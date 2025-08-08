Miközben egy belépőn csámcsognak a svédek, egy kulcspillanatról mélyen hallgatnak (VIDEÓ)

Negyedórával a vége előtt, még kétgólos hátrányban a győri Miljan Krpics csúszott oda az ellenfélnek nyújtott lábbal, ám nagy szerencséjére megúszta a lapot, Mads Thycosen pedig a súlyos sérülést, ám a svédek azóta is sűrűn emlegetik az esetet. Azt már kevésbé, ami a 85. percben történt: Csinger beadása után Benbouali készített le Ourónak, aki 12 méterről lőtt, míg a hazaiak védője, Sotirios Papagiannopoulos blokkolt, ám rendkívül gyanús körülmények között.

A felvételek tanúsága szerint a tizenhatoson belül a rutinos védő kezére pattant a labda, a VAR-szoba azonban nem jelzett a játékvezetőnek.

Az eset itt nézhető vissza az M4 Sport felvételén.

Az ETO FC–AIK Stockholm visszavágót jövő hét csütörtökön 19 órától rendezik Győrött.