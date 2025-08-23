Az államtitkár elárulta, mi adja közösségének erejét

Steiner Attila államtitkár közösségi oldalán arról számolt be, hogy a pannonhalmi főapát meghívására pénteken részt vett az Arcus Temporum művészeti fesztivál nyitókoncertjén. Kiemelte, hogy másokkal ellentétben ő nem színlelte ezt a meghívást. Utalt ezzel Magyar Péter augusztus 20-ai jelenésére.

Az államtitkár – aki jövőre vélhetően a Tisza-vezérrel csap össze az országgyűlési választáson – arról is írt, hogy felfedezte a barokk ebédlő egyik képe, folyón átkelő szarvasokat ábrázol. A kép felirata: „Tutum iter unanimis”, vagyis „az egyetértők útja biztonságos”.

Ennek kapcsán Steiner kifejtette, büszke rá, hogy egy olyan közösség része, akiket nem összesodort a szél, hanem az „egyetértők” közössége:

akik szeretik és megvédik a hazájukat és családjukat, akik értéket teremtenek, akik hisznek az elvégzett munka és a közösség erejében”.

„Ez adja az erőnket, ez a »biztonságos« út”– húzta alá.

„A barokk ebédlő képe is megerősített abban, hogy az »egyetértők« közösségének erejét nem tudja pótolni semmilyen üres ígérgetés, heccelés és pózolás, illetve egy magamutogató és álságos megjelenés sem a Főapátságban” – zárta gondolatait Steiner Attila.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Steiner Attila Facebook-oldala