Kubatov Gábornak jól indult a hete – kérdés, kedden hogyan folytatódik

„Ez nem büntetés” – David Beckhammel példálózott Robbie Keane a Ludogorec elleni visszavágó előtt
„Tiszteljük az ellenfelet, úgyhogy én nem jelenteném ki, hogy a Fradi jobb csapat a Ludogorecnél.”
Az FTC elnöke örül neki, hogy újra a zöld-fehérek vezetik a magyar bajnoki tabellát, de a gondolatai már a Ludogorec elleni BL-selejtező körül forognak.
A Ferencváros labdarúgócsapata szombaton 4–1-re nyert a Nyíregyháza vendégeként az NB I harmadik fordulójában, így a Kisvárdától vereséget szenvedő Puskás Akadémiát, valamint – jobb gólkülönbségének köszönhetően – az Újpesten „csak” egygólos győzelmet arató Paksot is megelőzte a tabellán, és ebben az idényben először állt az élre.
Kubatov Gábor, az FTC elnöke erre a tényre hívta fel a figyelmet a hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében.
Jól indul a hét”
– posztolta egy kacsintós emoji kíséretében a klub első embere.
A politikus-sportvezető azóta már egy újabb bejegyzéssel jelentkezett, amelyben a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóját harangozta be.
„Minden erőnkre szükség lesz! Ott találkozunk!” – hirdette Kubatov az összecsapást, amelyet kedden 20.15 órától játszanak a Groupama Arénában. A párharc első mérkőzése múlt szerdán gól nélküli döntetlennel zárult.
