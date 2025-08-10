Az újonc megfricskázta a listavezetőt és a válogatott kapust, hiába utaztak a felcsútiak az ukrán határig (VIDEÓ)

Dárdai álomszerű ollózással egyenlített, győzelemmel vigasztalódtak a felcsútiak (VIDEÓ)
A Puskás Akadémia a hajrában tudott fordítani hazai pályán a Nyíregyháza ellen.
Az AIK elleni Kl-selejtező visszavágójára készülő ETO egy pontot szerzett a ZTE otthonában.
Az újonc Kisvárda 2–1-re legyőzte vasárnap a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga (NB I) harmadik fordulójában. A legutóbb ezüstérmes felcsútiak vereségével már nincs százszázalékos csapat az élvonalban, míg a hazaiak megszerezték az első sikerüket.
A mérkőzés eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, a csapatok vezettek ígéretes támadásokat, de a védelmek stabilnak bizonyultak, ezért egyik kapusnak sem kellett igazán nagyot védenie. A játékrész derekához közeledve a vezetést a hazaiak szerezték meg az élvonalban debütáló Chlumecky fejesével.
A Kisvárda azonban nem sokáig örülhetett, mert bár Popovich kivédte Favorov – videobíró segítségével megítélt – büntetőjét, azonban a tizenegyest elhibázó játékos egy perccel később javított, amikor egy szögletből a kisvárdai kapuba fejelt.
A felcsútiak frissen igazolt játékosát, Kern Martint sérülés miatt le kellett cserélni, de ami ennél is nagyobb problémát jelentett a vendégek számára, hogy közvetlenül a szünet előtt az újonc ismét előnybe került.
A második félidő hatalmas kisvárdai lehetőséggel indult, de Molnár két méterről a keresztléc fölé lőtt. A hazaiak kezdeti fölénye után ismét kiegyenlítetté vált a játék, ebben a periódusban a felcsútiak előtt adódott a legnagyobb helyzet, amikor Dárdai közeli próbálkozását hatalmas bravúrral védte Popovich.
Az idő múlásával egyre nagyobb fölénybe került az egyenlítésért támadó Puskás Akadémia, de a Kisvárda szervezetten védekezett, sőt egy szöglet után Chlumecky hagyott ki egy óriási lehetőséget. A hajrában a vendégek beszorították a hazaiakat, Popovich viszont egy újabb bravúrral megőrizte számukra a minimális előnyt, így első sikerüket ünnepelhették a szabolcsiak.
A felcsútiak hiába tették meg a hosszú utat az ukrán határig, pont nélkül maradtak – még a csapatban most debütáló válogatott kapus, Szappanos Péter sem tudott segíteni.
NB I, 3. forduló:
Kisvárda–Puskás Akadémia FC 2–1 (2–1)
gólszerzők: Chlumecky (20.), Molnár (45+4.), illetve Favorov (26.)
A kisvárdai találkozóval párhuzamosan a Győr a hajrában szerzett góllal 1–1-es döntetlent ért el a Zalaegerszeg vendégeként, ezzel mindkét együttes nyeretlen, egyúttal veretlen maradt. A győriek csütörtökön fogadják az AIK Stockholmot a Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján.
Kifejezetten jó iramban kezdődött a találkozó, melynek első negyedórájában mindkét együttes veszélyeztetett, ám gólt nem szerzett. Alig húsz perc elteltével aztán büntetőhöz jutott a hazai csapat – melyet Erdős játékvezető a VAR segítségével ítélt meg –, amelyet Skribek magabiztosan értékesített. A folytatásban a hazaiak átadták a területet a vendégeknek, akik meddő fölénybe kerültek, igazán veszélyes támadást nem tudták vezetni, ellentétben a többször jól kontrázó házigazdával.
Fordulás után is a zalaiaknak voltak nagyobb helyzeteik, ám nem tudták növelni előnyüket, a győriek pedig fokozatosan növelték fölényüket.
Fáradozásaiknak a 81. percben lett meg az eredménye, sőt a ráadásban egy pillanatra úgy tűnt, a győzelmet is megszerezhetik, ám góljukat les miatt érvénytelenítették.
Így pedig mindkét csapatnak meg kellett elégednie az egy ponttal, ahogy az első két fordulóban is.
NB I, 3. forduló:
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr 1–1 (1–0)
gólszerzők: Skribek (20., 11-esből), illetve (Huszár, 81.)
