOUGALL / POOL / AFP

A közvélemény-kutatás eredményei szerint a válaszadók 62 százaléka elégedetlen a német kormánykoalíció munkájával, míg csak 26 százalék értékeli pozitívan a kabinet teljesítményét.

Eközben a németek 57 százaléka nem ért egyet Merz kancellárságával, míg 28 százalék kedvezően ítéli meg. 

A politikai pártok támogatottságát tekintve az Alternatív Németországért (AfD) párt jelenleg 25 százalékkal áll, ami megegyezik a CDU/CSU blokk eredményével – ez a konzervatív pártok legrosszabb eredménye az elmúlt hónapokban. A CDU/CSU legutóbb idén május 12-én ért el hasonló eredményt. Hat hónappal ezelőtt, a szövetségi választásokon a CDU/CSU 28,5 százalékot ért el, ami 3,5 százalékpontos veszteséget jelent az elmúlt időszakban.

Így áll a pártok támogatottsága Németországban

A felmérés rávilágít a tágabb politikai helyzetre is. 

A CDU/CSU és az SPD koalíciója – együttesen konzervatív-vörös blokk néven ismert – jelenleg csak 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, ami nem elegendő a parlamenti többséghez.

Az SPD támogatottsága 15 százalékra csökkent, ami enyhe visszaesést jelent a legutóbbi szövetségi választásokon elért 16,4 százalékhoz képest, amely a párt eddigi legrosszabb eredménye volt. Az egyéb pártok támogatottsága szerény: a Zöldek 11, a Baloldali Párt 11, a Szabad Demokrata Párt (FDP) 3, a Sahra Wagenknecht Szövetség pedig 4 százalékra számíthatna. 

A felmérést augusztus 21. és 22. között végezték, 1001 válaszadó bevonásával. A pártpreferenciákra vonatkozó adatokat augusztus 18. és 22. között gyűjtötték, 1201 résztvevő bevonásával.

Az AfD erősödése már korábban is látszott: az augusztus 12-én közzétett adatokban is megelőzték Friedrich Merz kancellár pártját, a CDU/CSU-t. Ez különösen figyelemre méltó, mivel az AfD legutóbb áprilisban vezetett országos felmérést. Akkor az Ipsos április 9-én publikált kutatása volt az első alkalom, hogy a pártot a lista élére mérték.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: Ronald Wittek

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2025. augusztus 23. 19:18
Elképesztően aberrált,hazug , aljas önámító cikk. A jelenlegi migri-imádó, genderes germán kurmánypártok legalább 70%-ot kapnának.
Válasz erre
0
0
freely
2025. augusztus 23. 19:03
Kár reménykedni, kedves Kovács András, az AfD soha nem fog kormányra kerülni.
Válasz erre
0
1
nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 23. 19:00
A Búsképú Lovag. Merz.
Válasz erre
2
0
Lilyana2
•••
2025. augusztus 23. 18:55 Szerkesztve
Hiába, ha szavazáskor mindegyik a valagát húzza a fejére és elfelejti a józan eszét!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!