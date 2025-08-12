Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bajnokok Ligája-döntős Arsenal Fradi Bajnokok Ligája-selejtező BL Bajnokok Ligája Ferencváros FTC

FTC–Ludogorec: Varga Barnabás villant, egy félidő után továbbjutásra áll a Fradi a BL-ben – 1–0

2025. augusztus 12. 19:51

Kövesse élőben a Mandiner szöveges tudósítását a Ferencvárosi TC–Ludogorec Razgrad visszavágóról a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében.

2025. augusztus 12. 19:51
null
Nagy Péter

Az FTC–Ludogorec Bajnokok Ligája-selejtező 20.15-kor kezdődött a Groupama Arénában, vagyis a ferencvárosiak azzal a tudattal léptek pályára 19 111 néző előtt, hogy győzelmük és továbbjutásuk esetén az északmacedón Shkëndiját bucira verő azeri Qarabaggal (összesítésben 6–1 lett az eredmény) játszanak a playoffban. A tét nem volt kicsi, hiszen a harmadik selejtezőkör után már megnyílt a pénzcsap az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA): a rájátszásba jutás 4,29 millió eurót, vagyis 1,68 milliárd forintot ér. A felek mindenesetre nulláról indultak, miután az odavágó gól nélküli döntetlenre végződött Bulgáriában.

Robbie Keane a Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Tóth A., O'Dowda – Joseph, Varga B. kezdő tizenegynek szavazott bizalmat, azaz 5 hazai játékossal állt fel a magyar rekordbajnok. 

Bár a bolgár sajtóban előzetesen megjelentek olyan hírek, hogy az Üllői úti stadion gyepszőnyege nincs megfelelő állapotban, a tribünről úgy tűnt, a fűvel nincs baj, sőt a kezdő sípszót megelőzően a pályamunkások serényen próbálták eltüntetni a bemelegítés nyomait, miközben az öntözőrendszer is becsülettel végezte a dolgát.

A vendégek a visszavágó előtt fogadkoztak, hogy nem védekezni jöttek, és már a rendes játékidőben el akarják dönteni a továbbjutás sorsát, míg a zöld-fehérek a razgradinál jobb helyzetkihasználásban reménykedtek. 

A Fradi már az első helyzetéből eljutott a bolgárok kapujáig, de a Varga Barnabásról lecsorgó labdát Lenny Joseph nem tudta begyűjteni. A harmadik percben aztán sokan a szívükhöz kaptak, amikor az elmúlt idényben végig térdpanaszokkal küszködő Stefan Gartenmann lent maradt a földön. A svájci tudta folytatni, a IX. kerületiek pedig elsősorban Joseph gyorsaságában bízhattak. 

Csak a vonalazáson múlott...

A hatodik percben megint megállt az ütő a hazai drukkerek ereiben, amikor hosszas videózás után, les címén végül nem adták meg Ivajlo Csocsev fejesét. 

A visszajátszás alapján nem sokon múlt, hogy hátrányba kerüljön a Ferencváros.

A Ludogorec ekkor vérszemet kapott, és próbálta saját kapuja elé beszorítani riválisát, a házigazdák ugyanakkor hamar rendezni tudták soraikat. 

A játékrész felénél Cebrails Makreckis egyéni alakítása után alakult ki nagy helyzet a jobb oldalon, de Varga Barnabásig nem jutott el a játékszer, aki emiatt jól le is szúrta lett csapattársát.

A 28. percben Dibusz Dénes tartotta meccsben a magyarokat, aki látványos vetődéssel tornázta ki Csocsev fejesét. Utóbbi semlegesítése egyértelműen gondot okozott a Fradi védelmének. 

Továbbjutásra áll a Fradi

A túloldalon pedig Mackreckist nem tudták lekapcsolni, aki sokadszor játszotta tisztára magát, de a lövéseibe rendre beleléptek.  

Az áttörés a 38. percben jött, amikor Ötvös Bence beívelését a magyar válogatott centere, Varga Barnabás csúsztatatta Hendrik Bonmann kapujába (1–0).

A gólt Bonmann rendkívül rossz kirúgása előzte meg. Ezzel egy félidőt követően továbbjutásra áll az FTC a párharcban. 

A 48. percben villant a piros lap, de nem egy játékos, hanem a Ludogorec szakmai stábjának egyik tagja kapta, aki csak hosszú noszogatás után hagyta el a kispadot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
OszkárOszi
2025. augusztus 12. 21:12
Tempó Fradi!!!
Válasz erre
1
0
westend
2025. augusztus 12. 21:12
vezetünk, de ez a játék így kevés lesz..
Válasz erre
1
0
vip era
2025. augusztus 12. 21:10
A védelmet stabilizálni kell,mert gond lehet.
Válasz erre
1
0
ricsi1975
2025. augusztus 12. 21:09
Ez a josef egy igazi favágó. Nem igaz, hogy egy fradi szintű csapatnál ezt nem látja senki. Nem tud passzolni, nem tudja megtolni a labdát, fogalma sincs a játekról. Gruber kell helyette.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!