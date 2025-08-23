Itt van Magyar Péter újabb trükkje – így szerez magának „szimpatizánsokat” egy fesztiválon

Magyar Péter és Dobrev Klára nyári mutatványa is besült
Érdektelensége fulladtak az országjárások.
Sem a Savaria Történelmi Karnevál szervezőit, sem a szombathelyi önkormányzatot nem tájékoztatták arról előzetesen, hogy a hétvégén a városba érkezik a Tisza-vezér.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke augusztus utolsó előtti hétvégéjén is folytatta országjárását.
Ahogy arról a vaol.hu beszámolt, Szombathelyen „kiakadtak” a helyiek attól, hogy az ellenzéki politikus fórumát épp a népszerű Savaria Történelmi Karnevál csúcsára időzítette. A Vas vármegyei hírportál rámutatott,
Magyar sem a Savaria Történelmi Karnevál szervezőit, sem az önkormányzatot nem értesítette előzetesen szándékairól.
Sőt, többen online is elmondták a véleményüket a Tisza-vezér megmozdulásáról: nem örültek annak, hogy a város legnagyobb rendezvényére viszi oda a politikát.
Kár, hogy a politikai táborok a karnevál vidámsága helyett ellenségeskedést szítanak”
– olvasható egy hozzászólásban.
A vaol.hu korábbi beszámolóját idézve arra is kitért, hogy
Magyar Péter szentgotthárdi fóruma kevés érdeklődőt vonzott.
Ezért a Tisza elnöke húzhatott egy merészet, és „rátelepült” az eseményre, amely évről évre rengeteg turistát vonz. Egy helyi informátorunk szombat délután arra hívta fel a figyelmet, hogy bejönni látszik ez a forgatókönyv, és becsapósak mind a fotók, mind a felvételek, mivel sok fórumon megjelent résztvevő leginkább csak olyan járókelő, aki a karnevál miatt érkezett a nyugat-magyarországi városba.
