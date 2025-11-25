Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
győr Digitális Polgári Kör Farkas József parkolás Pintér Bence

Kirúgta Győr baloldali polgármestere a botrányhős DK-s megbízottját – miután nem sikerült eltussolni az ügyét

2025. november 25. 21:33

A helyi média információi szerint először töröltette volna a Városháza Farkas József bírságát, majd a nyilvánosság hatására meghátráltak.

2025. november 25. 21:33
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

„Tudomásomra jutott, hogy Farkas József polgármesteri megbízott szóváltásba keveredett a Városrendészet munkatársaival egy parkolási bírság kapcsán, amit jogtalannak ítélt meg. (...) A polgármesteri megbízott által tanúsított magatartás számomra elfogadhatatlan és méltatlan a megbízotti feladatok ellátásához, ezért megszüntettem megbízatását” – fogalmazott pénteki Facebook-posztjában Pintér Bence, Győr baloldali pártok támogatásával hatalomra jutott polgármestere. Ezzel akár le is zárulhatott volna Farkas József korábban DK-s, a tavalyi választáson az egyesült baloldal (MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum) közös listáján indult győri politikus esete, akit – miután mandátumot nem nyert – az MSZP-s Pollreisz Balázzsal és az LMP-s Jenei Ferenccel együtt maga mellé vett Pintér polgármesteri megbízottként.

Ám nem zárult le – sőt, most kezdődik csak igazán.

Mekkorát kell tekerni a Városrendészet nyakán?

Miközben ugyanis Farkast most, november végén mentették fel polgármesteri megbízotti tisztségéből, botránya október végén történt. A helyi közmédium, a Győr Plusz információi szerint Farkas egy hónappal ezelőtt, egy október végi rendezvény idején parkolt le a győri Herman Ottó utcában egy, a rendezvény résztvevői számára fenntartott parkolóhelyre. Az ott dolgozó Városrendészet rendészei a tilosban parkolás miatt ugyanúgy intézkedtek ellene, ahogy minden más szabálytalanul parkoló ellen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

A polgármesteri megbízott ugyanakkor ahelyett, hogy tudomásul vette volna a nem túl jelentős összegű parkolási bírságot, a Városrendészet szakmai vezetőjét, Miletics Mórt kezdte el azzal fenyegetni, hogy „akkorát teker a nyakán, mint az állat”, behívattatja a polgármesterhez, s eltörölteti a büntetést – tudta meg a helyi lap.

A polgármester eltussolta volna az ügyet?

Győr Plusz értesült arról is, hogy Farkas valóban megkérhette a polgármestert arra, hogy töröltesse el szabályosan kiszabott büntetését:

a lap úgy tudja, hogy a városvezetés egy tagja hivatalos emailben szólította fel a Városrendészet vezetőjét a Farkasra kirótt bírság eltörlésére.

A helyi médium az ügyben dr. Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető útján kereste Farkast és Pintér polgármestert kérdésekkel, választ azonban nem kaptak – Pintér viszont ugyanazon a napon, néhány órával a Győr Plusz kérdéseinek beérkezése után a Facebookon közölte, hogy egy hónappal a történtek után kirúgja Farkast, mielőtt az ügyet a Győr Plusz nyilvánosságra hozta volna.

Az ügyben közleményt adott ki a Fidesz-KDNP győri frakciója is. Azt írják: „A város nem működik megfelelően: közlekedni egyre nehezebb, parkolni szinte lehetetlen. Ahelyett, hogy a városvezetés szakmai megoldásokat keresne, politikai alapon osztogat előjogokat és kedvezményeket. Ha pedig nem kapják meg, amit akarnak, fenyegetőznek, emberek kirúgásával riogatnak. Ez nem szakmai döntés, hanem hatalmi arrogancia.” 

Nem az első parkolási botrány

A kormánypártok helyi, a városi közgyűlésben kétharmaddal rendelkező frakciója emlékeztetett arra is, hogy a Városrendészetet a városvezetés már korábban is politikai céljainak megfelelően használta. 

Kósa Roland, a Tisza Világ adatszivárgási botránya során tiszásként outolt győri alpolgármester a Digitális Polgári Körök győri háborúellenes gyűlésére érkezettekre kifejezetten „ráküldte” a Városrendészetet:

bár a győri városrendészek csak hétköznap 8-16 óra között kerékbilincselnek, a gyűlés helyszíne körül a zöldterületen parkolók autóinak kerékbilincselése érdekében az alpolgármester rendkívüli munkavégzés elrendelését kérte.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kisalföld/Csapó Balázs

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 25. 23:05
Szar és gödre.. Balos patkányok.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. november 25. 21:58
Diktátorium?!
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. november 25. 21:56
Jaj, a faszom már ebbe a szerencsétlen, moralizáló bábszínházba. Egyre inkább az a benyomásom, hogy a karizma és a teljesítmény helyére ez a kisfaszúság könyökli be magát és tele lesz a politikai élet sótlan, jellegtelen dogmaegyeztetett kreténekkel. Van a visszaélésnek az a szintje, amivel foglalkozni kell, de valahogyan a komolyan vehetőség szintjén kellene maradni, meg nyilván, egy dékásért sem kár.
Válasz erre
0
0
mondeos
2025. november 25. 21:52
Ez vár ránk, ha valami balszerencse folytán Szarosgatya megnyerné a választást jövőre.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!