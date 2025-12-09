„A kecskeméti DPK-gyűlésen 27 év után visszatért az Apukám világa: Csiszár Jenő beszélgetett a kormányfővel. A színvonalas rendezvény hatalmas siker volt. A miniszterelnök és a DPK ismét nyomatékosan fellépett a háború ellen, a béke mellett. Ahogy az lenni szokott, ezúttal is Magyar Péter loholt Orbán Viktor nyomában, és kellemetlenkedni próbált, ezért a Tisza tüntetését most is ugyanabba a városba szervezte, ahol a DPK-gyűlés volt.

Most sem jött be Magyar számítása, hatalmas bukta volt a kecskeméti rendezvénye. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére.