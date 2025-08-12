Ft
Fradi BL Bulgária Bajnokok Ligája Ludogorec Ferencváros Groupama Aréna FTC

„Nincs optimális állapotban” – panaszkodnak a bolgárok a Ferencváros–Ludogorec előtt

2025. augusztus 12. 12:26

A bolgár sajtóban megjelent cikk szerint problémás a Groupama Aréna pályája, a játéktér nincs optimális állapotban a kedd esti BL-selejtezőt megelőzően, és a hazaiak továbbra is kisebb nehézségekkel küzdenek a gyep karbantartását illetően.

2025. augusztus 12. 12:26
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, múlt szerdán gól nélküli döntetlenre végzett a Ferencvárosi Torna Club Bulgáriában, a Ludogorec vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörének első mérkőzésén. A visszavágót kedden 20.15-től rendezik a Groupama Arénában. Utóbbi gyepe azonban nincs megfelelő állapotban a bolgár gong.bg szerint – szúrta ki a Csakfoci. 

A cikk azt írja, 

problémás a pálya, a játéktér nincs optimális állapotban, a hazaiak továbbra is kisebb nehézségekkel küzdenek a gyep karbantartását illetően.

A vendégek vezetőedzője, Rui Mota úgy fogalmazott a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy kész tervük van, mert tudják, hol sebezhető az ellenfél.” A portugál szakember úgy véli, a múlt heti találkozó tapasztalatait felhasználva el tudják kerülni, hogy ezúttal alárendelt szerepbe kerüljenek, ahogy a razgradi első félidőben. „Minden eshetőségre felkészültünk, de nem a mi mentalitásunk döntetlenre játszani” – folytatta, majd megerősítette, hogy szeretnék rendes játékidőben kiharcolni a győzelmet, nem pedig tizenegyesekkel továbbjutni. 

Az FTC–Ludogorec BL-selejtező győztese a bajnoki ágon az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párharcának továbbjutójával játszhat a playoffban. Amennyiben a zöld-fehérek alulmaradnak a bolgár bajnokkal szemben, úgy az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában folytatják, és ott is kiemeltek lesznek. A sors fintora, hogy az El-ben is a Shkëndija és a Qarabag párharcából kapnak ellenfelet, vagyis e kettő együttes közül az egyikkel biztosan megmérkőznek a folytatásban.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

cutcopy
2025. augusztus 12. 13:12
És a labda sem elég gömbölyű..
2
Reszelő Aladár
2025. augusztus 12. 12:54
Az ilyen címekből lesz a FOS-ban a "játékra alkalmatlan" minősítés, amitől már csak 1 mondat a stadionozás.
2
