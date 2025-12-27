Ft
háború vlagyimir putyin orosz hadiipar

Putyin dicsekszik: 22-szeresére pörgött fel az orosz fegyvergyártás

2025. december 27. 13:45

Miközben Nyugaton az orosz hadiipar kimerüléséről beszélnek, Putyin egészen más képet fest: Moszkva állítása szerint a háború új szintre emelte a fegyvergyártást.

2025. december 27. 13:45
null

A háború harmadik évére drámai mértékben felpörgött az orosz hadiipar – legalábbis Vlagyimir Putyin állítása szerint. Az orosz elnök egy, az állami fegyverkezési programról tartott moszkvai tanácskozáson arról beszélt

2022 óta többszörösére nőtt a fegyverek és haditechnikai eszközök gyártása Oroszországban, miközben a fegyver- és lőszerszállítás volumene „több mint huszonkétszeresére emelkedett”

Putyin úgy fogalmazott: „2022-höz képest a különleges hadművelet során különösen keresett termékek és eszközök gyártása 2025-re a többszörösére nőtt.”

A számok az orosz elnök beszámolója szerint önmagukért beszélnek. A páncélos fegyverzetek gyártása 2,2-szeresére, a gyalogsági harcjárművek és páncélozott szállítójárművek előállítása 3,7-szeresére, a katonai repülőgépeké pedig 4,6-szeresére emelkedett. 

Ennél is látványosabb növekedést mutatott a rakétatüzérségi fegyverek gyártása, amely 9,6-szorosára nőtt, míg a kommunikációs és elektronikus hadviselési eszközöké 12,5-szeresére ugrott. „Az egyéni páncélvédettségi eszközök gyártása csaknem tizennyolcszorosára, a fegyvereké és lőszereké pedig több mint huszonkétszeresére nőtt” – sorolta Putyin.

Az orosz elnök szerint mindez annak bizonyítéka, hogy az ország „védelmi-ipari komplexuma” stabilan működik, és képes ellátni a fegyveres erőket, beleértve az ukrajnai háborúban részt vevő egységeket is. 

Putyin ezt az állami támogatásnak, a hadiipari vállalatok teljesítményének és a gazdaság egészének együttműködésével magyarázta. „Fejlődés, valamint a pénzügyek és a gazdaság egészének stabilitása nélkül ez lehetetlen lett volna. Ez a közös munka eredménye” – hangsúlyozta.

Putyin azt is világossá tette, hogy a háborús tapasztalatokat maradéktalanul be kívánják építeni az orosz hadiipar jövőjébe. Feladatként nevezte meg az önköltségek csökkentését, a fegyvertesztelési és gyakorlóterep-hálózat fejlesztését, valamint a mesterséges intelligencia aktív alkalmazását a fegyvergyártásban és haditechnikai fejlesztésekben. 

Mindez arra utal: Moszkva nem átmeneti háborús felfutásként, hanem hosszú távú stratégiai átalakulásként tekint a hadiipar megerősítésére.

Nyitókép: Mikhail METZEL / AFP

 

