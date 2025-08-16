„Borzalmas, siralmas, erre nincsenek már szavak!” – egyre többen lázadnak fel Miskolcon

A DVTK az első négy forduló után még nyeretlen: Újpesten 3–1-es, míg az MTK vendégeként 5–0-s vereséget szenvedett, a két hazai meccsén, a Zalaegerszeg és a Kazincbarcika ellenin pedig 2–2-es döntetlent játszott.

A miskolci csapat sokáig gyenge teljesítményt nyújtott az újonc ellen, a meccs legelején például a kapusa hibázott nagyot, de a tizenegyes kivédésével javított. A kimaradt büntető ellenére a vendégek a 18. percre kétgólos előnyre tettek szert, amit a 74. percig tartottak is, ekkor azonban a Diósgyőr szépített. Végül az egyenlítés is összejött, a 96. percben Ivan Szaponjics tizenegyesből volt eredményes.

A DVTK-drukkerek így értékelték a látottakat:



„Nulla teljesítmény! Felesleges elemezni bármit is.”

„Köszönjék az egy pontot a Barcika ostobaságának!”

„Nem kaptunk ki… ez nem siker, hanem kudarc… hazai pályán, az újonc, a kiesőhelyen álló Kazincbarcika ellen győzni illett volna…. edzőt buktatunk?”

„Azért azt valljuk be, hogy ez a kérdéses tizenegyes olyan volt, mint pótvizsgán a kegyelemkettes!”

„Két gyenge csapat igazságos döntetlenje.”

„Inkább vegyétek el az összes pénzt a fociszakosztálytól, és azt a pénzt rakjátok bele a női kosárlabdába meg a férfi jégkorongba. Ott legalább vannak tényleges kézzelfogható eredmények.”

„Reméljük, nem sikernek könyvelitek el.”

„De van új pohár meg multisportklub...remélem, az utolsó elcsalt, visszaosztott forintot is gyógyszerre költi, akinek ehhez köze van!”

„Borzalmas, siralmas, erre nincsenek már szavak!”

„Minden évben ezt csináljátok! Nem unalmas még?”

„Évről évre megcsináljátok a cirkuszt…”

„Szerintem a két kieső játszott most egymással.”

„Nem lehet más a cél idén, mint a bennmaradás kiharcolása, csak valahogy legyen meg az a 10. hely!”

„Gyalázat.”

Labdarúgó NB I

4. forduló

Diósgyőri VTK– Kolorcity Kazincbarcika 2–2 (Babos 74., Szaponjics 90+6. – 11-esből, ill. Baranyai 16., Meshack 18.)

Később

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–2 (Cadu 24., ill. Lukács D. 20., 71.)