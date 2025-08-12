Erre a reakcióra várt mindenki – alaposan kiosztotta az UEFA-t a Szoboszlaiékat legyőző kupagyőztes

A Crystal Palace honlapján kedden közzétett közleményben kiemelte, miközben a megnyert trófeát kellene ünnepelniük a játékosoknak és a stábnak,

„a sportban szerzett érdemek értelmetlenné válnak”.

Úgy tűnik, hogy bizonyos klubok, szervezetek és személyek egyedülálló kiváltsággal és hatalommal rendelkeznek”

– áll a kommünikében, amely szerint „növekvő és egészségtelen befolyás” foszlatta szerte a szurkolók álmait, és nem sok jót ígér a kontinens feltörekvő egyesületeinek. A közlemény a CAS tagjainak tiszteletben tartása mellett hangsúlyozta: az eljárás súlyosan korlátozta, sőt, esetükben lehetetlenné tette a tisztességes meghallgatást.

A rosszul átgondolt szabályok és azok egyenlőtlen alkalmazása megfosztotta a fantasztikus szurkolóinkat attól, hogy történetünk során először az Európa-ligában követhessék a csapatunkat”

– bírálta a klub az UEFA-t, amelynek szerinte „koherens, megfelelően kommunikált és alkalmazott szabályokkal, a bizonytalanság feloldását szolgáló észszerű korrekciókkal és következetes szankciókkal” kellene egyenlően kezelnie valamennyi klubot és biztosítani a megfelelő fellebbezési eljárást.

A Crystal Palace további jogi tanácsokat fog kérni az újabb lépések megtétele előtt, ugyanakkor ígéretet tett szurkolóinak arról, hogy „ugyanazzal az elszántsággal és győzni akarással” fog versenybe szállni a Konferencia-ligában, amely „ezt a hihetetlen klubot jellemzi”.

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn elutasította a londoni klub fellebbezését: az egyesület a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik. Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol együttes, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.

A Crystal Palace – amely vasárnap a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt győzte le tizenegyesekkel, és hódította el az Angol Szuperkupát – a CAS-hoz fordult jogorvoslatért, a svájci illetőségű bíróság azonban elutasított kérelmét. Mindez azt jelenti, hogy a londoniak csak a Konferencia-ligában indulhatnak, onnan viszont felkerül az angol bajnoki hetedik Nottingham Forest az Európa-ligába.