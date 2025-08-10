Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Puskás Akadémia eto zte Kisvárda FC NB I

Az újonc megfricskázta a listavezetőt és a válogatott kapust, hiába utaztak a felcsútiak az ukrán határig (VIDEÓ)

2025. augusztus 10. 20:24

Az AIK elleni Kl-selejtező visszavágójára készülő ETO egy pontot szerzett a ZTE otthonában.

2025. augusztus 10. 20:24
null

Az újonc Kisvárda 2–1-re legyőzte vasárnap a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga (NB I) harmadik fordulójában. A legutóbb ezüstérmes felcsútiak vereségével már nincs százszázalékos csapat az élvonalban, míg a hazaiak megszerezték az első sikerüket.

A mérkőzés eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, a csapatok vezettek ígéretes támadásokat, de a védelmek stabilnak bizonyultak, ezért egyik kapusnak sem kellett igazán nagyot védenie. A játékrész derekához közeledve a vezetést a hazaiak szerezték meg az élvonalban debütáló Chlumecky fejesével.

A Kisvárda azonban nem sokáig örülhetett, mert bár Popovich kivédte Favorov – videobíró segítségével megítélt – büntetőjét, azonban a tizenegyest elhibázó játékos egy perccel később javított, amikor egy szögletből a kisvárdai kapuba fejelt.

A felcsútiak frissen igazolt játékosát, Kern Martint sérülés miatt le kellett cserélni, de ami ennél is nagyobb problémát jelentett a vendégek számára, hogy közvetlenül a szünet előtt az újonc ismét előnybe került.

A második félidő hatalmas kisvárdai lehetőséggel indult, de Molnár két méterről a keresztléc fölé lőtt. A hazaiak kezdeti fölénye után ismét kiegyenlítetté vált a játék, ebben a periódusban a felcsútiak előtt adódott a legnagyobb helyzet, amikor Dárdai közeli próbálkozását hatalmas bravúrral védte Popovich.

Ezt is ajánljuk a témában

Az idő múlásával egyre nagyobb fölénybe került az egyenlítésért támadó Puskás Akadémia, de a Kisvárda szervezetten védekezett, sőt egy szöglet után Chlumecky hagyott ki egy óriási lehetőséget. A hajrában a vendégek beszorították a hazaiakat, Popovich viszont egy újabb bravúrral megőrizte számukra a minimális előnyt, így első sikerüket ünnepelhették a szabolcsiak.

A felcsútiak hiába tették meg a hosszú utat az ukrán határig, pont nélkül maradtak – még a csapatban most debütáló válogatott kapus, Szappanos Péter sem tudott segíteni.

NB I, 3. forduló:
Kisvárda–Puskás Akadémia FC 2–1 (2–1)
gólszerzők: Chlumecky (20.), Molnár (45+4.), illetve Favorov (26.)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A kisvárdai találkozóval párhuzamosan a Győr a hajrában szerzett góllal 1–1-es döntetlent ért el a Zalaegerszeg vendégeként, ezzel mindkét együttes nyeretlen, egyúttal veretlen maradt. A győriek csütörtökön fogadják az AIK Stockholmot a Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján.

Kifejezetten jó iramban kezdődött a találkozó, melynek első negyedórájában mindkét együttes veszélyeztetett, ám gólt nem szerzett. Alig húsz perc elteltével aztán büntetőhöz jutott a hazai csapat – melyet Erdős játékvezető a VAR segítségével ítélt meg –, amelyet Skribek magabiztosan értékesített. A folytatásban a hazaiak átadták a területet a vendégeknek, akik meddő fölénybe kerültek, igazán veszélyes támadást nem tudták vezetni, ellentétben a többször jól kontrázó házigazdával.

Fordulás után is a zalaiaknak voltak nagyobb helyzeteik, ám nem tudták növelni előnyüket, a győriek pedig fokozatosan növelték fölényüket.

Fáradozásaiknak a 81. percben lett meg az eredménye, sőt a ráadásban egy pillanatra úgy tűnt, a győzelmet is megszerezhetik, ám góljukat les miatt érvénytelenítették.

Így pedig mindkét csapatnak meg kellett elégednie az egy ponttal, ahogy az első két fordulóban is.

NB I, 3. forduló:
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr 1–1 (1–0)
gólszerzők: Skribek (20., 11-esből), illetve (Huszár, 81.)

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: Facebook/Kisvárda FC

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!