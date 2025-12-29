Életbe lép az Alaptörvény 15. módosítása: szűkül a kormány mozgástere a veszélyhelyzet alatt

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A korrekció a rendeleti kormányzást szigorítja a különleges jogrend alkalmazása alatt.
Január elsején lép életbe az Alaptörvény 15. módosítása, amelyről még a tavasszal döntött az Országgyűlés. A módosítás korlátozza a kormány mozgásterét a különleges jogrend – egyebek mellett a háborús veszélyhelyzet – alatt.
A legfontosabb változás, hogy
a kormány a jövőben csak az Országgyűlés kétharmados felhatalmazásával függesztheti fel egyes törvények alkalmazását, vagy térhet el azok rendelkezéseitől. Ez a felhatalmazás ráadásul határozott időre szól.
Ez azt jelenti, hogy a kormány a jövőben csak kétharmados parlamenti felhatalmazás mellett hozhat olyan rendeleteket, amelyekkel felülírhat egyes törvényeket különleges jogrendi esetekben, tehát
Ezzel együtt az Alaptörvény korrekciójával a veszélyhelyzet kihirdetésének szabályait részletező 51. cikkből kikerül három bekezdés:
Ez a három szabály csak a veszélyhelyzet kihirdetésével függ össze, vagyis nem a rendeleti kormányzás részleteit szabályozták a 2026 január elsejével kikerülő pontok.
A legfontosabb változás tehát nem a különleges jogrend kihirdetésével kapcsolatos, hanem a rendeleti kormányzással függ össze:
a kormány veszélyhelyzetben kizárólag az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján jogosult egyes törvények alkalmazását felfüggeszteni, törvényi rendelkezésektől eltérni. Emellett csak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolását szabályozó sarkalatos törvényben meghatározottak szerinti rendkívüli intézkedéseket hozhatja meg.
A veszélyhelyzet meghosszabbításáról továbbra is az Országgyűlés , ami a jövőben kiegészül a törvényektől eltérésre való felhatalmazással. Ez utóbbinál az Országgyűlés mérlegelheti, hogy a konkrét helyzetben mely törvényi szabályozástól eltérés indokolt a veszélyhelyzetet kiváltó körülményre nézve, és a kormánynak kizárólagosan erre tekintettel adná meg a rendeletalkotási lehetőséget. A felhatalmazás a rendeletalkotást alkalmanként legfeljebb hat hónapra teszi lehetővé – írja az Index.
A veszélyhelyzet ideje alatt a kormány által rendeletben bevezethető rendkívüli intézkedések pedig a sarkalatos törvényi keretek szerint
