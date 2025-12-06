Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Csiszár Jenő

ORBÁN VIKTOR teljes beszéde a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen (Videó!)

2025. december 06. 15:11

Orbán Viktor miniszterelnököt a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Csiszár Jenő kérdezte a magyar emberek beküldött kérdéseit is felhasználva.

2025. december 06. 15:11
null

A miniszterelnök többek közt beszélt Brüsszel hatalmi visszaéléseiről, energetikai politikájáról és szankcióiról, az európai vezetők háborús terveiről, és a Tisza megszorító csomagjáról is. 

Orbán Viktor hangsúlyozta Magyarországnak meg kell erősödnie, kimaradhasson az uniós hadigazdaságból és ahhoz az szükséges, hogy nemzeti kormány nyerje a jövő évi választásokat.  

 

Csiszár egykori műsorának az Apukám világának stílusát felidézve a kormányfő arra is választ adott, hogy mi a „hét tahósága" és a „hét királysága".

Nézze vissza a miniszterelnök teljes felszólalását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

freely
2025. december 06. 16:39
Úgy látom, nincs mindenkinek türelme végighallgatni a beszédet.
gyozoporgorugasa
2025. december 06. 16:35
Azt mondja orbán a férfiak jönnek mennek a szölőutcába a nők maradnak😁😁👏 Ez lenne a magyar miniszter🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️👍
steinamanger-2
2025. december 06. 16:15
"lódított a hüllő az a vén bolondos"
cserresznye
2025. december 06. 15:59
Hajrá, fogjunk össze.
