ORBÁN VIKTOR teljes beszéde a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen (Videó!)

Orbán Viktor figyelmeztetett: Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy
A miniszterelnök szerint ezt Brüsszelben már nem is próbálják titkolni.
Orbán Viktor miniszterelnököt a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Csiszár Jenő kérdezte a magyar emberek beküldött kérdéseit is felhasználva.
A miniszterelnök többek közt beszélt Brüsszel hatalmi visszaéléseiről, energetikai politikájáról és szankcióiról, az európai vezetők háborús terveiről, és a Tisza megszorító csomagjáról is.
Orbán Viktor hangsúlyozta Magyarországnak meg kell erősödnie, kimaradhasson az uniós hadigazdaságból és ahhoz az szükséges, hogy nemzeti kormány nyerje a jövő évi választásokat.
Csiszár egykori műsorának az Apukám világának stílusát felidézve a kormányfő arra is választ adott, hogy mi a „hét tahósága" és a „hét királysága".
Nézze vissza a miniszterelnök teljes felszólalását a Mandiner YouTube-csatornáján!