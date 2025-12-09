ORBÁN VIKTOR teljes beszéde a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen (Videó!)
Orbán Viktor miniszterelnököt a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Csiszár Jenő kérdezte a magyar emberek beküldött kérdéseit is felhasználva.
Varga Ádám, a Patrióta kárpátaljai származású újságírója a tiszások szerint katonaszökevény.
„A kecskeméti DPK-gyűlésen 27 év után visszatért az Apukám világa: Csiszár Jenő beszélgetett a kormányfővel. A színvonalas rendezvény hatalmas siker volt. A miniszterelnök és a DPK ismét nyomatékosan fellépett a háború ellen, a béke mellett. Ahogy az lenni szokott, ezúttal is Magyar Péter loholt Orbán Viktor nyomában, és kellemetlenkedni próbált, ezért a Tisza tüntetését most is ugyanabba a városba szervezte, ahol a DPK-gyűlés volt.
Most sem jött be Magyar számítása, hatalmas bukta volt a kecskeméti rendezvénye. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére.
Addig, amíg a DPK egy emelkedett, szeretetteljes, a béke mellett kiálló eseményt rendezett, addig Magyar Péter szedett-vetett tüntetésén ismét tombolt a gyűlölet. Varga Ádám, a Patrióta ismert újságírója tiszásokat kérdezett meg, akik felháborító módon beszéltek vele. Azonban a legundorítóbb és egyben dermesztő mondatokat az egyik elvakult Magyar Péter-hívő mondta ki. A felajzott szimpatizáns azt mondta a kárpátajai származású jobboldali újságírónak, hogy ő katonaszökevény, és ahelyett, hogy itt képviseli a rossz ügyet, a gonosz hatalmat, harcolhatna a saját hazájáért, Ukrajnáért a háborúban.”
Nyitókép: Ennyire kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kecskeméten. Forrás: Bohár Dániel Facebook-oldala