Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
család kapocs tankönyv támogatás Hankó Balázs otthonteremtés csok miniszter

Örülhetnek a magyar családok – a következő években jelentős összeg marad a zsebükben

2025. augusztus 23. 19:25

A „családbarát adóforradalom” következtében a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás – jelentette ki Hankó Balázs.

2025. augusztus 23. 19:25
null

Az elkövetkezendő négy évben négyezer milliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton Szerencsen.

Hankó Balázs a közmédiának elmondta, elindult a „családbarát adóforradalom”, hiszen július 1-jétől szja-mentes a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, illetve ötven százalékkal nőtt a családi adókedvezmény is, melynek hatását a szeptemberi iskolakezdéssel már minden család érezheti.

Kifejtette, 

október elsejétől már a háromgyerekes édesanyák is szja-mentességet élvezhetnek, 2026. január 1-jétől pedig a családi adókedvezmény további, 50 százalékos emelése mellett elindul a kétgyermekes édesanyák – életkorhoz kötött – lépcsőzetes szja-mentessége.

A „családbarát adóforradalom” következtében a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás, hiszen a 30 év alattiak esetében egy egész évre vonatkoztatva 1,5, a kétgyermekesek esetében 2,2, a háromgyermekeseknél pedig 3,7 millió forint maradhat a családoknál – hangoztatta a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Továbbra is fókuszban az otthonteremtés

Hankó Balázs az otthonteremtés kapcsán emlékeztetett, a csok plusznak, a falusi csoknak, vagy éppen a Babavárónak köszönhetően nem kevesebb, mint 343 ezer család otthonteremtését támogatta a kormány.

Azon dolgozunk, hogy a fix 3 százalékos lakáshitelhez hogyan kombináljuk hozzá a már meglévő családtámogatásainkat,

 a csok pluszt vagy éppen a falusi csokot, az erre vonatkozó rendeletmódosítások is az elkövetkezendő időben várhatóak” – mondta a tárcavezető.

A miniszter a közelgő iskolakezdést említve hangsúlyozta, az állam 13 millió tankönyvet biztosít ingyenesen, amelyek 1,2 millió gyermekhez jutnak majd el hamarosan.

Hozzátette, az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetéssel nem kevesebb mint 140 milliárd forinttal támogatják a gyermekek étkeztetését, 600 ezer gyermek ingyenesen vagy kezdeményesen étkezhet az iskolákban.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos-3
2025. augusztus 23. 20:11
Oulhetnek, ha a roman bereket megkapjak De sajnos Orbannal ez se fog menni
Válasz erre
1
1
Gaz_pacho
2025. augusztus 23. 20:09
Felneveltem két gyereket. A kisebbik 22 éves, egyetemista......Engem ki a faxom támogat????? Értem én, hogy a cél , hogy minél több gyerek szülessen.....De azért azokra is gondolni kéne, akik ezt már teljesítették, mindenféle segítség nélkül !
Válasz erre
1
2
starmind
2025. augusztus 23. 19:49
Örömteli hír és jó döntés volt a családokat támogatni.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!