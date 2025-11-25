Kirúgta Győr baloldali polgármestere a botrányhős DK-s megbízottját – miután nem sikerült eltussolni az ügyét

A polgármester eltussolta volna az ügyet?
A Győr Plusz értesült arról is, hogy Farkas valóban megkérhette a polgármestert arra, hogy töröltesse el szabályosan kiszabott büntetését:
a lap úgy tudja, hogy a városvezetés egy tagja hivatalos emailben szólította fel a Városrendészet vezetőjét a Farkasra kirótt bírság eltörlésére.
A helyi médium az ügyben dr. Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető útján kereste Farkast és Pintér polgármestert kérdésekkel, választ azonban nem kaptak – Pintér viszont ugyanazon a napon, néhány órával a Győr Plusz kérdéseinek beérkezése után a Facebookon közölte, hogy egy hónappal a történtek után kirúgja Farkast, mielőtt az ügyet a Győr Plusz nyilvánosságra hozta volna.
Az ügyben közleményt adott ki a Fidesz-KDNP győri frakciója is. Azt írják: „A város nem működik megfelelően: közlekedni egyre nehezebb, parkolni szinte lehetetlen. Ahelyett, hogy a városvezetés szakmai megoldásokat keresne, politikai alapon osztogat előjogokat és kedvezményeket. Ha pedig nem kapják meg, amit akarnak, fenyegetőznek, emberek kirúgásával riogatnak. Ez nem szakmai döntés, hanem hatalmi arrogancia.”