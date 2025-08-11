Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Labdarúgó NB I Kubatov Gábor Ferencváros FTC

Kubatov Gábornak jól indult a hete – kérdés, kedden hogyan folytatódik

2025. augusztus 11. 17:14

Az FTC elnöke örül neki, hogy újra a zöld-fehérek vezetik a magyar bajnoki tabellát, de a gondolatai már a Ludogorec elleni BL-selejtező körül forognak.

2025. augusztus 11. 17:14
null

A Ferencváros labdarúgócsapata szombaton 4–1-re nyert a Nyíregyháza vendégeként az NB I harmadik fordulójában, így a Kisvárdától vereséget szenvedő Puskás Akadémiát, valamint – jobb gólkülönbségének köszönhetően – az Újpesten „csak” egygólos győzelmet arató Paksot is megelőzte a tabellán, és ebben az idényben először állt az élre.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke erre a tényre hívta fel a figyelmet a hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében.

Jól indul a hét”

– posztolta egy kacsintós emoji kíséretében a klub első embere.

 

A politikus-sportvezető azóta már egy újabb bejegyzéssel jelentkezett, amelyben a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóját harangozta be.

Ezt is ajánljuk a témában

„Minden erőnkre szükség lesz! Ott találkozunk!” – hirdette Kubatov az összecsapást, amelyet kedden 20.15 órától játszanak a Groupama Arénában. A párharc első mérkőzése múlt szerdán gól nélküli döntetlennel zárult.

 

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. augusztus 11. 18:22
Pityinger egyre jobban teljesít, megkaphatná a Fradit. Még az MLSZ-l is szót érthetne.
Válasz erre
0
0
szopomfidesznagyfaszat
2025. augusztus 11. 17:55
SZOPOMFIDESZNAGYFASZAT2026GLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGLAG
Válasz erre
1
0
nyuszilaci
2025. augusztus 11. 17:46
Ócska autónepper...😱
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!