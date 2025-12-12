„A Ferencváros lakmározhatott a Rangersből” – a skótok inkább Magyarországon hagynák a védőiket

Tovább tart a Fradi-varázs – ezt jelentette a magyar csapat újabb nagy sikere
A továbbjutás már megvan.
Megpecsételődött a skót csapat sorsa. A Ferencváros győzelmével a Rangers már nem juthat tovább. Reakciók!
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 2–1-re legyőzte a skót Rangerst a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz 6. fordulójában. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a Fradi már biztosan továbbjutott, míg a skót együttes az alapszakasz után búcsúzik a sorozattól.
Ahogyan felvezetőnkben is írtuk, elég kaotikus a helyzet a Rangers körül. A klubot a nyáron egy amerikai konzorcium vásárolta meg, az új tulajdonosok pedig rengeteg pénzt költöttek játékosokra, több mint harmincmillió fontot, de rossz döntéseket hoztak. A sok pénz ellenére a gárda most rosszabb állapotban van, mint a legutóbbi idényben, a nyáron érkezett vezetőedzőt már októberben kirúgták, ahogyan azóta a sportigazgatót és a klub vezérigazgatóját is. Az új trénerrel azonban nem ment rosszul a csapatnak, a Fradi elleni meccsre például úgy érkezett meg, hogy hat tétmérkőzésen veretlen volt. A Rangers rá is ijesztett az FTC-re, de végül kikapott, és ezzel végleg elúszott a továbbjutása.
„A Ferencvárostól elszenvedett vereség miatt újabb csalódás érte a Rangerst az Európa-ligában” – számolt be a skót The Herald. A gárda hat találkozó után csupán egyetlen ponttal a 33. helyen áll, és nem maradt már esélye a legjobb 24-be való kerülésre.
A The Scottish Sun úgy fogalmazott, hogy
Röhl legénysége búcsúzott Európától, a Celtic-hős Robbie Keane nevet a végén”.
A cikkben aztán Andy Devlin sportújságíró részletesen elemzett. Azt írta, hogy minden adott volt ahhoz, hogy a vendégek felpörögjenek, hiszen a Ferencvárosnak Celtichez hasonlító meze van, valamint Robbie Keane személye is tüzelhette őket. Még össze is álltak a kezdés előtt bíztatni egymást, de ez sem volt elég ahhoz, hogy jó eredménnyel távozzanak.
Arról is szó esett, hogy az év ezen időszakában sok turista érkezik Magyarországra, akik – mint fogalmazott – a Vörösmarty téren nézelődve igyekeznek beszerezni az utolsó pillanatos ajándékokat, de a Rangers-szurkolók látván, hogy sokkal jobb játékot bemutatva kiengedik a vezetést és a mérkőzést a kezükből, inkább forralt bor után kutatnak. A szomorú valóság pedig az, hogy már karácsony előtt nem maradt tétje az utolsó két összecsapásnak.
A Fradiról az olvasható, hogy már több európai vadat is elfogyasztott, és most
a Ferencváros és a fanatikus szurkolói is lakmározhatott a Rangersből”.
Hozzátéve, hogy ez még akkor is igaz, ha a győzelemig rögös út vezetett, hiszen Bojan Miovszki révén még a vendégek vezettek.
„Mi ez, ha nem bírói tévedés?”
A Sky Sports cikke a vendégek gyenge védekezésére hívta fel a figyelmet. Alison Conroy sportújságíró szerint a Rangers számára az elmúlt években az európai kupák a menedéket jelentették, mert hazájában csak küszködött. Az elmúlt hat idényben ötször is bejutott az El egyenes kieséses szakaszába (2022-ben a döntőig menetelt), de most már csak a büszkeségéért játszhat. Hozzátette, hogy a két belső védő sérülések miatti kényszerből került be a kezdőbe, a gárda pedig a védekezés során sokszor gyengén muzsikált és önbizalomhiányos volt.
A vendégdrukkerek is kiemelték a gyatra védekezést.
„A védelmünkre fizettünk rá.”
„Őszintén remélem, hogy a játékosok megtérítik a szurkolóknak az utazást.”
„A két legrosszabb belső védő, akit valaha láttam a Rangersben.”
„Ez volt a legrosszabb nyári átigazolási időszak a klub történetében.”
„Hagyják ott Magyarországon azt a két »belső védőt»”!
„Az egyetlen csapat, amely ma zöld-fehérben nyerni tudott. Haha” – utalt ezzel a szurkoló arra, hogy később a Celtic is kikapott, méghozzá hazai pályán 3–0-ra az AS Romától.
A Fradira legközelebb rangadó vár, az NB I-ben vasárnap a Debrecent fogadja, míg a Rangers hétfőn a Hiberniant látja vendégül.
A zöld-fehérekre az Európa-ligában
