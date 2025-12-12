„A Ferencváros lakmározhatott a Rangersből” – a skótok inkább Magyarországon hagynák a védőiket

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 2–1-re legyőzte a skót Rangerst a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 6. fordulójában. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a Fradi már biztosan továbbjutott, míg a skót együttes az alapszakasz után búcsúzik a sorozattól.

Hiába vezetett Miovszki góljával a Rangers, pont nélkül távozott a Groupama Arénából (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Ahogyan felvezetőnkben is írtuk, elég kaotikus a helyzet a Rangers körül. A klubot a nyáron egy amerikai konzorcium vásárolta meg, az új tulajdonosok pedig rengeteg pénzt költöttek játékosokra, több mint harmincmillió fontot, de rossz döntéseket hoztak. A sok pénz ellenére a gárda most rosszabb állapotban van, mint a legutóbbi idényben, a nyáron érkezett vezetőedzőt már októberben kirúgták, ahogyan azóta a sportigazgatót és a klub vezérigazgatóját is. Az új trénerrel azonban nem ment rosszul a csapatnak, a Fradi elleni meccsre például úgy érkezett meg, hogy hat tétmérkőzésen veretlen volt. A Rangers rá is ijesztett az FTC-re, de végül kikapott, és ezzel végleg elúszott a továbbjutása.