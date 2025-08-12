„Nincs optimális állapotban” – panaszkodnak a bolgárok a Ferencváros–Ludogorec előtt

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, múlt szerdán gól nélküli döntetlenre végzett a Ferencvárosi Torna Club Bulgáriában, a Ludogorec vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörének első mérkőzésén. A visszavágót kedden 20.15-től rendezik a Groupama Arénában. Utóbbi gyepe azonban nincs megfelelő állapotban a bolgár gong.bg szerint – szúrta ki a Csakfoci.

A cikk azt írja,

problémás a pálya, a játéktér nincs optimális állapotban, a hazaiak továbbra is kisebb nehézségekkel küzdenek a gyep karbantartását illetően.

A vendégek vezetőedzője, Rui Mota úgy fogalmazott a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy „kész tervük van, mert tudják, hol sebezhető az ellenfél.” A portugál szakember úgy véli, a múlt heti találkozó tapasztalatait felhasználva el tudják kerülni, hogy ezúttal alárendelt szerepbe kerüljenek, ahogy a razgradi első félidőben. „Minden eshetőségre felkészültünk, de nem a mi mentalitásunk döntetlenre játszani” – folytatta, majd megerősítette, hogy szeretnék rendes játékidőben kiharcolni a győzelmet, nem pedig tizenegyesekkel továbbjutni.