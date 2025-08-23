Itt van Magyar Péter újabb trükkje – így szerez magának „szimpatizánsokat” egy fesztiválon

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke augusztus utolsó előtti hétvégéjén is folytatta országjárását.

Ahogy arról a vaol.hu beszámolt, Szombathelyen „kiakadtak” a helyiek attól, hogy az ellenzéki politikus fórumát épp a népszerű Savaria Történelmi Karnevál csúcsára időzítette. A Vas vármegyei hírportál rámutatott,

Magyar sem a Savaria Történelmi Karnevál szervezőit, sem az önkormányzatot nem értesítette előzetesen szándékairól.

Sőt, többen online is elmondták a véleményüket a Tisza-vezér megmozdulásáról: nem örültek annak, hogy a város legnagyobb rendezvényére viszi oda a politikát.

Kár, hogy a politikai táborok a karnevál vidámsága helyett ellenségeskedést szítanak”

– olvasható egy hozzászólásban.

Ez állhat Magyar lépése mögött

A vaol.hu korábbi beszámolóját idézve arra is kitért, hogy

Magyar Péter szentgotthárdi fóruma kevés érdeklődőt vonzott.

Ezért a Tisza elnöke húzhatott egy merészet, és „rátelepült” az eseményre, amely évről évre rengeteg turistát vonz. Egy helyi informátorunk szombat délután arra hívta fel a figyelmet, hogy bejönni látszik ez a forgatókönyv, és becsapósak mind a fotók, mind a felvételek, mivel sok fórumon megjelent résztvevő leginkább csak olyan járókelő, aki a karnevál miatt érkezett a nyugat-magyarországi városba.

