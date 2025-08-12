FTC–Ludogorec: Varga Barnabás villant, egy félidő után továbbjutásra áll a Fradi a BL-ben – 1–0

Az FTC–Ludogorec Bajnokok Ligája-selejtező 20.15-kor kezdődött a Groupama Arénában, vagyis a ferencvárosiak azzal a tudattal léptek pályára 19 111 néző előtt, hogy győzelmük és továbbjutásuk esetén az északmacedón Shkëndiját bucira verő azeri Qarabaggal (összesítésben 6–1 lett az eredmény) játszanak a playoffban. A tét nem volt kicsi, hiszen a harmadik selejtezőkör után már megnyílt a pénzcsap az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA): a rájátszásba jutás 4,29 millió eurót, vagyis 1,68 milliárd forintot ér. A felek mindenesetre nulláról indultak, miután az odavágó gól nélküli döntetlenre végződött Bulgáriában.

Robbie Keane a Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Tóth A., O'Dowda – Joseph, Varga B. kezdő tizenegynek szavazott bizalmat, azaz 5 hazai játékossal állt fel a magyar rekordbajnok.

Bár a bolgár sajtóban előzetesen megjelentek olyan hírek, hogy az Üllői úti stadion gyepszőnyege nincs megfelelő állapotban, a tribünről úgy tűnt, a fűvel nincs baj, sőt a kezdő sípszót megelőzően a pályamunkások serényen próbálták eltüntetni a bemelegítés nyomait, miközben az öntözőrendszer is becsülettel végezte a dolgát.

A vendégek a visszavágó előtt fogadkoztak, hogy nem védekezni jöttek, és már a rendes játékidőben el akarják dönteni a továbbjutás sorsát, míg a zöld-fehérek a razgradinál jobb helyzetkihasználásban reménykedtek.

A Fradi már az első helyzetéből eljutott a bolgárok kapujáig, de a Varga Barnabásról lecsorgó labdát Lenny Joseph nem tudta begyűjteni. A harmadik percben aztán sokan a szívükhöz kaptak, amikor az elmúlt idényben végig térdpanaszokkal küszködő Stefan Gartenmann lent maradt a földön. A svájci tudta folytatni, a IX. kerületiek pedig elsősorban Joseph gyorsaságában bízhattak.

Csak a vonalazáson múlott...

A hatodik percben megint megállt az ütő a hazai drukkerek ereiben, amikor hosszas videózás után, les címén végül nem adták meg Ivajlo Csocsev fejesét.

A visszajátszás alapján nem sokon múlt, hogy hátrányba kerüljön a Ferencváros.

A Ludogorec ekkor vérszemet kapott, és próbálta saját kapuja elé beszorítani riválisát, a házigazdák ugyanakkor hamar rendezni tudták soraikat.

A játékrész felénél Cebrails Makreckis egyéni alakítása után alakult ki nagy helyzet a jobb oldalon, de Varga Barnabásig nem jutott el a játékszer, aki emiatt jól le is szúrta lett csapattársát.

A 28. percben Dibusz Dénes tartotta meccsben a magyarokat, aki látványos vetődéssel tornázta ki Csocsev fejesét. Utóbbi semlegesítése egyértelműen gondot okozott a Fradi védelmének.

Továbbjutásra áll a Fradi

A túloldalon pedig Mackreckist nem tudták lekapcsolni, aki sokadszor játszotta tisztára magát, de a lövéseibe rendre beleléptek.

Az áttörés a 38. percben jött, amikor Ötvös Bence beívelését a magyar válogatott centere, Varga Barnabás csúsztatatta Hendrik Bonmann kapujába (1–0).

A gólt Bonmann rendkívül rossz kirúgása előzte meg. Ezzel egy félidőt követően továbbjutásra áll az FTC a párharcban.

A 48. percben villant a piros lap, de nem egy játékos, hanem a Ludogorec szakmai stábjának egyik tagja kapta, aki csak hosszú noszogatás után hagyta el a kispadot.