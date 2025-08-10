Az újonc megfricskázta a listavezetőt és a válogatott kapust, hiába utaztak a felcsútiak az ukrán határig (VIDEÓ)

Az újonc Kisvárda 2–1-re legyőzte vasárnap a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga (NB I) harmadik fordulójában. A legutóbb ezüstérmes felcsútiak vereségével már nincs százszázalékos csapat az élvonalban, míg a hazaiak megszerezték az első sikerüket.

A mérkőzés eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, a csapatok vezettek ígéretes támadásokat, de a védelmek stabilnak bizonyultak, ezért egyik kapusnak sem kellett igazán nagyot védenie. A játékrész derekához közeledve a vezetést a hazaiak szerezték meg az élvonalban debütáló Chlumecky fejesével.

A Kisvárda azonban nem sokáig örülhetett, mert bár Popovich kivédte Favorov – videobíró segítségével megítélt – büntetőjét, azonban a tizenegyest elhibázó játékos egy perccel később javított, amikor egy szögletből a kisvárdai kapuba fejelt.

A felcsútiak frissen igazolt játékosát, Kern Martint sérülés miatt le kellett cserélni, de ami ennél is nagyobb problémát jelentett a vendégek számára, hogy közvetlenül a szünet előtt az újonc ismét előnybe került.

A második félidő hatalmas kisvárdai lehetőséggel indult, de Molnár két méterről a keresztléc fölé lőtt. A hazaiak kezdeti fölénye után ismét kiegyenlítetté vált a játék, ebben a periódusban a felcsútiak előtt adódott a legnagyobb helyzet, amikor Dárdai közeli próbálkozását hatalmas bravúrral védte Popovich.