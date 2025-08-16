Hiába a sok helyzet, az erősen tartalékos Fradi elvesztette a hazai rangadóját

Gróf védése után két perccel betalált a Puskás, Lukács Dániel volt eredményes (0–1).



A vezetésnek azonban nem sokáig örülhettek a vendégek, ugyanis nem sokkal később Cadu kilőtte a bal alsó sarkot (1–1).

Az idény eddigi legjobb 25 percét láthattuk”

– jegyezte meg a meccs kommentátora, Hajdú B. István.

A csapatok az ivószünet után sem igazán lassultak be, mindkét oldalon megdolgoztatták a kapusokat vagy hagytak ki nagy gólszerzési lehetőséget. Összességében a Fradinak volt több helyzete, de az együttesek 1–1-es döntetlennel vonultak le a szünetre. Szappanos az első félidőben hét védést mutatott be.

A fordulás után már nem volt akkora iram, de egy gólt így is láthattunk, a 71. percben Lukács talált ismét a kapuba (1–2).

A Puskás Akadémia tehát elvitte a három pontot a Groupama Arénából.

A Ferencvárosra a folytatásban a két Qarabag elleni BL-selejtező vár: jövő kedden hazai pályán fogadja azeri ellenfelét, egy héttel később, augusztus 27-én (szerdán) pedig idegenben játszik. A jövő hétvégi, Kisvárda elleni idegenbeli bajnokit a klub kérésére decemberre halasztották.

Az NB I-et jelenleg a kilenc pontjával a Puskás Akadémia vezeti, amelyet négy hétpontos csapat követ, köztük a Fradi is, amely elvesztette a veretlenségét. A Kazincbarcika mai pontszerzésével már nincs pont nélkül álló együttes.

Labdarúgó NB I

4. forduló

Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia 1–2 (Cadu 24., ill. Lukács D. 20., 71.)

Korábban

Diósgyőri VTK– Kolorcity Kazincbarcika 2–2 (Babos 74., Szaponjics 90+6. – 11-esből, ill. Baranyai 16., Meshack 18.)