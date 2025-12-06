ORBÁN VIKTOR teljes beszéde a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen (Videó!)

A miniszterelnök többek közt beszélt Brüsszel hatalmi visszaéléseiről, energetikai politikájáról és szankcióiról, az európai vezetők háborús terveiről, és a Tisza megszorító csomagjáról is.

Orbán Viktor hangsúlyozta Magyarországnak meg kell erősödnie, kimaradhasson az uniós hadigazdaságból és ahhoz az szükséges, hogy nemzeti kormány nyerje a jövő évi választásokat.

Csiszár egykori műsorának az Apukám világának stílusát felidézve a kormányfő arra is választ adott, hogy mi a „hét tahósága" és a „hét királysága".