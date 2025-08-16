Ft
Sós Bence Kolorcity Kazincbarcika Megyeri Gábor videó tizenegyes DVTK Kazincbarcika

Elképesztő jelenetek az NB I-ben: rögtön a kezdés után hatalmasat hibázott a kapus, de ezzel még nem volt vége (VIDEÓ)

2025. augusztus 16. 19:08

Mutatjuk, mi történt!

2025. augusztus 16. 19:08
null

Ezekben a percekben is tart a Diósgyőri VTK és a Kolorcity Kazincbarcika labdarúgó NB I-es mérkőzése a 4. fordulóból. Nem akárhogyan indult a találkozó, ugyanis 16 másodperc elteltével a hazaiak kapusa, Megyeri Gábor – első NB I-es meccsén – első labdaérintése után felrúgta az ellenfelet, és ezzel egy büntetőt hozott össze. A tizenegyest Sós Bence végezte el, de azt annyira rosszul rúgta, hogy az oldalt eltaláló kapuvédő nemcsak kivédte a lövést, hanem meg is fogta a labdát. Megyeri tehát javított.


Időközben a Kazincbarcika már két góllal vezet, az abszolút újonc tehát története során most először van előnyben az élvonalban.

Labdarúgó NB I
4. forduló
Diósgyőri VTK– Kolorcity Kazincbarcika 0–2 (Baranyai 16., Meshack 18.) – tart a második félidő

Fotó: Diósgyőri VTK (DVTK)/Facebook

 

othetvenhat
2025. augusztus 16. 19:35
A nagymamám jobban véd esküszöm !
hernadvolgyi-2
2025. augusztus 16. 19:16
GYÁSZ! A TV-t dobom kifele az ablakon.
tengereszek111
2025. augusztus 16. 19:11
Megvan az első edző menesztés.
