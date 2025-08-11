„Kész tervünk van” – a Ludogorec edzőjét a Fradi és a telt házas Groupama Aréna sem rémiszti meg

Rui Mota vezetőedző szerint kielemezték a 0–0-s döntetlennel végződött első felvonást, így immár jobban fel tudtak készülni a magyar bajnok elleni, keddi visszavágóra.

„Kész tervünk van, mert tudjuk, hogy hol sérülékeny az ellenfelünk – jelentette ki az MTI érdeklődésére a hétfői sajtótájékoztatón a portugál szakember, aki szerint a múlt heti találkozó tapasztalatait felhasználva el tudják kerülni, hogy alárendelt szerepbe kerüljenek, ahogy a razgradi első félidőben. – Minden eshetőségre felkészültünk, de nem a mi mentalitásunk döntetlenre játszani.”

A 46 éves tréner abban bízik, hogy a várható telt ház pozitívan hat a tanítványaira, illetve kifejtette, csakis azzal foglalkoznak, amit kontrollálni tudnak, éppen ezért a két csapat közös múltjával nem. A Ferencváros hat éve kettős győzelemmel lépett tovább a BL-selejtezőben (2–1, 3–2), majd ugyanabban a szezonban az Európa-liga csoportkörében újra összekerült a két gárda, akkor a bolgárok négy pontot gyűjtöttek (a Groupama Arénában 3–0-ra nyertek, Bulgáriában pedig 1–1-es döntetlen született).

A 2019-es meccsekkel nem, csak a holnapival foglalkozunk, a mában élünk. De persze szívesen elfogadnám megint az akkori nulla–hármat. A cél olyan messzire jutni a BL-selejtezőben, amennyire csak lehet, remélhetőleg ez a főtáblát jelenti majd

– mondta Rui Mota.