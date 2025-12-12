Ft
12. 12.
péntek
európa-liga Rangers FC Kubatov Gábor Fradi videó Ferencváros FTC

„Gyakorlatilag agyonnyomtuk őket” – Kubatov Gábor ezt egy ideig nem fogja elfelejteni

2025. december 12. 16:42

Üzent a Fradi elnöke. Kubatov Gábor nagyon örült a győzelemnek.

2025. december 12. 16:42
null

Ahogyan arról beszámoltunk, csütörtökön a Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 2–1-re legyőzte a skót Rangerst a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 6. fordulójában, és ezzel már biztosan továbbjutott. A mérkőzés után az FTC elnöke, Kubatov Gábor köszönetet mondott a kilátogató drukkereknek.

Kubatov örült a győzelemnek
Kubatov örült a győzelemnek (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Kubatov üzenete

„Azt szeretném még megköszönni a szurkolóinknak, hogy nemcsak a B-közép, hanem ahogyan meg volt beszélve, az oldal lelátó is egyszerre szurkolt. Olyan hangulat volt, hogy itt nem tud más csapat nyerni. Egy fantasztikus aréna hangulat.

Gyakorlatilag agyonnyomtuk őket. Na, hajrá, Fradi!”


A zöld-fehérekre az Európa-liga következő fordulójában hazai pályán a görög Panathinaikosz vár, míg az utolsóban az angol Nottingham Foresthez látogatnak.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

