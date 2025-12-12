„Gyakorlatilag agyonnyomtuk őket” – Kubatov Gábor ezt egy ideig nem fogja elfelejteni

„A Ferencváros lakmározhatott a Rangersből” – a skótok inkább Magyarországon hagynák a védőiket
Megpecsételődött a sorsuk.
Üzent a Fradi elnöke. Kubatov Gábor nagyon örült a győzelemnek.
Ahogyan arról beszámoltunk, csütörtökön a Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 2–1-re legyőzte a skót Rangerst a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 6. fordulójában, és ezzel már biztosan továbbjutott. A mérkőzés után az FTC elnöke, Kubatov Gábor köszönetet mondott a kilátogató drukkereknek.
„Azt szeretném még megköszönni a szurkolóinknak, hogy nemcsak a B-közép, hanem ahogyan meg volt beszélve, az oldal lelátó is egyszerre szurkolt. Olyan hangulat volt, hogy itt nem tud más csapat nyerni. Egy fantasztikus aréna hangulat.
Gyakorlatilag agyonnyomtuk őket. Na, hajrá, Fradi!”
A zöld-fehérekre az Európa-liga következő fordulójában hazai pályán a görög Panathinaikosz vár, míg az utolsóban az angol Nottingham Foresthez látogatnak.
Arról is beszélt, hogy először miért Robbie Keane-hez szaladt oda a végén.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA