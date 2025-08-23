Ft
gazdaság Németország Christine Lagarde munkaerő migráció elnök Spanyolország Európai Központi Bank

Hatalmas valótlanságot állított az Európai Központi Bank elnöke a migránsokról

2025. augusztus 23. 20:50

Németország GDP-je 6 százalékkal lenne alacsonyabb a külföldről érkezett munkavállalók nélkül, mint 2019-ben - mondta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke. A valóság azonban azt mutatja, a bevándorlók közt 12 százalékos a munkanélküliség, míg a német nemzetiségűek közt nem éri el az 5 százalékot. Az EKB elnöke nem ismeri a tényeket?

2025. augusztus 23. 20:50
null

„Bár 2022-ben a teljes munkaerőnek körülbelül 9 százalékát tették csak ki a külföldi munkavállalók, ők adták a növekedés felét az elmúlt három évben” – jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke az Egyesült Államokban azzal kapcsolatban, hogy a külföldi munkavállalók mekkora hatást gyakoroltak az eurózóna gazdaságára.

A Reuters cikkéből az is kiderült, Németország bruttó hazai összterméke 6 százalékkal lenne alacsonyabb a külföldről érkezett munkavállalók nélkül, mint 2019-ben. 

Lagarde hozzátette, 

a Covid-járvány óta Spanyolország növekedése ugyancsak a külföldi munkaerő beáramlásának köszönhető.

A lap rámutatott, hogy az Európai Unió népessége tavaly 450,4 millióra nőtt, ami rekordnak számít. A születésszámok eközben csökkennek a kontinensen, mindez pedig politikai vitákat is szült. Az viszont korábbi adatokból is látszott, hogy a bevándorlás nélkül Európa komoly demográfiai és munkaerőpiaci kihívásokkal nézne szembe – hangsúlyozta a Reuters.

Jelentős a munkanélküliség a bevándorlók körében

Lagarde állításával szemben a valóság az a Világgazdaság 2022. december 12-i cikke alapján, hogy 

megközelítőleg 800 ezer olyan aktív korú szíriai és afgán migráns él Németországban, akik legalább öt éve tartózkodnak az államban, mégis csak harmaduknak van állása a hivatalos adatok szerint.

A bevándorlók közt 12 százalékos a munkanélküliség, míg a német nemzetiségűek közt nem éri el az 5 százalékot, ráadásul a németek kétharmada rendelkezik adófizető állással. Habár a munkanélküliségi ráta 5,5 százalékos, mégis sokan vannak állás nélkül: alapvetően a menekültek. Az országba újonnan érkezők közül csupán minden tizediknek van állása.

A legnagyobb probléma a szakképzettség hiánya. A fejlett gazdaság szakképzett munkavállalókat igényel. A migránsok nagy része nem ilyen. 

A statisztikai hivatal adatai szerint míg a szíriai menekültek harmadának van középiskolája vagy szakmunkásiskolája, addig a lengyel bevándorlóknál ez 71 százalék.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

