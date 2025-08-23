Napraforgócsokorral érkezett egy nő a tiszás fórumra – megtapasztalta, milyen Magyar Péterék szeretetországa

Sokan már a rendezvény alatt távoztak

A vaol.hu beszámolója szerint bár a Tisza-vezér mindent bevetett, hogy többnek tűnjön a hallgatósága, mint az elmúlt napokban, ismét csak eltaktikázta magát:

március végi fórumához képest jóval kevesebben voltak kíváncsiak Magyar Péterre Szombathelyen szombaton délután

– írta a Vas vármegyei hírportál.

A lap hozzátette, hogy a mintegy másfél órás program alatt sokan elhagyták a teret, nem várták meg Magyar Péter beszédének végét.

Ugyancsak szembetűnő volt: szombathelyi tiszás politikusjelöltek ezúttal sem mutatkoztak a Tisza Párt elnöke mellett: csak testőrei és közvetlen stábja kísérték az autójától a színpadig.

Napraforgócsokorral érkezett, el akarták kergetni

Bár ezúttal is volt lehetősége kérdezni a hallgatóságnak, de nem volt benne köszönet. Mint írták, egy hölgy napraforgócsokorral érkezett a helyszínre, – felidézve Magyar Békés vármegyei bakiját, mikor a gyomot összekeverte a napsárga haszonnövénnyel – és megdöbbentő tapasztalatokról számolt

Engem ennyien még soha nem akartak elzavarni egy helyszínről,

vagy talán soha nem esett meg velem, hogy amikor megjelentem a napraforgóval, többen kiabáltak, szégyelljem magamat, takarodjak el!” - jelentette ki, majd hozzátette: ő ennek nagyon örül... – idézte a vaol.hu.

De mint kiderült, a programból nem maradhatott el a kormányközeli média fenyegetése sem. Magyar Péter szombathelyi fórumán közölte, hogy az újságíróknak és szerkesztőknek április után sok szabadidőjük lesz. Ezen megjegyzését szimpatizánsai megtapsolták – ismertette a térségi hírportál.

Nyitókép: Kacsoh Dániel reagál Facebook-oldala