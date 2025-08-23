„Ne szaladjunk előre, de…” – megkezdték a pontgyűjtő akciót Nyíregyházán

Nem erre készültek Debrecenben: Dzsudzsák Balázsék elveszítették a keleti rangadót (VIDEÓ)
A Nyíregyháza hátrányból felállva nyert a DVSC otthonában.
Temesvári Attila és az okosan építkező Spartacus a történelmi, debreceni bajnoki siker után az ősi rivális DVTK ellen lovagolná meg a lendületet, amit az ígéretes idényrajt és a remek igazolások adnak a szabolcsi együttesnek. A középső védő létére elöl is veszélyes játékos a Mandinernek mesélt a nyíregyházi koncepcióról: kis pénz, jó csapat.
Kemény sorsolás ide vagy oda, a Nyíregyháza megkezdte pontgyűjtő akcióját az NB I-es labdarúgó-bajnokságban. A Szabó István vezette Spartacus a legutóbbi fordulóban első idei győzelmét is bezsákolta, ráadásul egyből egy komoly presztízssikerrel: a nyáron megerősödő, az első három forduló után veretlen keleti rivális, a Debrecen otthonában 1–0-s hátrányból fordítva nyerte meg a rangadót egy 90. perces, katartikus győztes találattal.
„Tudtuk, mennyire fontos ez a rangadó a városnak, a szurkolóknak, egész héten át ennek fényében készültünk – mondta a Mandinernek a nyíregyháziak védője, a kiváló teljesítmény nyújtó Temesvári Attila. – Nyilván volt rajtunk nyomás is, hiszen az első három forduló alatt csupán egy pontot gyűjtöttünk, az újonc Kisvárda ellen, úgyhogy tudtuk, mindenképpen pontokat kell szereznünk. Az első félidőben nem játszottunk jól, viszont a szünetben sikerült rendezni a sorokat, a másodikban már inkább mi domináltunk, és teljesen megérdemelten nyertünk.
Óriási fegyvertény ez a diadal, mert Debrecenben ezt megelőzően még sosem tudott a Nyíregyháza NB I-es bajnokit nyerni, szóval az értékét csak tovább növeli, hogy történelmi a siker!”
A Szpari a Kisvárdát követően a bajnokság két legerősebb csapatával, a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémiával, majd a címvédő Ferencvárossal folytatta. S bár a pontszerzés ezeken a meccseken nem sikerült – a PAFC otthonában például úgy buktak el a végjátékban, hogy a 84. percben még vezettek 2–1-re, és a Fradi ellen is kimondottan jó második félidőt produkáltak (közte egy emlékezetes tizenegyesgóllal) –, mindez a debreceni győzelemmel, valamint a Kisvárda elleni pontszerzéssel azt mutatja, a nyáron alaposan átalakult nyírségi csapatban bőven van potenciál, s lehet mire építeni.
És építenek is, méghozzá okos tudatossággal.
A Nyíregyháza az elmúlt idényben bevallottan az egész mezőny legkisebb költségvetésével harcolta ki a bennmaradást, és most is kiválóan sikerült átigazolási időszakot tudhat maga mögött a vezetőség.
A teljesség igénye nélkül olyan játékosokat sikerült megszerezni, mint a szomszédvár Diósgyőrtől a máris kétgólos Bright Edomwonyi, a Fraditól érkező Katona Bálint, vagy éppen az Európa-bajnokságot is megjárt, 13-szoros válogatott Varga Kevin.
„Amióta én itt vagyok, jó másfél éve, egyértelműen azt látom, hogy a vezetőség részéről végig megvolt a törekvés arra, hogy egy jó csapatot alakítson ki. Ezeket a törekvéseket nyilván behatárolják az anyagi realitások, éppen ezért az is a koncepció és a klubfilozófia része, hogy megpróbálunk olyan játékosokat felépíteni, akikben van még potenciál. A 13-14 új srác is ennek szellemében érkezett. Ez egyszerre rengeteg ember, idő kell, amíg Szabó István egységes csapatot tud belőlünk kovácsolni.
Az olyan közös sikerek, mint amilyen a vasárnapi, debreceni volt, tudnak gyorsítani ezen a folyamaton, de nem szabad türelmetlennek lennünk. Nagyon jó, kreatív és bizonyított játékosok jöttek, mindenki beleteszi a megfelelő munkát, szerintem ha beépültek az újak, az eredményeink is javulni fognak, és ezzel együtt a játékunk is tetszetősebb lesz.”
Ezek után adja magát a kérdés: mit gondol Temesvári Attila, ebben a kiírásban titkon szövögethet-e a Nyíregyháza a bennmaradásnál merészebb álmokat?
„Mi inkább azt a vonalat képviseljük, hogy ne szaladjunk előre, lépésről lépésre, hétről hétre gondolkozzunk, és mindig az adott mérkőzésből igyekezzünk kihozni a maximumot. De egyébként nem aggódom, mert látom a csapaton és a társaimon, hogy mindenki fejlődni akar, nagyszerű mentalitással dolgozik, és azért akar tenni, hogy a csapattal együtt sikeres legyen.”
Ha viszont a csapatról leszűkítjük egy kicsit a fókuszt az egyénre, feltűnő, hogy Temesvári középső védő létére igen „ponterős” játékos: a Puskás ellen is adott egy gólpasszt fejjel, és az NB II-ből is van összesen kilenc gólja, ami hátvédként már-már támadókat megszégyenítő adat.
„Mondható, hogy a támadó pontrúgások az egyik erősségem, tavaly az Ajka elleni Magyar Kupa-siker során például mindhárom gólnál tudtam valamiféle előkészítő szerepet vállalni. Szerintem a szezon során is nagy fegyvereink lehetnek a pontrúgások, a keretben és az új érkezők között is megvan mind a magasság, mind a minőség erre.”
A nyíregyháziak pedig nem lassítanának: a Debrecen elleni rangadót követően rögtön egy még hírhedtebb keleti rangadó vár rájuk, szombaton az idényt minden várakozást alulmúlóan pocsékul kezdő Diósgyőrt fogadják otthon – remélve, kitart a jókor jött lendület.
„Mindenki pontosan átérzi, mit jelent ez a rangadó a csapatnak, külön nem is kell tudatosítani senkiben. Óriási pluszmotiváció ez mindenkinek – az onnan érkező Edomwonyinak végképp –, úgyhogy nagyon szeretnénk továbbvinni a megszerzett lendületünket. Lehet, hogy a DVTK lélektanilag nincs éppen a topon a gyenge rajt után, de ezer százalékig biztos vagyok benne, hogy pont ezért mindent egy lapra fognak feltenni. Ettől függetlenül nem is lehet más a célunk, mint mindenáron itthon tartani a három pontot: nyugodtan mondhatom, a szívünk-lelkünk ott lesz a pályán, kizárólag a győzelem lebeg a szemünk előtt!”
