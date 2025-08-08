Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
győr AIK Konferencia-liga

Miközben egy belépőn csámcsognak a svédek, egy kulcspillanatról mélyen hallgatnak (VIDEÓ)

2025. augusztus 08. 18:52

A tizenegyes jelentősen befolyásolhatta volna a végeredményt.

2025. augusztus 08. 18:52
null

Mint arról beszámoltunk, 2–1-es vereséget szenvedett a svéd AIK otthonában az ETO FC Győr labdarúgócsapata a Konferencia-liga-selejtező első mérkőzésén. Két könnyen kapott góllal hamar dupla hátrányba került a kisalföldi gárda, de a szünet után feljavult a győri játék, majd a második félidő hajrájában Vitális Milán betalált a svédeknek, így az ETO visszajött a párharcba. VIDEÓ ITT!

Ezt is ajánljuk a témában

Negyedórával a vége előtt, még kétgólos hátrányban a győri Miljan Krpics csúszott oda az ellenfélnek nyújtott lábbal, ám nagy szerencséjére megúszta a lapot, Mads Thycosen pedig a súlyos sérülést, ám a svédek azóta is sűrűn emlegetik az esetet. Azt már kevésbé, ami a 85. percben történt: Csinger beadása után Benbouali készített le Ourónak, aki 12 méterről lőtt, míg a hazaiak védője, Sotirios Papagiannopoulos blokkolt, ám rendkívül gyanús körülmények között.

A felvételek tanúsága szerint a tizenhatoson belül a rutinos védő kezére pattant a labda, a VAR-szoba azonban nem jelzett a játékvezetőnek.

Az eset itt nézhető vissza az M4 Sport felvételén.

Az ETO FC–AIK Stockholm visszavágót jövő hét csütörtökön 19 órától rendezik Győrött.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Facebook/ETO FC

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. augusztus 08. 18:58
Foci...
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. augusztus 08. 18:57
Örüljünk, hogy nem üzennek hadat, mert nem volt annyi buzi a magyar csapatban, amennyi sztenderd érték a svédeknél.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!