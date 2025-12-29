Életbe lép az Alaptörvény 15. módosítása: szűkül a kormány mozgástere a veszélyhelyzet alatt

Ez azt jelenti, hogy a kormány a jövőben csak kétharmados parlamenti felhatalmazás mellett hozhat olyan rendeleteket, amelyekkel felülírhat egyes törvényeket különleges jogrendi esetekben, tehát

veszélyhelyzet,

szükségállapot

és hadiállapot időszakában.

Ezzel együtt az Alaptörvény korrekciójával a veszélyhelyzet kihirdetésének szabályait részletező 51. cikkből kikerül három bekezdés:

a veszélyhelyzet harminc napra hirdethető ki,

a kormány a veszélyhelyzetet az Országgyűlés felhatalmazása alapján meghosszabbíthatja, ha a veszélyhelyzet kihirdetésére okot adó körülmény továbbra is fennáll,

a kormány felhatalmazásáról a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával döntenek.

Ez a három szabály csak a veszélyhelyzet kihirdetésével függ össze, vagyis nem a rendeleti kormányzás részleteit szabályozták a 2026 január elsejével kikerülő pontok.