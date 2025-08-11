„Kész tervünk van” – a Ludogorec edzőjét a Fradi és a telt házas Groupama Aréna sem rémiszti meg

„Ez nem büntetés” – David Beckhammel példálózott Robbie Keane a Ludogorec elleni visszavágó előtt
„Tiszteljük az ellenfelet, úgyhogy én nem jelenteném ki, hogy a Fradi jobb csapat a Ludogorecnél.”
Az első meccs tanulságai alapján a bolgár Ludogorecnél bíznak a továbbjutásban a Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.
Rui Mota vezetőedző szerint kielemezték a 0–0-s döntetlennel végződött első felvonást, így immár jobban fel tudtak készülni a magyar bajnok elleni, keddi visszavágóra.
„Kész tervünk van, mert tudjuk, hogy hol sérülékeny az ellenfelünk – jelentette ki az MTI érdeklődésére a hétfői sajtótájékoztatón a portugál szakember, aki szerint a múlt heti találkozó tapasztalatait felhasználva el tudják kerülni, hogy alárendelt szerepbe kerüljenek, ahogy a razgradi első félidőben. – Minden eshetőségre felkészültünk, de nem a mi mentalitásunk döntetlenre játszani.”
A 46 éves tréner abban bízik, hogy a várható telt ház pozitívan hat a tanítványaira, illetve kifejtette, csakis azzal foglalkoznak, amit kontrollálni tudnak, éppen ezért a két csapat közös múltjával nem. A Ferencváros hat éve kettős győzelemmel lépett tovább a BL-selejtezőben (2–1, 3–2), majd ugyanabban a szezonban az Európa-liga csoportkörében újra összekerült a két gárda, akkor a bolgárok négy pontot gyűjtöttek (a Groupama Arénában 3–0-ra nyertek, Bulgáriában pedig 1–1-es döntetlen született).
A 2019-es meccsekkel nem, csak a holnapival foglalkozunk, a mában élünk. De persze szívesen elfogadnám megint az akkori nulla–hármat. A cél olyan messzire jutni a BL-selejtezőben, amennyire csak lehet, remélhetőleg ez a főtáblát jelenti majd
– mondta Rui Mota.
Ezt is ajánljuk a témában
„Tiszteljük az ellenfelet, úgyhogy én nem jelenteném ki, hogy a Fradi jobb csapat a Ludogorecnél.”
A játékosok részéről Filip Kaloc az MTI-nek arról beszélt, hogy mindkét gárdának ötven százalék esélye van a továbbjutás kiharcolására, de hisz a saját csapatában, mert szerinte az első meccs tapasztalatait felhasználva ezúttal nagyobb esélyük lehet győzni. Kiemelte, már múlt szerdán is sikerült reagálniuk arra, hogy az első félidőben jobb volt a Ferencváros, mert a másodikban kiegyenlítődött a játék.
„A rendes játékidőben szeretnénk nyerni, de a futballban bármi előfordulhat, így az sem zavarna, ha tizenegyesekkel jutnánk a következő körbe, az ugyanúgy győzelemmel érne fel” – mondta a cseh középpályás, aki kifejtette, minden játékos álma a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepelni, ehhez pedig nagyon jó riválisokat kell legyőzni.
A párharc továbbjutója az azeri Qarabag vagy az északmacedón Skendija együttesével játszik a főtáblára jutásért. Az ugyancsak kedden rendezendő visszavágót az azeri együttes az Észak-Macedóniában szerzett 1–0-s előnnyel kezdi. A Ferencváros–Ludogorec párharc vesztese átkerült az Európa-liga rájátszásába, és az azeri–északmacedón párharc alulmaradójával játszik a második számú európai kupasorozat selejtezőjének negyedik, utolsó körében.
A Groupama Arénában kedden 20.15-kor kezdődő BL-selejtezőt az M4 Sport élőben közvetíti.
Ezt is ajánljuk a témában
Az FTC elnöke örül neki, hogy újra a zöld-fehérek vezetik a magyar bajnoki tabellát, de a gondolatai már a Ludogorec elleni BL-selejtező körül forognak.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: fradi.hu