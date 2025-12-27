Putyin dicsekszik: 22-szeresére pörgött fel az orosz fegyvergyártás

Ennél is látványosabb növekedést mutatott a rakétatüzérségi fegyverek gyártása, amely 9,6-szorosára nőtt, míg a kommunikációs és elektronikus hadviselési eszközöké 12,5-szeresére ugrott. „Az egyéni páncélvédettségi eszközök gyártása csaknem tizennyolcszorosára, a fegyvereké és lőszereké pedig több mint huszonkétszeresére nőtt” – sorolta Putyin.

Az orosz elnök szerint mindez annak bizonyítéka, hogy az ország „védelmi-ipari komplexuma” stabilan működik, és képes ellátni a fegyveres erőket, beleértve az ukrajnai háborúban részt vevő egységeket is.

Putyin ezt az állami támogatásnak, a hadiipari vállalatok teljesítményének és a gazdaság egészének együttműködésével magyarázta. „Fejlődés, valamint a pénzügyek és a gazdaság egészének stabilitása nélkül ez lehetetlen lett volna. Ez a közös munka eredménye” – hangsúlyozta.

Putyin azt is világossá tette, hogy a háborús tapasztalatokat maradéktalanul be kívánják építeni az orosz hadiipar jövőjébe. Feladatként nevezte meg az önköltségek csökkentését, a fegyvertesztelési és gyakorlóterep-hálózat fejlesztését, valamint a mesterséges intelligencia aktív alkalmazását a fegyvergyártásban és haditechnikai fejlesztésekben.

Mindez arra utal: Moszkva nem átmeneti háborús felfutásként, hanem hosszú távú stratégiai átalakulásként tekint a hadiipar megerősítésére.