Folytatódik a keserves sorozat Zalaegerszegen: immár tizenkét meccs óta nyeretlen a ZTE (VIDEÓ)

Az Újpest 4–1-es győzelmet aratott a Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulójának első szombati mérkőzésén. A lila-fehérek három nyeretlenül megvívott bajnoki után gyűjtötték be a három pontot,

míg a kék-fehéreknek öt kört követően sincs győzelmük ebben az idényben.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat vezetett ígéretes támadást, aztán az Újpest korán előnybe került, amikor Horváth kapáslövése után a kipattanó labdát Tucic a keresztléc alá vágta. (0–1)

Lendületben maradtak a fővárosiak, mezőnyfölényt harcoltak ki, sőt büntetőből tovább növelték az előnyüket. (0–2)

A lila-fehérek elsősorban Horváth Krisztofer agilis játékának köszönhetően az egész első félidőben veszélyesebben futballoztak, a válogatott támadó középpályás többször megdolgoztatta a zalai kapust, aki kétszer is remek védéssel tartotta meccsben a hazaiakat.

A kék-fehéreket a sok technikai hiba akadályozta meg abban, hogy akcióikat befejezzék. Az Újpest a szünet előtt majdnem végleg eldöntötte az összecsapást, de Matko gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető, ehelyett váratlanul a Zalaegerszeg szépített tizenegyesből. (1–2)

A folytatásra a ZTE vezetőedzője kettős cserével próbálta frissíteni csapatát, ennek ellenére az Újpest hamar visszaállította a kétgólos különbséget. (1–3)

Ezt követően a vendégek az eredmény tartására rendezkedtek be, a hazaiak pedig csak elvétve tudtak helyzetet kidolgozni, de Piscitelli akkor is védett. Így az UTE könnyedén őrizte az előnyét, sőt a 78. percben a csereként beállt Bese találata eldöntötte a három pont sorsát. (1–4)

A hátralévő bő negyedórában érdemi esemény már nem történt.

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 1–4 (1–2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4464 néző. Vezette: Antal

Gólszerző: Skribek (45. – 11-esből), ill. Tucic (8., 50.), Medeiros (18. – 11-esből), Bese Barnabás (77.)

(MTI/Mandiner)