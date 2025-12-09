Ft
katonaszökevény Digitális Polgári Kör Kecskemét Magyar Péter Orbán Viktor Csiszár Jenő

Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve

2025. december 09. 05:51

Varga Ádám, a Patrióta kárpátaljai származású újságírója a tiszások szerint katonaszökevény.

2025. december 09. 05:51
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

A kecskeméti DPK-gyűlésen 27 év után visszatért az Apukám világa: Csiszár Jenő beszélgetett a kormányfővel. A színvonalas rendezvény hatalmas siker volt. A miniszterelnök és a DPK ismét nyomatékosan fellépett a háború ellen,  a béke mellett. Ahogy az lenni szokott, ezúttal is Magyar Péter loholt Orbán Viktor nyomában, és kellemetlenkedni próbált, ezért a Tisza tüntetését most is ugyanabba a városba szervezte, ahol a DPK-gyűlés volt.

Most sem jött be Magyar számítása, hatalmas bukta volt a kecskeméti rendezvénye. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére.

Addig, amíg a DPK egy emelkedett, szeretetteljes, a béke mellett kiálló eseményt rendezett, addig Magyar Péter szedett-vetett tüntetésén ismét tombolt a gyűlölet. Varga Ádám, a Patrióta ismert újságírója tiszásokat kérdezett meg, akik felháborító módon beszéltek vele. Azonban a legundorítóbb és egyben dermesztő mondatokat az egyik elvakult Magyar Péter-hívő mondta ki. A felajzott szimpatizáns azt mondta a kárpátajai származású jobboldali újságírónak, hogy ő katonaszökevény, és ahelyett, hogy itt képviseli a rossz ügyet, a gonosz hatalmat, harcolhatna a saját hazájáért, Ukrajnáért a háborúban.”

Nyitókép: Ennyire kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kecskeméten. Forrás: Bohár Dániel Facebook-oldala

Összesen 10 komment

Héja
2025. december 09. 08:50
A tiszások a józan ész és a hazaszeretet szökevényei. Pont.
zrx8
•••
2025. december 09. 08:33 Szerkesztve
Ennyi erővel a 444 és a Teletext firkászai is katonaszökevények, mert nem szolgálnak népük, Izrael hadseregében.
piramis-2
•••
2025. december 09. 08:33 Szerkesztve
"Varga Ádám, a Patrióta kárpátaljai származású újságírója a tiszások szerint katonaszökevény." Hmmm... Tényleg, csodálkoztok a Fidesz sorozatos 2/3-adain??? Elnézve a "gazdasági" programotokat, az erkölcsi hozzáállásotokat a világhoz, stb. stb.... Most 4/5-öt fog kapni a Fidesz.
makaó
2025. december 09. 08:05
Kár ezeknek a nyolcosztályos ( 4 első, 4 második ) barmoknak magyarázni, hogy mi a helyzet, úgysem értik.
