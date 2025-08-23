„Ne szaladjunk előre, de…” – megkezdték a pontgyűjtő akciót Nyíregyházán

„Amióta én itt vagyok, jó másfél éve, egyértelműen azt látom, hogy a vezetőség részéről végig megvolt a törekvés arra, hogy egy jó csapatot alakítson ki. Ezeket a törekvéseket nyilván behatárolják az anyagi realitások, éppen ezért az is a koncepció és a klubfilozófia része, hogy megpróbálunk olyan játékosokat felépíteni, akikben van még potenciál. A 13-14 új srác is ennek szellemében érkezett. Ez egyszerre rengeteg ember, idő kell, amíg Szabó István egységes csapatot tud belőlünk kovácsolni.

Az olyan közös sikerek, mint amilyen a vasárnapi, debreceni volt, tudnak gyorsítani ezen a folyamaton, de nem szabad türelmetlennek lennünk. Nagyon jó, kreatív és bizonyított játékosok jöttek, mindenki beleteszi a megfelelő munkát, szerintem ha beépültek az újak, az eredményeink is javulni fognak, és ezzel együtt a játékunk is tetszetősebb lesz.”

Temesvári Attila gyakran kiemelkedik a mezőnyből – a védő szerint Nyíregyházán van mire építeni

Ezek után adja magát a kérdés: mit gondol Temesvári Attila, ebben a kiírásban titkon szövögethet-e a Nyíregyháza a bennmaradásnál merészebb álmokat?

„Mi inkább azt a vonalat képviseljük, hogy ne szaladjunk előre, lépésről lépésre, hétről hétre gondolkozzunk, és mindig az adott mérkőzésből igyekezzünk kihozni a maximumot. De egyébként nem aggódom, mert látom a csapaton és a társaimon, hogy mindenki fejlődni akar, nagyszerű mentalitással dolgozik, és azért akar tenni, hogy a csapattal együtt sikeres legyen.”

Ha viszont a csapatról leszűkítjük egy kicsit a fókuszt az egyénre, feltűnő, hogy Temesvári középső védő létére igen „ponterős” játékos: a Puskás ellen is adott egy gólpasszt fejjel, és az NB II-ből is van összesen kilenc gólja, ami hátvédként már-már támadókat megszégyenítő adat.

„Mondható, hogy a támadó pontrúgások az egyik erősségem, tavaly az Ajka elleni Magyar Kupa-siker során például mindhárom gólnál tudtam valamiféle előkészítő szerepet vállalni. Szerintem a szezon során is nagy fegyvereink lehetnek a pontrúgások, a keretben és az új érkezők között is megvan mind a magasság, mind a minőség erre.”

A nyíregyháziak pedig nem lassítanának: a Debrecen elleni rangadót követően rögtön egy még hírhedtebb keleti rangadó vár rájuk, szombaton az idényt minden várakozást alulmúlóan pocsékul kezdő Diósgyőrt fogadják otthon – remélve, kitart a jókor jött lendület.