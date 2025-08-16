Hiába a sok helyzet, az erősen tartalékos Fradi elvesztette a hazai rangadóját

FTC–Ludogorec: fieszta az Üllői úton – magyar gólokkal ütötte ki a bolgár bajnokot, és továbbjutott a BL-ben a Fradi
A rájátszásban az azeri Qarabag vár a Ferencvárosra.
A kapus és a duplázó támadó volt a mérkőzés hőse.
A labdarúgó NB I 4. fordulójának rangadóján a Ferencvárosi TC hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett az előző idény ezüstérmesétől, a Puskás Akadémiától.
Nem akármilyen sorozatban van a címvédő Fradi: kedden a bolgár Ludogorec 3–0-s legyőzésével bejutott a Bajnokok Ligája utolsó, 4. selejtezősorozatába, ahol az azeri Qarabaggal csap össze a főtábláért. Előtte azonban még az előző bajnoki kiírás ezüstérmesével is meg kellett küzdenie.
Ferencvárosi rohamokkal indult a mérkőzés, magyar válogatott Szappanos Péter – akit nyáron a zöld-fehérek is szívesen szerződtettek volna – állta a rohamokat, a 6. percben már négy védése is volt. A legnagyobb bravúrt aztán a 11. percben mutatta be, ekkor egymás után két nagy hárítást láthattunk tőle.
Az első negyedóra végére a Fradi gólokkal vezethetett volna, ám utána a vendégek is veszélyeztettek, a Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávidnak is nagyot kellett védenie.
Robbie Keane egyébként a Ludogorec elleni kezdőhöz képest tíz helyen változtatott, egyedül a hátvéd Szalai Gábor maradt a kezdőben, a többiek pihenőt kaptak.
Gróf védése után két perccel betalált a Puskás, Lukács Dániel volt eredményes (0–1).
A vezetésnek azonban nem sokáig örülhettek a vendégek, ugyanis nem sokkal később Cadu kilőtte a bal alsó sarkot (1–1).
Az idény eddigi legjobb 25 percét láthattuk”
– jegyezte meg a meccs kommentátora, Hajdú B. István.
A csapatok az ivószünet után sem igazán lassultak be, mindkét oldalon megdolgoztatták a kapusokat vagy hagytak ki nagy gólszerzési lehetőséget. Összességében a Fradinak volt több helyzete, de az együttesek 1–1-es döntetlennel vonultak le a szünetre. Szappanos az első félidőben hét védést mutatott be.
A fordulás után már nem volt akkora iram, de egy gólt így is láthattunk, a 71. percben Lukács talált ismét a kapuba (1–2).
A Puskás Akadémia tehát elvitte a három pontot a Groupama Arénából.
A Ferencvárosra a folytatásban a két Qarabag elleni BL-selejtező vár: jövő kedden hazai pályán fogadja azeri ellenfelét, egy héttel később, augusztus 27-én (szerdán) pedig idegenben játszik. A jövő hétvégi, Kisvárda elleni idegenbeli bajnokit a klub kérésére decemberre halasztották.
Az NB I-et jelenleg a kilenc pontjával a Puskás Akadémia vezeti, amelyet négy hétpontos csapat követ, köztük a Fradi is, amely elvesztette a veretlenségét. A Kazincbarcika mai pontszerzésével már nincs pont nélkül álló együttes.
Labdarúgó NB I
4. forduló
Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–2 (Cadu 24., ill. Lukács D. 20., 71.)
Korábban
Diósgyőri VTK– Kolorcity Kazincbarcika 2–2 (Babos 74., Szaponjics 90+6. – 11-esből, ill. Baranyai 16., Meshack 18.)
Mutatjuk, mi történt!
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA