Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
város Tisza Párt Szombathely Center önkormányzat Magyar Péter lakosság Savaria Történelmi Karnevál fórum

Itt van Magyar Péter újabb trükkje – így szerez magának „szimpatizánsokat” egy fesztiválon

2025. augusztus 23. 17:33

Sem a Savaria Történelmi Karnevál szervezőit, sem a szombathelyi önkormányzatot nem tájékoztatták arról előzetesen, hogy a hétvégén a városba érkezik a Tisza-vezér.

2025. augusztus 23. 17:33
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke augusztus utolsó előtti hétvégéjén is folytatta országjárását. 

Ahogy arról a vaol.hu beszámolt, Szombathelyen „kiakadtak” a helyiek attól, hogy az ellenzéki politikus fórumát épp a népszerű Savaria Történelmi Karnevál csúcsára időzítette. A Vas vármegyei hírportál rámutatott,

Magyar sem a Savaria Történelmi Karnevál szervezőit, sem az önkormányzatot nem értesítette előzetesen szándékairól.

Sőt, többen online is elmondták a véleményüket a Tisza-vezér megmozdulásáról: nem örültek annak, hogy a város legnagyobb rendezvényére viszi oda a politikát.

Kár, hogy a politikai táborok a karnevál vidámsága helyett ellenségeskedést szítanak”

– olvasható egy hozzászólásban.

Ez állhat Magyar lépése mögött

A vaol.hu korábbi beszámolóját idézve arra is kitért, hogy 

Magyar Péter szentgotthárdi fóruma kevés érdeklődőt vonzott.

Ezért a Tisza elnöke húzhatott egy merészet,  és „rátelepült” az eseményre, amely évről évre rengeteg turistát vonz. Egy helyi informátorunk szombat délután arra hívta fel a figyelmet, hogy bejönni látszik ez a forgatókönyv, és becsapósak mind a fotók, mind a felvételek, mivel sok fórumon megjelent résztvevő leginkább csak olyan járókelő, aki a karnevál miatt érkezett a nyugat-magyarországi városba.

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Rozsda
2025. augusztus 23. 19:15
Szombathely egy rohadtul lepukkadt város a nyugati országrészben. Látszik, hogy komcsi szarfészek. Ledöbbentem, amikor két éve bejártuk Nyugat-Magyarországot. Pápa ugyanez.
Válasz erre
1
0
gyozobakancsa
2025. augusztus 23. 19:05
Ízisz 2025. augusztus 23. 18:54 Ez👆 érdekeljen inkbb kurva!!!"" Magadból indulsz ki csicseriborsó?Csak nem egy kivénhedt ribanc vagy?Ja de igen.
Válasz erre
0
6
istvanpeter
2025. augusztus 23. 19:04
De meg kellene már érteni és némileg komolyan venni, hogy Magyar Péter Strassnoff Ignácz, Kun Béla és Adolf Hitler szellemiségét hordozza magában, ami már a bolsevik fasiszta tendenciák kialakulását jelzi.
Válasz erre
5
1
Ízisz
2025. augusztus 23. 18:54
Z. Ízisz vamonos-3 2025. augusztus 23. 18:52 "Dagad a botrány Mártha Imre, a fővárosi közműcégek luxuséletet élő vezetője. Miközben Karácsony kedvenc cégvezére kérkedik milliárdos vagyonával, a városvezetés Bp. lakóin és a melósokon spórol. Hogyan tudnak a Martha Imre irányítása alatt álló fővárosi közműcégek ekkora jövedelmet biztosítani a cégvezérnek, miből telik 2 milliárdos villára, 100 milliós autóra, 15 milliós órára? A már korábban megvett floridiai luxuslakás és egy szigeten található birtoka mellé néhány hónapja egy újabb ingatlant vásárolt magának Mártha Imre. Külföldi milliárdosok módjára él a budapesti közműcégek vezetője. Luxusnyaralások, jachtozás méregdrága helyeken, tízmilliós órák - így kérkedik vagyonával" Ez👆 érdekeljen inkbb kurva!!! 😎❗
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!