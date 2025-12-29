Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
alaptörvény módosítás országgyűlés alaptörvény veszélyhelyzet

Életbe lép az Alaptörvény 15. módosítása: szűkül a kormány mozgástere a veszélyhelyzet alatt

2025. december 29. 09:44

A korrekció a rendeleti kormányzást szigorítja a különleges jogrend alkalmazása alatt.

2025. december 29. 09:44
null

Január elsején lép életbe az Alaptörvény 15. módosítása, amelyről még a tavasszal döntött az Országgyűlés. A módosítás korlátozza a kormány mozgásterét a különleges jogrend – egyebek mellett a háborús veszélyhelyzet – alatt. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Válságkezelés: a veszélyhelyzeti szabályozás változása az Alaptörvényben

Átalakítanák az Alaptörvény veszélyhelyzetre és rendeleti kormányzásra vonatkozó szabályait, de vajon jogosak-e a kritikák?

A legfontosabb változás, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

a kormány a jövőben csak az Országgyűlés kétharmados felhatalmazásával függesztheti fel egyes törvények alkalmazását, vagy térhet el azok rendelkezéseitől. Ez a felhatalmazás ráadásul határozott időre szól.

Ez azt jelenti, hogy a kormány a jövőben csak kétharmados parlamenti felhatalmazás mellett hozhat olyan rendeleteket, amelyekkel felülírhat egyes törvényeket különleges jogrendi esetekben, tehát

  • veszélyhelyzet,
  • szükségállapot
  • és hadiállapot időszakában.

Ezzel együtt az Alaptörvény korrekciójával a veszélyhelyzet kihirdetésének szabályait részletező 51. cikkből kikerül három bekezdés:

  • a veszélyhelyzet harminc napra hirdethető ki,
  • a kormány a veszélyhelyzetet az Országgyűlés felhatalmazása alapján meghosszabbíthatja, ha a veszélyhelyzet kihirdetésére okot adó körülmény továbbra is fennáll,
  • a kormány felhatalmazásáról a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával döntenek.

Ez a három szabály csak a veszélyhelyzet kihirdetésével függ össze, vagyis nem a rendeleti kormányzás részleteit szabályozták a 2026 január elsejével kikerülő pontok.

Jelentősen szűkül a kormány rendeletalkotási hatásköre

A legfontosabb változás tehát nem a különleges jogrend kihirdetésével kapcsolatos, hanem a rendeleti kormányzással függ össze: 

a kormány veszélyhelyzetben kizárólag az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján jogosult egyes törvények alkalmazását felfüggeszteni, törvényi rendelkezésektől eltérni. Emellett csak a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolását szabályozó sarkalatos törvényben meghatározottak szerinti rendkívüli intézkedéseket hozhatja meg.

A veszélyhelyzet meghosszabbításáról továbbra is az Országgyűlés , ami a jövőben kiegészül a törvényektől eltérésre való felhatalmazással. Ez utóbbinál az Országgyűlés mérlegelheti, hogy a konkrét helyzetben mely törvényi szabályozástól eltérés indokolt a veszélyhelyzetet kiváltó körülményre nézve, és a kormánynak kizárólagosan erre tekintettel adná meg a rendeletalkotási lehetőséget. A felhatalmazás a rendeletalkotást alkalmanként legfeljebb hat hónapra teszi lehetővé – írja az Index.

A veszélyhelyzet ideje alatt a kormány által rendeletben bevezethető rendkívüli intézkedések pedig a sarkalatos törvényi keretek szerint

  • a személyes szabadsággal és az életkörülményekkel,
  • a gazdaság- és ellátásbiztonsággal,
  • a közösségeket érintő biztonsági célú korlátozásokkal és a lakosság tájékoztatásával,
  • az állami és önkormányzati működéssel,
  • a törvényes rend, a közrend és a közbiztonság megóvásával vagy helyreállításával,
  • az országvédelemmel és országmozgósítással összefüggően,
  • a veszélyhelyzetet kiváltó esemény megelőzésével, kezelésével, felszámolásával, továbbá káros hatásainak megelőzésével, illetve elhárításával közvetlenül összefüggő szabályozási tárgykörökben lehetségesek.

Nyitókép: JOSE COLON/ANADOLU/AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. december 29. 11:01
mindeközben : " Moszkva üzent az iPhone-t követelő orosz fiataloknak Origo " :-D
Válasz erre
0
0
molga8
2025. december 29. 10:41
Ha a sátánista MP nyer, akkor attól a pillanattól kezdve a világ összes egyezményével, a nemzetközi, EU-s és a magyar jobbal teljesen ellentétesen fog azonnal diktatúrát építeni: alkotmánymódosítás alkotmányozó többség nélkül, rabosítások bírósági végzés nélkül, jogellenes bírósági ítéletekkel pedig minden törvényt meg fognak szegni. Lesz olyan bíró, aki bármit aláír nekik. Onnantól minden jogszerű lesz. Persze minderről a globalista libsi média hallgatni fog, úgy, mint Lengyelország esetében. Vagy amikor Gyurcsányék ráküldték a békés tömegbe a lovasrendőröket jelvény nélkül. Akkor is hallgattak. Megkérdezték a vén sátán Holler kurvát, aki azt mondta: 'Noone was shot!". Aztán ez ment körbe az egész világon. Ezeket a férgeket nem szabad visszaengedni a hatalom közepébe, mert most szó szerint meg akarják szüntetni, kiirtani az igazi magyarságot. 2 generáció, és nálunk is csak globalista idióták lennének, akik mellesleg magyarul beszélnek, de nem magyarok.
Válasz erre
2
1
neszteklipschik
•••
2025. december 29. 10:27 Szerkesztve
Nyilvánvaló, hogy az indítéka ennek az, hogy egy esetleges vesztes választás esetén a Fossiás hordája ne élhessen (vissza) ezekkel a dolgokkal. Van viszont egy rossz hírem: le fogják szarni. Az egész jogállamiságot le fogják szarni. 2/3-ad nélkül fognak alkotmányt módosítani, semmilyen szabályt nem fognak betartani, alkotmányos puccs lesz úgy, mint Lengyelországban. Vagyis minden "előkészület" akkor működne, ha Tisza betartaná a játékszabályokat. De "természetesen" nem fogja...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!