Miközben egy belépőn csámcsognak a svédek, egy kulcspillanatról mélyen hallgatnak (VIDEÓ)

Remekül helytállt Stockholmban, messze nem reménytelen az ETO helyzete a Kl-visszavágó előtt!
Vitális Milán nagyon fontos gólt szerzett.
A tizenegyes jelentősen befolyásolhatta volna a végeredményt.
Mint arról beszámoltunk, 2–1-es vereséget szenvedett a svéd AIK otthonában az ETO FC Győr labdarúgócsapata a Konferencia-liga-selejtező első mérkőzésén. Két könnyen kapott góllal hamar dupla hátrányba került a kisalföldi gárda, de a szünet után feljavult a győri játék, majd a második félidő hajrájában Vitális Milán betalált a svédeknek, így az ETO visszajött a párharcba. VIDEÓ ITT!
Ezt is ajánljuk a témában
Vitális Milán nagyon fontos gólt szerzett.
Negyedórával a vége előtt, még kétgólos hátrányban a győri Miljan Krpics csúszott oda az ellenfélnek nyújtott lábbal, ám nagy szerencséjére megúszta a lapot, Mads Thycosen pedig a súlyos sérülést, ám a svédek azóta is sűrűn emlegetik az esetet. Azt már kevésbé, ami a 85. percben történt: Csinger beadása után Benbouali készített le Ourónak, aki 12 méterről lőtt, míg a hazaiak védője, Sotirios Papagiannopoulos blokkolt, ám rendkívül gyanús körülmények között.
A felvételek tanúsága szerint a tizenhatoson belül a rutinos védő kezére pattant a labda, a VAR-szoba azonban nem jelzett a játékvezetőnek.
Az eset itt nézhető vissza az M4 Sport felvételén.
Az ETO FC–AIK Stockholm visszavágót jövő hét csütörtökön 19 órától rendezik Győrött.
Ezt is ajánljuk a témában
„Európai meccseken ez még belefér.”
Fotó: Facebook/ETO FC