Kirúgta Győr baloldali polgármestere a botrányhős DK-s megbízottját – miután nem sikerült eltussolni az ügyét

„Tudomásomra jutott, hogy Farkas József polgármesteri megbízott szóváltásba keveredett a Városrendészet munkatársaival egy parkolási bírság kapcsán, amit jogtalannak ítélt meg. (...) A polgármesteri megbízott által tanúsított magatartás számomra elfogadhatatlan és méltatlan a megbízotti feladatok ellátásához, ezért megszüntettem megbízatását” – fogalmazott pénteki Facebook-posztjában Pintér Bence, Győr baloldali pártok támogatásával hatalomra jutott polgármestere. Ezzel akár le is zárulhatott volna Farkas József korábban DK-s, a tavalyi választáson az egyesült baloldal (MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum) közös listáján indult győri politikus esete, akit – miután mandátumot nem nyert – az MSZP-s Pollreisz Balázzsal és az LMP-s Jenei Ferenccel együtt maga mellé vett Pintér polgármesteri megbízottként.

Ám nem zárult le – sőt, most kezdődik csak igazán.

Mekkorát kell tekerni a Városrendészet nyakán?

Miközben ugyanis Farkast most, november végén mentették fel polgármesteri megbízotti tisztségéből, botránya október végén történt. A helyi közmédium, a Győr Plusz információi szerint Farkas egy hónappal ezelőtt, egy október végi rendezvény idején parkolt le a győri Herman Ottó utcában egy, a rendezvény résztvevői számára fenntartott parkolóhelyre. Az ott dolgozó Városrendészet rendészei a tilosban parkolás miatt ugyanúgy intézkedtek ellene, ahogy minden más szabálytalanul parkoló ellen.