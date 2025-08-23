Örülhetnek a magyar családok – a következő években jelentős összeg marad a zsebükben

Továbbra is fókuszban az otthonteremtés
Hankó Balázs az otthonteremtés kapcsán emlékeztetett, a csok plusznak, a falusi csoknak, vagy éppen a Babavárónak köszönhetően nem kevesebb, mint 343 ezer család otthonteremtését támogatta a kormány.
Azon dolgozunk, hogy a fix 3 százalékos lakáshitelhez hogyan kombináljuk hozzá a már meglévő családtámogatásainkat,
a csok pluszt vagy éppen a falusi csokot, az erre vonatkozó rendeletmódosítások is az elkövetkezendő időben várhatóak” – mondta a tárcavezető.
A miniszter a közelgő iskolakezdést említve hangsúlyozta, az állam 13 millió tankönyvet biztosít ingyenesen, amelyek 1,2 millió gyermekhez jutnak majd el hamarosan.
Hozzátette, az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetéssel nem kevesebb mint 140 milliárd forinttal támogatják a gyermekek étkeztetését, 600 ezer gyermek ingyenesen vagy kezdeményesen étkezhet az iskolákban.
(MTI)
