Kubatov Gábornak jól indult a hete – kérdés, kedden hogyan folytatódik

A Ferencváros labdarúgócsapata szombaton 4–1-re nyert a Nyíregyháza vendégeként az NB I harmadik fordulójában, így a Kisvárdától vereséget szenvedő Puskás Akadémiát, valamint – jobb gólkülönbségének köszönhetően – az Újpesten „csak” egygólos győzelmet arató Paksot is megelőzte a tabellán, és ebben az idényben először állt az élre.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke erre a tényre hívta fel a figyelmet a hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében.

Jól indul a hét”

– posztolta egy kacsintós emoji kíséretében a klub első embere.

A politikus-sportvezető azóta már egy újabb bejegyzéssel jelentkezett, amelyben a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóját harangozta be.